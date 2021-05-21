РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14987 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
4 031 41
ВОЗ (773) карантин (16730) смертность (266) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Во время пандемии умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от COVID-19, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Во время пандемии умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от COVID-19, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что во время пандемии коронавируса скончались в два-три раза больше людей, чем учитывается статистикой при подсчете летальных исходов у зараженных COVID-19

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Общее число летальных исходов по меньшей мере в два-три раза выше, чем официально сообщалось", - заявила на видеоконференции помощник генерального директора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма.

"Так что я думаю, точно можно говорить примерно о 6-8 млн смертей", - сказала она в ответ на вопрос о масштабах избыточной смертности во время пандемии.

Согласно официальным данным, с начала пандемии COVID-19 от последствий заражения инфекцией умерли более 3,4 млн человек. Однако доклад ВОЗ по мировой статистике в сфере здравоохранения указывает, что избыточная смертность от пандемии в мире оказалась еще выше: часть смертей пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний. Также часть умерших не проходила тестирование на наличие COVID-19, хотя была заражена, а в других случаях страны не сообщали точной статистики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета

По словам Асмы, ВОЗ продолжает сотрудничать с разными странами, "чтобы выяснить точное число людей, ставших жертвами пандемии, и чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации".

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Чого тільки лохотві не придумують .щоб ті пошвидше бігли колоти собі шмурдяк).ВОЗ буде брехати .що завгодно .на кону фантастичні нечувані суми і море переляканих лохів.
показать весь комментарий
21.05.2021 21:16
+6
Во время пандемии умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 973
показать весь комментарий
21.05.2021 21:08
+6
если спрос на прививки будет падать, то скажут, что умерло в 19 раз больше
показать весь комментарий
21.05.2021 21:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во время пандемии умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 973
показать весь комментарий
21.05.2021 21:08 Ответить
Как бы то ни было, но волк впал в ступор...
показать весь комментарий
21.05.2021 21:19 Ответить
Вообще то стада всегда охраняются волкодавами - имунитетом. И Господом Богом) пастырем)
показать весь комментарий
21.05.2021 22:06 Ответить
КАЗКА ПРО СІРОГО ВОВКА Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2804
показать весь комментарий
21.05.2021 22:12 Ответить
Помните как в мультике про котёнка по имени Гаф.Слова старого кота котёнку про отражение луны в луже: "Это кажущее отражение кажущейся луны".
Так и для некоторых у нас людей : "Это кажущиеся смерти от кажущейся болезни".
показать весь комментарий
21.05.2021 21:14 Ответить
если спрос на прививки будет падать, то скажут, что умерло в 19 раз больше
показать весь комментарий
21.05.2021 21:15 Ответить
для этого надо иметь вакцины в избытке...но ни в Украине,ни нарасии избытка вакцин нет и не предвидится.
так шо твои политэкономические экскурсы до дупы Во время пандемии умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 151
показать весь комментарий
21.05.2021 21:40 Ответить
Чого тільки лохотві не придумують .щоб ті пошвидше бігли колоти собі шмурдяк).ВОЗ буде брехати .що завгодно .на кону фантастичні нечувані суми і море переляканих лохів.
показать весь комментарий
21.05.2021 21:16 Ответить
Не увлекайтесь теориями заговора/сговора.
В них есть существенный пробел.
Дело в том, что для любого государства, наличие здоровых граждан + рост населения, это ключевая составляющая экономического роста.
Если население сокращается, то экономика не может расти: нет смысла в росте, некому работать и не для кого.
