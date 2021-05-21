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COVID-сертификат в будущем будет действителен для стран вне Евросоюза, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

COVID-сертификат в будущем будет действителен для стран вне Евросоюза, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в будущем цифровые сертификаты COVID станут действительными для стран вне Евросоюза. Ожидается, что цифровые сертификаты заработают на территории ЕС в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шла речь на Глобальном саммите по здравоохранению.

По словам фон дер Ляйен, цифровые сертификаты могут применяться и к странам вне ЕС, если они предоставят соответствующие данные.

"Сертификация должна признаваться. Мы определили критерии пока для других стран-членов, но должно быть сообщение и с государствами вне ЕС. В будущем он (сертификат - ред.) может распространяться и на другие страны при предоставлении соответствующих данных", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Ветеринарні паспорти готові.

Від собак відміностей тепер мало COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 4404
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21.05.2021 22:19
+2
Вот это под вопросом... Я лично буду рад каждому украинцу в Германии
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21.05.2021 21:51
+2
РНКа вакцины... что они программируют никто не знает, но видно что это всем нужно и готовы делать бесплатно...
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22.05.2021 01:14
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Меня в след. вторник уколят АстраЗенекой, да, не рад, ну лучше так, чем ни как
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21.05.2021 21:44 Ответить
Если будут последствия, прошу простить и не обращать внимание
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21.05.2021 21:45 Ответить
власти некоторых штатов ввели лотерею для вакцинированых
жителей штата - 5+- призов со сколькими то там миллионами на каждый приз.
вакцинация возросла тенденцiя набувае популярнiсть... )))
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21.05.2021 22:15 Ответить
А кого укололи индийской ширкой CoviShield их в ЕС впустят? COVID-сертификат в будущем будет действителен для стран вне Евросоюза, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 1239
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21.05.2021 21:48 Ответить
Вот это под вопросом... Я лично буду рад каждому украинцу в Германии
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21.05.2021 21:51 Ответить
Странам ес, уже можно в аэропортах открывать лавочки вакцинации. Прилетели граждане из какой-то банановой страны - вмазали за полтишку евро пфайзера, только потом можно ставить штамп вьезда.
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21.05.2021 21:52 Ответить
Не не сойдет, пфайзер 6 недель ждать, астраЗенека все 12 недель. Только потом иммунизация на полной мере срабатывает.
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21.05.2021 21:55 Ответить
чо ты бред несешь на серьезе про фейкиммунизацию
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21.05.2021 23:21 Ответить
РНКа вакцины... что они программируют никто не знает, но видно что это всем нужно и готовы делать бесплатно...
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22.05.2021 01:14 Ответить
Ветеринарні паспорти готові.

Від собак відміностей тепер мало COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 4404
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21.05.2021 22:19 Ответить
Основна відмінність - за вбивство собаки зараз термін більший, ніж за вбивство двоногої істоти...
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21.05.2021 22:55 Ответить
COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 9121

Люди, які вакцинувалися чи нетерпляче чекають своєї черги, викликають у моїй уяві цю картинку. "Продавець милиць сказав нам ампутувати ногу. І ми повірили."
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21.05.2021 23:52 Ответить
 
 