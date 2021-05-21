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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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По факту поставок в оккупированный Крым оборудования фирмы Siеmens начато уголовное производство, - прокуратура АРК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По факту поставок в оккупированный Крым оборудования фирмы Siеmens начато уголовное производство, - прокуратура АРК

Прокуратура начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию Крыма оборудования производства Siemens AG и Grundfos AG.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Прокуратура автономии начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию АР Крым оборудования для функционирования водных сооружений производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG (по ч.1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования РФ и в обход санкционных запретов Европейского Союза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские антикоррупционеры выяснили, как в оккупированном Крыму оказались насосы Siemens и Grundfos: подрядчики РФ использовали отдельное юрлицо

Напомним, в начале апреля стало известно, что немецкая компания Siemens поставила оборудование в оккупированный Крым для выкачки воды в бассейне речки Зуя.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Какое производство? Давно нужно было отзывать посла из Берлина и вводить санкции.
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21.05.2021 22:36
+2
Оказалось у вашего любимого Байдена резьба стерлась, от старости.
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22.05.2021 06:09
+2
Сиди на пляшці рівно, кацапе
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22.05.2021 09:24
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Сименс давно куплен кацапами и участвует в производстве танков на уралвагонзаводе. В Германии штабквартира, но ее спокойно могут перенести в сколково.
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21.05.2021 22:35 Ответить
Мы просто не представляем сколько западных компаний в той или иной мере куплено или даже создано кацапами. Даже сами кацапы у телевизора этого не представляют, поскольку "деньги любят тишину".
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21.05.2021 22:40 Ответить
Какое производство? Давно нужно было отзывать посла из Берлина и вводить санкции.
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21.05.2021 22:36 Ответить
На кожну хитру дупу є американський болт з лівою різьбою.
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21.05.2021 22:46 Ответить
Оказалось у вашего любимого Байдена резьба стерлась, от старости.
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22.05.2021 06:09 Ответить
Поставки были в нормандском формате!
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21.05.2021 22:51 Ответить
Прокуратура автономии.

Укажите юридические реквизиты ,,Прокуратуры автономии,,которая хочет ,,нагнуть,, Сименс..Думаю что выдавшего эту информацию нужно посадить на ростки бамбука за не обдуманую информацию.
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21.05.2021 23:05 Ответить
Сиди на пляшці рівно, кацапе
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22.05.2021 09:24 Ответить
Неужели, через столько лет 😁😁😁😁
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22.05.2021 00:06 Ответить
Контора пишет... и получает зарплату За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 781
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22.05.2021 01:51 Ответить
Немцы и россияне сотрудники ,зарабатывать деньги хотят,развиваються,америка включая заднюю улыбаеться нам,а мы останемся у разбитого корыта ой нет ,в нашем случае у разбитой трубы
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22.05.2021 05:18 Ответить
Нужно срочно "побить горшки" с Германией? За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6869
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22.05.2021 10:37 Ответить
Уже ничего не поможет ,сп-2 будет досрочно построен и запущен в работу
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22.05.2021 11:31 Ответить
Конечно достроят. Германия и Франция заинтересованы больше, чем рф.
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22.05.2021 11:44 Ответить
І ВСЄ В ЛАХТА ЕТО ЗНАЮТ! За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5315 За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5430
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22.05.2021 15:14 Ответить
Путин крышевал Сименс в Петербурге еще когда сошкой в фсб работал, там завязка крепкая
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22.05.2021 14:01 Ответить
США ввели санкции против 4 российских компаний и 13 судов, строящих Nord Stream 2
Соединенные Штаты объявили о введении санкций против четырех российских компаний, а также 13 судов в исполнение закона PEESA, который предусматривает преследование всех лиц, причастных к строительству Nord Stream 2.
Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, обнародованном вчера, передает Укринформ.

Таким образом, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против трех российских компаний, участвующих в проектах Nord Stream 2:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба»
ООО «Мортранссервис»
АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»
Кроме того, повторные ограничения введены против ООО «Коксохимтранс», против которого уже вводились санкции, связанные с российской агрессией против Украины. Это означает, что, если с организации снимут рестрикции в рамках одного из этих списков, ограничения продолжат действовать против нее в рамках другого.
Также объявлены новые санкции против 13 российских судов, в т.ч. повторные против двух судов.
В черный список включены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».
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22.05.2021 15:12 Ответить
ЗАДАЧА.
Условия задачи:
1) фирма "Siеmens" в Германии;
2) оборудование фирмы "Siеmens" поставлено в Крым;
3) Крым в Крыму (аннексирован);
4) Геринг в гробу в белых тапках;
5) прокуратура АРК Крыма в Украине.
ВОПРОС:
Определить отношение фирмы "Siеmens" и поставленного ею в Крым оборудования к уголовному делу, находящемуся в производстве АРК Крыма?
(агниреГ ыпож йотслот оД : ТЕВТО)
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22.05.2021 15:23 Ответить
 
 