А больные граждане, это расходная статья для любого государства.
показать весь комментарий
21.05.2021 22:20 Ответить
Пока клиент разогрет -делаем деньги...
показать весь комментарий
21.05.2021 22:22 Ответить
У меня друг умер от коорны, 38 лет без хрон. заболеваний. Осталось двое детей без отца. Вып переоцениваетете своё существование. Здоровья Вам. Наслаждайтесь жизнью.
показать весь комментарий
21.05.2021 22:28 Ответить
Як думаєте .чому від "страшносуперсмертельного вірусу" не здохла жодна відома політична гнида в цілому світі?
показать весь комментарий
22.05.2021 01:44 Ответить
Чуваг, йди геть зі своїми страшилками. А у мене в 2015 році знайомий помер від свинячого грипу. Реально помер. І шо тєпєрь?
показать весь комментарий
22.05.2021 14:01 Ответить
Ага... а вы правду пишите .. ? С потолка данные берут... Вот этот ВОЗ...
показать весь комментарий
21.05.2021 21:17 Ответить
Остальным написали " диагноз" - диарея, коклюш и свинка.
показать весь комментарий
21.05.2021 21:21 Ответить
Євро-Ісус сам порахував. Лічно.
показать весь комментарий
22.05.2021 14:02 Ответить
В Украине медицины нет, прививок нет... НИХ-НА НЕТ ! И мы как то не вымерли... Наверно что то не то с этим СТРАШНЫМ короновирусом... !?
показать весь комментарий
21.05.2021 21:21 Ответить
У Королівстві Кривих Дзеркал, в яке стрімко перетворюють земну цивілізацію, подібна абсолютно безвідповідальна і небезпечна тріпологія є нормою. Брехня, маніпуляції, пропаганда ...
Отаке вилізло і квакає ... А писаки підхоплюють та поширюють. На якій підставі це чучало робить такі заявочки ?
Я якраз багато натрапляю на випадки, коли людям, які померли від різних хвороб, приписують ковідку як причину смерті. І коли стільки людей з різних країн про це пише, навряд чи то - випадковість.
показать весь комментарий
21.05.2021 21:24 Ответить
Vedana, уже ж писал Вам, как это просто проверяется. Берете данные из своей службы статистики за 5 лет (обычно они за 5 лет приблизительно равны), а потом берете данные за ковидный год, сравниваете. Смотрите, какие месяцы сильно выбиваются, сравниваете. В Украине избыточная смертность в октябре-декабре 2020 года более 30 тысяч человек. Мало?
показать весь комментарий
21.05.2021 23:52 Ответить
Шановний Gar, я Вам теж наводила маніпуляції зі статистикою тут.
Тому вірити їй - не маю жодних підстав.
Невідома дата смерті (???), інформація за попередні дні і тижні ... Страшно достовірно.
Тих всіх стареньких, кого вони угробили зразу минулого року - записали в ковідні.
А їх просто кинули. Без догляду. Мусили армію викликати на підмогу.
показать весь комментарий
21.05.2021 23:58 Ответить
Какое значение имеет дата смерти в годовой статистике? Если у Вас каждый год умирало по 100 тысяч человек, а в 2020 умерло 130 тысяч (я Ваших цифр не знаю - взял от балды), причину нужно искать? А если такое же произошло одновременно во всем мире?
У нас на начальных этапах анализы по несколько недель делались. О какой статистике мы говорим? Естественно, статистика именно по ковиду не может быть достоверной.
показать весь комментарий
22.05.2021 00:22 Ответить
Так я ж Вам розказую.
У нас в 2020 році померло щось більше 9ти тисяч дуже літніх людей (з 10-ти), кого називають жертвами вірусу.
Насправді цих людей просто залишили без догляду у будинках для неавтономних людей.
Бо була піднята паніка і ґвалт про неймовірно смертельний вірус і обслуговуючий персонал відмовився їх доглядати. Отак вони й лежали в тих повних памперсах, без води, їжі ...
Спочатку кинулися волонтери (я не змогла дочитати їхню розповідь про той сморід і жахіття).
Тому викликали військових. + провінційні "борці" ще придумали возити їх, нещасних, (перелокалізовувати) з одного місця в інше. Ну, щоб вже точно добити.
Ідуть кримінальні розслідування. Ці заклади - і державні, і приватні.
Старенькі помирають і далі, бо їх обшпигали вакцинками, а тепер регулярно в тих резиденціх спалахи вірусу, госпіталізації і смерті.
Як тільки хтось помирав молодший - про це зразу писали в газетах. Кілька разів.
Ось статистика по вікових групах:
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******#c63035

