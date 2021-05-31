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Горбулин (66) Зеленский (16511) наблюдательный совет (95) Укроборонпром (1211) Милованов Тимофей (285)

Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Милованов включен в состав набсовета

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава набсовета первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.

Соответствующие указы №208 и №209 обнародованы на сайте президента в пятницу вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

Также Зеленский отменил действия указов №734, №747, №23, №242 и №424 от 2019 и 2020 годов соответственно.

Указы вступают в силу со дня опубликования.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+47
Мінус профі, плюс дебіл
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21.05.2021 22:31
+26
логічно. тільки клоуни і долбіоби. Горбулін явно не з таких
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21.05.2021 22:31
+22
Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 1632.
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21.05.2021 23:07
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Тял пкиводам Зєлєнского розвал Укроборонпрому здався надто повільним?
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21.05.2021 22:30 Ответить
*Ляльководам Зєлєнского.
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21.05.2021 22:50 Ответить
Мінус профі, плюс дебіл
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21.05.2021 22:31 Ответить
Закон фізики !!!)))
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21.05.2021 22:49 Ответить
логічно. тільки клоуни і долбіоби. Горбулін явно не з таких
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21.05.2021 22:31 Ответить
Укроборонпром одебилился...
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21.05.2021 22:33 Ответить
Милованову респект
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21.05.2021 22:33 Ответить
Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 7861
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21.05.2021 23:44 Ответить
Последовательно разваливают все отрасли. Вот и дебила в набсовет ввели. Хана Укроборонпрому.
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21.05.2021 22:43 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!! На посади повертається вселяка колорадська гидота !!!)))
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21.05.2021 22:44 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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21.05.2021 22:46 Ответить
"Проводить дослідження в галузі теорії ігор, теорії контрактів та інституційного дизайну"...
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21.05.2021 22:46 Ответить
Тоесть теперь туда назначают официальных дебилов?
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21.05.2021 22:46 Ответить
Я бы не сказал, что Милованов дебил. Он умный, очень, но просто теоретик. Вчера в какой-то передаче он неплохо с Гондоном погрызся. Тот угрожал его перекусить и не заметить.
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21.05.2021 23:12 Ответить
"Я дебил и этого не скрываю" - это его личная цитата.
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22.05.2021 00:47 Ответить
МилийВанов, поважає бородатих бабць, от і звогчив ситуацію... Однозначно, що міг фикнути та сказати: "Якщо ти Беня такий розумний, так покажи своє не вкрадене бабло... Чи відійди вонючий ж(жмот), вибачайся, а то поб'ю інтелектом...."
Але був надто вихованим та згодився, що просто дебіл та без яєць. Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9757
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22.05.2021 02:57 Ответить
Каков царь, такова и прислуга.
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21.05.2021 22:51 Ответить
на роssii глобальная катастрофа население гибнет быстрее навозных мух,лишних хромосом нет
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21.05.2021 22:52 Ответить
Якщо Мило з гандоном посперечавсі на гівно+гівно, то певна річ, що потрібно підвищувати за посадою такого мармизу!
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21.05.2021 22:52 Ответить
Извините,возможно я не прав,но такоя частоя смена министров скорее указывает на уход от товетственности за содеяное чем на улучшение в Украине.Тем более что ни один отстраненный не понес наказание за ущерб нанесенный Украине.ЗЕ старается выглядеть хорошим Президентом но для всех быть хорошим значит быть проституткой.Или трахать весь народ Украины или трахнуть по полной тех кого его *****.
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21.05.2021 22:53 Ответить
Почему же неправ? Шут делает шоу и это у него отменно выходит. Если получается что-то хорошее - его заслуга, а все плохое вешает на команду. Лохи ведутся. Простейший пример: забрал бабки с ковидного фонда на строительство дорог. Зеля "молодец", потому что строит дороги, а Степанов козел, потому что не закупил вакцины, концентраторы и т.д. И так во всем.
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21.05.2021 23:09 Ответить
Не ехидничайте.Без дорог нету страны а есть только направления.А дороги строятся и хорошие строяться..Да и за 30-ть лет у нас не было и нету в Украине Президента который бы хотя бы постарался улучшить страну так как все Президенты были назначены на пост олигархами и они обязаны были отрабатывать свое назначение,включая и ЗЕ.
Но у ЗЕ есть шанс что-то исправить в лучшую сторону но по всей видимости он его упустит так как своя рубашка ближе к телу а он на должности только временный.
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21.05.2021 23:24 Ответить
Смешно. В какую сторону? Он за первый же год правления увеличил долг Украины на 8%, а за второй на 7%. И это на фоне снижения ВВП! Страна движется в задницу, а Вы про улучшения.
Проблема же не в дорогах. Дороги и при Гросе неплохо строились, но при этом за все остальное тоже не забывали. И ВВП рос, и зарплаты, и госпредприятия, как ни странно, были прибыльными, и инвестиции в страну шли без всяких нянь, и реформа медицины шла, и новое вооружение разрабатывали. А еще и международная поддержка была (которую, кстати, попередники и заслужили). А этот пришел на все готовое, но уже практические все про...бал. Бывает же так! Зато диджитализация.
