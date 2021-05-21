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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) Венецианская комиссия (423) ВСЮ (294) судебная реформа (1535) США (23161) Евросоюз (15864) ВККСУ (496)

США и ЕС призвали Украину обеспечить временную, но существенную роль независимых экспертов в НАБУ, ВСЮ и ВККС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США и ЕС призвали Украину обеспечить временную, но существенную роль независимых экспертов в НАБУ, ВСЮ и ВККС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов обсудили с представителями США и Европейского Союза реформирование Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей и Национального антикоррупционного бюро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства США в Украине.

"Сделать это правильно чрезвычайно важно для правосудия в Украине. Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнять свои обязательства следовать рекомендациям Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в этих органах. Это кажется небольшим техническим вопросом, но это не так", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что независимые эксперты - единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимые судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия.

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"Почему? Потому что такие эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач отличных от защиты общественного блага", - отметили в посольстве США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Чергове нагадування зеленій плісняві ,що локшина на вуха не прокатує !!!!)))
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21.05.2021 21:39
+6
Це плювок. Плювок у лице Найвеличнішого реформатора. Смачний такий плювок, густий, потужний. 😊
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21.05.2021 21:51
+5
Реальні реформи в Україні можливі лише під наглядом західних фахівців "!! Зелена пліснява це лише імітація державної влади, тому будь-яка іх діяльність, це лише імітація державної діяльності!!!)))
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21.05.2021 21:42
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Дайте гражданами право судить выродков суддей особо упоротых
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21.05.2021 21:29 Ответить
Чергове нагадування зеленій плісняві ,що локшина на вуха не прокатує !!!!)))
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21.05.2021 21:39 Ответить
ну как они могут быть независимыми - они что не люди ?
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21.05.2021 21:39 Ответить
У нас приЗедет - урист, он как десять НАБУ, он сам все сможет...
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21.05.2021 21:40 Ответить
Реальні реформи в Україні можливі лише під наглядом західних фахівців "!! Зелена пліснява це лише імітація державної влади, тому будь-яка іх діяльність, це лише імітація державної діяльності!!!)))
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21.05.2021 21:42 Ответить
Це плювок. Плювок у лице Найвеличнішого реформатора. Смачний такий плювок, густий, потужний. 😊
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21.05.2021 21:51 Ответить
А самі вони тим часом спокійно добудують ПП-2 разом з кацапами.
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21.05.2021 21:59 Ответить
Доказать вину Ведмедчука или его жены Оксаны Марченко очень сложно Зелемойским Кучмистам.... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 4836Леонид Данилыч не миллиардер может нанять очень крутых адвокатов...
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21.05.2021 21:59 Ответить
США в течении 3 лет будет покупатьь в Украине кучу грузовиков КАМАЗ по заказу Пентагона...,контракт подписан и его выполнение зависит от многих факторов,это вам не срань РАБссиянская... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 5748
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21.05.2021 22:03 Ответить
РАБссия встала с колен... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 5609украинские КРАЗЫ лучшие в Мире....
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21.05.2021 22:04 Ответить
"В диппредставительстве подчеркнули, что независимые эксперты - единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимые судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия."---------------
тут ключевое слово независимые эксперты...ну нет их нет независимых... и в ближайшие 3 года не просматриваются.и вообще етот несмешной зеленяк ничего ничего никому не должен, включяя зарубежных партнеров.
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21.05.2021 22:06 Ответить
Так Мавзолейные Хмыри уже 7 лет поют одну мантру,включая Ольгу *********...Украина под внешним управлением.... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 5450 США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 5450
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21.05.2021 22:10 Ответить
Хорошая новость для гопников кремля.Байден сократит военный бюджет США с 780 ярдов долларов в год,до 500.....на деле это означает что американцы придумали совершенно новый и дешевый вид вооружений... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 1343 США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 659Танцуй РАБссия и плачь Омерика...
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21.05.2021 22:17 Ответить
Це як рефлексія на бидло-інтерв'ю НАЙВЕЛИЧНІШОГО Кособородька.
Бидло - воно і в Африці - БИДЛО.
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21.05.2021 22:27 Ответить
Лично я верю в вяличие Зелемойских...один Данылыч чего стоит...2 каденции был начальником Украины.... США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС - Цензор.НЕТ 5344
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21.05.2021 22:31 Ответить
 
 