Вони щеплені, але наскільки читаю, їх нікуди далі не випускають і до них не пускають.
Нижче по лінку є ось це: Situation in living environments for the elderly and vulnerable
Подивіться.
Більше того, багато людей померли від того, що не отримали мед.допомогу, оскільки вся увага лише ковідним, багато обмежень.
показать весь комментарий
22.05.2021 00:44 Ответить
Извините, но мне абсолютно неинтересно, что было (или не было) в Вашей стране. Я никогда не доверяю информации из одного источника. А к антивакцинаторам и прочим свидетелям секты заговоров отношусь приблизительно так же, как и к свидетелям секты плоской земли. По вакцинации есть примеры Израиля, ВБ, США. Уже проверено и доказано - работает.
показать весь комментарий
22.05.2021 07:45 Ответить
1. Це - офіційний портал. Від влади. Як і Ви посилаєтеся у своїх коментарях на ізраїльські, наприклад, джерела.
2. Ми говорили про смертність (тема новини), а тепер Ви раптом з*їжджаєте на антивакцинаторів і змову.
Я розумію - так простіше, ніж намагатися розібратися.
Майте гарний день.
показать весь комментарий
22.05.2021 08:09 Ответить
"чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации". ----- У ВОЗ планов громадье.
показать весь комментарий
21.05.2021 21:26 Ответить
ТАК В ДВА ИЛИ ТРИ ИЛИ ВЫ ПДРЫ СЧИТАТЬ ЕЩЕ НЕ НАУЧИЛИСЬ А В ГОСДЕЛА ЛЕЗЕТЕ !!!???
показать весь комментарий
21.05.2021 21:34 Ответить
есть мысль для ляшко.
забашлять полякам - те поднимают зарплаты для гастрабайтеров с Украины,
наши ломятся в Польшу мешками - поляки их на границе вакцинируют и вот она дамка прошла в ферзи...
показать весь комментарий
21.05.2021 21:41 Ответить
do not resuscitate

В Украине количество вакцинированных первой дозой приближается к 1 млн. Хм... Вакцинация началась 28 февраля.

Если верить статистике, то с 28 февраля до 19 мая также выявили 826 587 новых случаев ковид.

Интересно, каким способом мы быстрее приобретем коллективный иммунитет?
показать весь комментарий
21.05.2021 21:42 Ответить
Во всем мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно умирают 3,3 млн человек, и это 5,9% всех случаев смерти по данним ВОЗ.
ХОТЬ ОДИН ВОДОЧНЫЙ МАГАЗИН ЗАКРЫЛИ? О здоровье они заботяться. Люди не традиционной ориентации.
показать весь комментарий
21.05.2021 22:04 Ответить
Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что во время пандемии коронавируса скончались в два-три раза больше людей, чем учитывается статистикой при подсчете летальных исходов у зараженных COVID-19 Источник: https://censor.net/ru/n3266821

Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 832
А ЧОГО ТАК МАЛО - В П ЯТЬ РАЗІВ В САМИЙ РАЗ Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4011
показать весь комментарий
21.05.2021 22:11 Ответить
А цифра 7 еще красивее.... Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4975
показать весь комментарий
21.05.2021 22:24 Ответить
В ...три -четыре! Причем есть страны которые вызывают непомерную ненависть. Это конечно Бразилия, где сбили станцию, ну и сама Индия, как главный производитель вакцин.
Вот така бывает ....агрессия другой формы жизни. Причем зеленое говно упорно себя ею считает...... Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 354
показать весь комментарий
21.05.2021 22:17 Ответить
А вы думаете, что все, кто умер от ковида, действительно так и есть? Ошибаетесь, человек умер совсем от другой болезни, а ему просто приписали ковид. Это просто выгодно так делать, выделяют тогда больше денег, зарплаты выше врачам, ну и т.д и т.п. Здесь у них есть своя хитрость, так что, не надо все смерти приписывать на один ковид.
показать весь комментарий
21.05.2021 23:13 Ответить
всё даже проще и часто без злого умысла, давно известно, что тесты на Ковид не точные. То показывает, что есть, то показывает, что нет. Они просто стали тестировать всех умерших, и у многих тесты оказывались положительными, хотя умер человек совсем от другого... Ну и пишут всех в Ковид-жертвы.
показать весь комментарий
22.05.2021 00:11 Ответить
В мильен раз, поцанутые
показать весь комментарий
21.05.2021 23:19 Ответить
Интересная метода, по рекомендациям ВОЗ вводили жесткие карантины и локдауны, всю медицину перекрутили и переориентировали на борьбу с Ковид. В итоге во всех странах получили избыточную смертность, которая равна или даже превышает данных о смертях от Ковид... Что делать? Решение пришло сразу. А давайте все эти смерти тоже запишем на Ковид. Тогда и отвечать на неудобные вопросы и претензии не нужно.
показать весь комментарий
22.05.2021 00:09 Ответить
Куча знакомых умерло от разных болезней, только потому, что им не оказали помощи.т.к все ковидом заняты были...
показать весь комментарий
22.05.2021 01:19 Ответить
И да, от ковида из знакомых прямых знакомых один человек умер.
показать весь комментарий
22.05.2021 01:20 Ответить
Та й то - не факт, шо від ковіду, ти ж це не перевіриш.
показать весь комментарий
22.05.2021 07:03 Ответить
и во всём Зе виноват. Да?
показать весь комментарий
22.05.2021 05:17 Ответить
Зю.
показать весь комментарий
22.05.2021 14:09 Ответить
 
 