Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава набсовета первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.
Соответствующие указы №208 и №209 обнародованы на сайте президента в пятницу вечером, сообщает Цензор.НЕТ.
Также Зеленский отменил действия указов №734, №747, №23, №242 и №424 от 2019 и 2020 годов соответственно.
Указы вступают в силу со дня опубликования.
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+47 Andriy Zlochevskiy
показать весь комментарий21.05.2021 22:31
+26 Vovcheg Zak
показать весь комментарий21.05.2021 22:31
+22 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий21.05.2021 23:07
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Пожалуйста, подождите...
Але був надто вихованим та згодився, що просто дебіл та без яєць.
Но у ЗЕ есть шанс что-то исправить в лучшую сторону но по всей видимости он его упустит так как своя рубашка ближе к телу а он на должности только временный.
Проблема же не в дорогах. Дороги и при Гросе неплохо строились, но при этом за все остальное тоже не забывали. И ВВП рос, и зарплаты, и госпредприятия, как ни странно, были прибыльными, и инвестиции в страну шли без всяких нянь, и реформа медицины шла, и новое вооружение разрабатывали. А еще и международная поддержка была (которую, кстати, попередники и заслужили). А этот пришел на все готовое, но уже практические все про...бал. Бывает же так! Зато диджитализация.
Вы в курсе, как развивалась Южная Корея? Там по факту все сливки доставались (и достаются!) нескольким корпорациям при поддержке государства. Т.е. условным Ахметке, Бене, Пинчуку государство давало деньги на развитие производства, заказывало у них продукцию. Власть в корпорациях передавалась по наследству. Что это, как не кумовство и коррупция? Тем не менее Южная Корея почему-то отсталой страной не стала.
Ни в коем случае не считаю, что у нас возможен подобный вариант - у нас олигархи не той системы. Но наша "борьба" с олигархами напоминает борьбу с ветряными мельницами, точнее ее имитацию.
руки прочь от отбулавленого, готового голову за Крым сложить после 5 лет
захвата кацапами Крыма и гастролей отбулавленого с 2014-го по 2019 в накацапии...
..
Зато теперь понятны критерии подбора кадров ЗЕкоманду.
73% дебилы-экспериментаторы, вы должны быть довольны