Главные новости 21 мая: санкции против террористов и воров в законе, закрытие дела "Роттердам+"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против террористов и воров в законе, дело "Роттердам+" опять закрыли, генерала Назарова признали невиновным в гибели десантников - главные новости 21 мая.

Зеленский ввел в действие санкции против террористов и воров в законе

В санкционном списке - 674 человека. Помимо воров в законе, там есть ряд террористов и их пособников - к примеру, Денис Пушилин, Игорь Пасечник, Сергей Аксенов. Также санкции введены против 137 компаний - в том числе российских СМИ и связанных с террористами сайтов.

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Они введены бессрочно.

Медведчука оставили под домашним арестом

Кум Путина и глава политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук пытался оспорить в апелляции решение о своем круглосуточном домашнем аресте - но суд оставил его в силе.

У здания суда с утра собрались "титушки", между ними и представителями патриотических сил произошли столкновения. Медведчук в это время в зале суда утверждал, что полностью отвергает "обвинения в пророссийскости".

После заседания Медведчук сказал журналистам, что решил пока не общаться с другим подозреваемым по этому делу - нардепом "ОПЗЖ" Тарасом Козаком.

Дело "Роттердам+" закрыли

Это произошло уже в четвертый раз. Решение приняла Специализированная антикоррупционная прокуратура, причина закрытия - отсутствие состава преступления. Национальное антикоррупционное бюро обещает его оспорить.

Глава ЦПК Виталий Шабунин трактует случившееся так: "Татаров закрыл дело "Роттердам+", о котором Зеленский спрашивал Порошенко на стадионе".

Генерал Назаров признан невиновным в гибели 40 десантников

Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом над Луганском в 2014 году Ил-76. Его обвиняли в преступной халатности - по версии прокуратуры, Назаров, занимавший тогда должность начальника штаба АТО, должен был предусмотреть риск того, что самолет собьют. Решение суда поставило точку в этом процессе.

Белорусский след в деле Семенченко

Подозреваемый в создании незаконного вооруженного формирования экс-нардеп Семен Семенченко рассказал, что хотел заниматься подготовкой белорусских оппозиционеров на случай возможного российского вторжения(по его словам, не используя при этом оружия). Он утверждает, что действовал с ведома и при одобрении Главного управления разведки Минобороры.

Обвинения против себя Семенченко связывает с запросом КГБ Беларуси - документ, подтверждающий существование такого запроса, есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.

Проигрыш "МиГа" "Укроборонпрому и "боевые роботы"

Министр обороны России Шойгу рассказал, что его страна якобы наладила серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. Самих роботов при этом не показали - приходится верить или не верить его словам. Впрочем, если и показали бы, место для сомнений все равно оставалось бы. Пару лет назад россияне продемонстрировали на технической выставке "робота", который оказался одетым в костюм мужчиной.

Тем временем в реальности, а не на словах российская самолетостроительная компания "МиГ" проиграла суд "Укроборонпрому". Украина по заключенному в 2013 году контракту должна была поставить россиянам продукцию военного назначения, но не сделала этого из-за начавшейся агрессии РФ. Суд признал, что возвращать "МиГу" деньги за заказ мы не должны.

В ОП ответили на критику вышиванки Зеленского

Волну возмущения, вызванную фото президентской четы в вышитой одежды (наряд Зеленского назвали "косовороткой") в Офисе Президента считают "немотивированным злобным хейтом". Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская культура гораздо богаче, чем, по его словам, "зашоренные и воспитанные еще по-советским лекалам представления о ней".