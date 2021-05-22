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Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Вор в законе по кличке Умка взят под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция 01

Такое решение сегодня, 21 мая, принял Печерский районный суд Киева. Умка взят под стражу в зале суда.

Ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе вора в законе - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
А что ж у зеленого суда не получилось гэбнявую проститутку - мертведчука усадить в клетку?
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21.05.2021 21:53
+6
Єрмак не злодій в законі,а злодій над законом !!!))
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21.05.2021 22:00
+4
А зрадника Єрмака коли арештують, хто в курсі ??? Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7311
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21.05.2021 21:56
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А что ж у зеленого суда не получилось гэбнявую проститутку - мертведчука усадить в клетку?
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21.05.2021 21:53 Ответить
Кремлівські гниди не вільні судити кремлівських гнид !!!)))
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21.05.2021 22:01 Ответить
Не у ЗЕ а у скупленных судьей и прокуроров.Покажите мне хоть одного адвоката не нарушившего Закон Украины?
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21.05.2021 22:01 Ответить
А хто скупив їх усіх? Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9379
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21.05.2021 22:03 Ответить
Та ніхто і нікого не купував,за 2 проки ніякого розвидку єкономіки не було а бюджет в країні поповнювали виключно із увеличення податків та кредитів.
Нинішня влада,на мою думку,дебільно-геноцидна.так як про розвиток економіки вони і уяви не мають і не знають.Це їм не на ніаніно грати та не не велосипеді кататись.А ЗЕ вмісто того щоб залучати спеціалістів почав виконувати обіцянки тих хто його привів до влади та своїх друзів не думаючи що ці дебіли можуть привести до краху цілу країну.
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21.05.2021 22:41 Ответить
Просто перечитай це завтра зранку, або по-обіді, чи коли там тебе відпустить. Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8587
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21.05.2021 23:07 Ответить
А зрадника Єрмака коли арештують, хто в курсі ??? Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7311
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21.05.2021 21:56 Ответить
Єрмак не злодій в законі,а злодій над законом !!!))
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21.05.2021 22:00 Ответить
А на каком основании его арестовали?Оснований просто нету,так как если бы были то его бы арестовали по конкретных обвинеиях.
Правду кажут СМИ что ЗЕ делает только видимость деятельности,но за 2 года так реального ничего и не сделал.Все предыдущие Президенты так-же обсирались так может ЗЕ хватит воли уничтожить олигархию В Ураине
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21.05.2021 21:58 Ответить
Умау на Батьківщину,на Південне узбережжя моря Лаптьових !!!))))
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21.05.2021 21:58 Ответить
Малюська подзаработает на прокате vip-камеры.
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21.05.2021 21:59 Ответить
У Бубачкі зачистка конкурентів.
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21.05.2021 22:21 Ответить
По лекалам раннєго ***** коли той після Борі Синього заступав на тсарство.
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21.05.2021 22:25 Ответить
Тепер зрозуміло чого так збільшився кортеж і посилена охорона.
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22.05.2021 07:04 Ответить
Умка и недоумка! На 60 суток! Почти уверен---на 61 день выйдет. *...хозяин седой---ворота открой...
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21.05.2021 22:31 Ответить
О великий Зеленский безштрашный и непоколебимый решил бороться с бандитами!так же само как и великий уйло
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21.05.2021 22:32 Ответить
Хата для Умки до родной. И зайдёт он в хату по правилам. Авторитет однако. Оно конечно, кича не хата Медведчука с картинами и бассейном, и таки Умке за то обидно. Он же Родину не предал, как Медведчук, и тут такая предьява и на кичу, а не домой с браслетом на ноге.
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21.05.2021 22:51 Ответить
Умку усадил мертвечука отпустил...
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22.05.2021 04:00 Ответить
и тут зраду узрели.
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22.05.2021 05:18 Ответить
 
 