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21.05.2021 23:39 Ответить
Не спорю,страну делают пяток или десяток олигархов а президенты только их вассалы.Так что предыдущих или будущих не надо сравнивать.У ЗЕ есть шанс все это изменить,как были шансы и в предыдущих Президентов и народ поддержит на все 100.Да вот только у них кишка тонка или сидят под прессом тех кто их назначил.
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21.05.2021 23:52 Ответить
Я против олигархата, но бороться с ними можно только установлением общих понятных одинаковых правил для всех, а не санкциями и прочей фигней. Нужно заставить олигархов вкладывать деньги в развитие собственной страны.
Вы в курсе, как развивалась Южная Корея? Там по факту все сливки доставались (и достаются!) нескольким корпорациям при поддержке государства. Т.е. условным Ахметке, Бене, Пинчуку государство давало деньги на развитие производства, заказывало у них продукцию. Власть в корпорациях передавалась по наследству. Что это, как не кумовство и коррупция? Тем не менее Южная Корея почему-то отсталой страной не стала.
Ни в коем случае не считаю, что у нас возможен подобный вариант - у нас олигархи не той системы. Но наша "борьба" с олигархами напоминает борьбу с ветряными мельницами, точнее ее имитацию.
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22.05.2021 00:13 Ответить
Не бреши. Порошенко не був нічиїм "вассалом", і піднімав країну. А це Зе доводить до дефолту, руйнує і ганьбить країну.
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22.05.2021 06:10 Ответить
Нариду в харю плюнул , прокатит,стерпят- дальше пойдет ишака из омана выпишет и поставит. Быдло стерпит.
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21.05.2021 22:59 Ответить
Мілованов має гнучкий хребет) Тепер в наглядову рану заліз "спеціаліст", як і Лещенко, Наєм і решта холуїв.
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21.05.2021 23:02 Ответить
Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 1632.
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21.05.2021 23:07 Ответить
Наєм за січень-квітень 2021 року заробив (заробітна плата) 3,3 млн. Порахуйте - понад 800 тис. грн., а не якісь там 310.
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21.05.2021 23:31 Ответить
Я не заперечую .
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21.05.2021 23:40 Ответить
У гельмінтів взагалі хребти відсутні !!!)))
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21.05.2021 23:07 Ответить
У этого милованова рожа олигофрена...умственные способности аналогичные...
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21.05.2021 23:06 Ответить
Все лайно яке можливо знайти в Україні вже попристроював , і всіх толкових позвільняв . Господи , за ЩО ? Змилуйся над країною . Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 2345 .
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21.05.2021 23:06 Ответить
Хлопці, в Україні все набагато гірше, ніж ми собі думаємо.
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21.05.2021 23:16 Ответить
дебила вместо Горбулина, - Вова, ты дебил!
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21.05.2021 23:19 Ответить
А шо це кловун без кацоваротки?
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21.05.2021 23:21 Ответить
"ну от работает же буба, а вы "нюхает нюхает..."
руки прочь от отбулавленого, готового голову за Крым сложить после 5 лет
захвата кацапами Крыма и гастролей отбулавленого с 2014-го по 2019 в накацапии...
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21.05.2021 23:28 Ответить
Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 1336. і тому я йду " клєпать лаве " в наглядову раду Укроборонпрому . Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9460 .
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21.05.2021 23:46 Ответить
Та скорее всего сам Горбулин как бы не против был. В толпе второгодников, ка-вэ-эньщиков, клоунов и 10 академиков ладу не дадут. Настала эпоха бездарей. Что плохо тут особо. После подобных у власти, нормальные профессионалы и тем более реформаторы во власть уже не пойдут ни за что. Ведь завалено будет всё.
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21.05.2021 23:52 Ответить
а що, власне, горбуліну робити серед зелених дебіляк?
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22.05.2021 00:27 Ответить
Горбулін і козєля... Це як Ейнштейн і ... Той же козєля. Універсальний нуль-кізяк. Абсолютне зеро.
..
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22.05.2021 01:45 Ответить
Милованов таки нализал себе должность.

Зато теперь понятны критерии подбора кадров ЗЕкоманду.
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22.05.2021 02:03 Ответить
ЗЕ: богатства Украины прирастать дураками будут 🤪
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22.05.2021 02:04 Ответить
Ипать підріли небачених масштабів
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22.05.2021 02:30 Ответить
А міг би призначити замість науковця "науківця". Так що Мілованов ще прийнятна кандидатура.
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22.05.2021 07:09 Ответить
зебилы, назначайте уже сразу Лысого.. и всю массовку везде, куда дотянутся ваши потные, трясущиеся, ручки..
73% дебилы-экспериментаторы, вы должны быть довольны
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22.05.2021 07:45 Ответить
Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9962
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22.05.2021 08:16 Ответить
у зільонаго мілованов а у ***** мілонов які різні прізвища...мабуть совпадєніє
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22.05.2021 08:43 Ответить
Еще один блюдолиз пошел на откорм.
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22.05.2021 10:01 Ответить
С миловановым все ясно, но почитайте и о других: носов,шурма и все станет на свои места, и вы поймете кто руководит и будет руководить Украиной.
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23.05.2021 15:25 Ответить
 
 