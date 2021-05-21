По факту поставок в оккупированный Крым оборудования фирмы Siеmens начато уголовное производство, - прокуратура АРК
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Прокуратура начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию Крыма оборудования производства Siemens AG и Grundfos AG.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.
"Прокуратура автономии начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию АР Крым оборудования для функционирования водных сооружений производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG (по ч.1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Как отмечают в прокуратуре, указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования РФ и в обход санкционных запретов Европейского Союза.
Напомним, в начале апреля стало известно, что немецкая компания Siemens поставила оборудование в оккупированный Крым для выкачки воды в бассейне речки Зуя.
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Укажите юридические реквизиты ,,Прокуратуры автономии,,которая хочет ,,нагнуть,, Сименс..Думаю что выдавшего эту информацию нужно посадить на ростки бамбука за не обдуманую информацию.
Соединенные Штаты объявили о введении санкций против четырех российских компаний, а также 13 судов в исполнение закона PEESA, который предусматривает преследование всех лиц, причастных к строительству Nord Stream 2.
Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, обнародованном вчера, передает Укринформ.
Таким образом, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против трех российских компаний, участвующих в проектах Nord Stream 2:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба»
ООО «Мортранссервис»
АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»
Кроме того, повторные ограничения введены против ООО «Коксохимтранс», против которого уже вводились санкции, связанные с российской агрессией против Украины. Это означает, что, если с организации снимут рестрикции в рамках одного из этих списков, ограничения продолжат действовать против нее в рамках другого.
Также объявлены новые санкции против 13 российских судов, в т.ч. повторные против двух судов.
В черный список включены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».
Условия задачи:
1) фирма "Siеmens" в Германии;
2) оборудование фирмы "Siеmens" поставлено в Крым;
3) Крым в Крыму (аннексирован);
4) Геринг в гробу в белых тапках;
5) прокуратура АРК Крыма в Украине.
ВОПРОС:
Определить отношение фирмы "Siеmens" и поставленного ею в Крым оборудования к уголовному делу, находящемуся в производстве АРК Крыма?
(агниреГ ыпож йотслот оД : ТЕВТО)