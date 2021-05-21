Во время пандемии умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от COVID-19, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что во время пандемии коронавируса скончались в два-три раза больше людей, чем учитывается статистикой при подсчете летальных исходов у зараженных COVID-19
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Общее число летальных исходов по меньшей мере в два-три раза выше, чем официально сообщалось", - заявила на видеоконференции помощник генерального директора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма.
"Так что я думаю, точно можно говорить примерно о 6-8 млн смертей", - сказала она в ответ на вопрос о масштабах избыточной смертности во время пандемии.
Согласно официальным данным, с начала пандемии COVID-19 от последствий заражения инфекцией умерли более 3,4 млн человек. Однако доклад ВОЗ по мировой статистике в сфере здравоохранения указывает, что избыточная смертность от пандемии в мире оказалась еще выше: часть смертей пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний. Также часть умерших не проходила тестирование на наличие COVID-19, хотя была заражена, а в других случаях страны не сообщали точной статистики.
По словам Асмы, ВОЗ продолжает сотрудничать с разными странами, "чтобы выяснить точное число людей, ставших жертвами пандемии, и чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации".
Пожалуйста, подождите...
Так и для некоторых у нас людей : "Это кажущиеся смерти от кажущейся болезни".
так шо твои политэкономические экскурсы до дупы
В них есть существенный пробел.
Дело в том, что для любого государства, наличие здоровых граждан + рост населения, это ключевая составляющая экономического роста.
Если население сокращается, то экономика не может расти: нет смысла в росте, некому работать и не для кого.
А больные граждане, это расходная статья для любого государства.
Отаке вилізло і квакає ... А писаки підхоплюють та поширюють. На якій підставі це чучало робить такі заявочки ?
Я якраз багато натрапляю на випадки, коли людям, які померли від різних хвороб, приписують ковідку як причину смерті. І коли стільки людей з різних країн про це пише, навряд чи то - випадковість.
Тому вірити їй - не маю жодних підстав.
Невідома дата смерті (???), інформація за попередні дні і тижні ... Страшно достовірно.
Тих всіх стареньких, кого вони угробили зразу минулого року - записали в ковідні.
А їх просто кинули. Без догляду. Мусили армію викликати на підмогу.
У нас на начальных этапах анализы по несколько недель делались. О какой статистике мы говорим? Естественно, статистика именно по ковиду не может быть достоверной.
У нас в 2020 році померло щось більше 9ти тисяч дуже літніх людей (з 10-ти), кого називають жертвами вірусу.
Насправді цих людей просто залишили без догляду у будинках для неавтономних людей.
Бо була піднята паніка і ґвалт про неймовірно смертельний вірус і обслуговуючий персонал відмовився їх доглядати. Отак вони й лежали в тих повних памперсах, без води, їжі ...
Спочатку кинулися волонтери (я не змогла дочитати їхню розповідь про той сморід і жахіття).
Тому викликали військових. + провінційні "борці" ще придумали возити їх, нещасних, (перелокалізовувати) з одного місця в інше. Ну, щоб вже точно добити.
Ідуть кримінальні розслідування. Ці заклади - і державні, і приватні.
Старенькі помирають і далі, бо їх обшпигали вакцинками, а тепер регулярно в тих резиденціх спалахи вірусу, госпіталізації і смерті.
Як тільки хтось помирав молодший - про це зразу писали в газетах. Кілька разів.
Ось статистика по вікових групах:
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******#c63035
Вони щеплені, але наскільки читаю, їх нікуди далі не випускають і до них не пускають.
Нижче по лінку є ось це: Situation in living environments for the elderly and vulnerable
Подивіться.
Більше того, багато людей померли від того, що не отримали мед.допомогу, оскільки вся увага лише ковідним, багато обмежень.
2. Ми говорили про смертність (тема новини), а тепер Ви раптом з*їжджаєте на антивакцинаторів і змову.
Я розумію - так простіше, ніж намагатися розібратися.
Майте гарний день.
забашлять полякам - те поднимают зарплаты для гастрабайтеров с Украины,
наши ломятся в Польшу мешками - поляки их на границе вакцинируют и вот она дамка прошла в ферзи...
В Украине количество вакцинированных первой дозой приближается к 1 млн. Хм... Вакцинация началась 28 февраля.
Если верить статистике, то с 28 февраля до 19 мая также выявили 826 587 новых случаев ковид.
Интересно, каким способом мы быстрее приобретем коллективный иммунитет?
ХОТЬ ОДИН ВОДОЧНЫЙ МАГАЗИН ЗАКРЫЛИ? О здоровье они заботяться. Люди не традиционной ориентации.
А ЧОГО ТАК МАЛО - В П ЯТЬ РАЗІВ В САМИЙ РАЗ
Вот така бывает ....агрессия другой формы жизни. Причем зеленое говно упорно себя ею считает......