США и ЕС призвали Украину обеспечить временную, но существенную роль независимых экспертов в НАБУ, ВСЮ и ВККС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов обсудили с представителями США и Европейского Союза реформирование Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей и Национального антикоррупционного бюро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства США в Украине.

"Сделать это правильно чрезвычайно важно для правосудия в Украине. Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнять свои обязательства следовать рекомендациям Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в этих органах. Это кажется небольшим техническим вопросом, но это не так", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что независимые эксперты - единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимые судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия.

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"Почему? Потому что такие эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач отличных от защиты общественного блага", - отметили в посольстве США.