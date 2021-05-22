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Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Вор в законе по кличке Умка взят под стражу на 60 дней без права внесения залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Такое решение сегодня, 21 мая, принял Печерский районный суд Киева. Умка взят под стражу в зале суда.
Ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе вора в законе - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.
Топ комментарии
+10 Super Gut
показать весь комментарий21.05.2021 21:53
+6 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий21.05.2021 22:00
+4 Грышка Распутный 2
показать весь комментарий21.05.2021 21:56
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Нинішня влада,на мою думку,дебільно-геноцидна.так як про розвиток економіки вони і уяви не мають і не знають.Це їм не на ніаніно грати та не не велосипеді кататись.А ЗЕ вмісто того щоб залучати спеціалістів почав виконувати обіцянки тих хто його привів до влади та своїх друзів не думаючи що ці дебіли можуть привести до краху цілу країну.
Правду кажут СМИ что ЗЕ делает только видимость деятельности,но за 2 года так реального ничего и не сделал.Все предыдущие Президенты так-же обсирались так может ЗЕ хватит воли уничтожить олигархию В Ураине