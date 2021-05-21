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Трое украинских воинов ранены в результате вражеского обстрела в районе Луганского, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Трое украинских воинов ранены в результате вражеского обстрела в районе Луганского, - пресс-центр ОС

Сегодня, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, три военнослужащие ВСУ получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.

Отмечается, что на обстрелы противника наши военные открыли ответный огонь.

Также читайте: С начала суток 21 мая враг 5 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 82 мм, потерь нет, - штаб ООС

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Швидкого одужання нашим захисикам.
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21.05.2021 23:52
+10
ты же слышал вчера: за ответы на вопросов журналистов убивают по 100 человек, а от комментариев Президента Украины вообще по 300. Так что Бубочка вчера 100 человек спас и вообще, за 730 дней каденции Бубочка сохранил жизни 7300 человек.
Его подвиг никто не оценил и Зеленский из-за этого сам себе удлинил президентскую цепь на 2 звена.
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21.05.2021 23:10
+9
А оно молчит...
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21.05.2021 22:43
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А оно молчит...
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21.05.2021 22:43 Ответить
Відходняк від вчорашньої пресухи!!!)))
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21.05.2021 23:01 Ответить
ты же слышал вчера: за ответы на вопросов журналистов убивают по 100 человек, а от комментариев Президента Украины вообще по 300. Так что Бубочка вчера 100 человек спас и вообще, за 730 дней каденции Бубочка сохранил жизни 7300 человек.
Его подвиг никто не оценил и Зеленский из-за этого сам себе удлинил президентскую цепь на 2 звена.
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21.05.2021 23:10 Ответить
а оно без фотографов, шо навприсядки - снимки снизу на фоне вoсходящего солнца.....
вообще никогда не мычит.
боюсь поймете кого выбрали тогда когда будет уже безнадежно позно.

дай боже ошибиться...
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21.05.2021 23:13 Ответить
Зебилы на коленях....так вы что у куйло в глазах то увидели? Все вас терпил зелёных кидают....
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21.05.2021 22:50 Ответить
Нужно драть кацапов со всех орудий!
кацапо-фашисты понимают только силу!
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21.05.2021 22:56 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я !!! На 122 калібр адекватна стрілкотня з Калаша !!!)))
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21.05.2021 23:00 Ответить
штаб ООС вообще от рук отбился и перестал бояться клоуна!
Правильно будет не ВРАЖЕСКИЙ ОБСТРЕЛ, а ПРОВОКАЦИЯ или НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПЕРЕМИРИЯ
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21.05.2021 23:06 Ответить
У нас под Мариком сегодня целый день оч громко. Не рекорд, но давненько такого не было(
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21.05.2021 23:11 Ответить
А чим наші відповідали ?
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21.05.2021 23:17 Ответить
Точно сказать не могу - занят был оч(((
Но, у меня сложилось впечатление (вполне возможно, что я не прав - всю картину боя не слышал((( ), что ничем.
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21.05.2021 23:26 Ответить
Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7680 Значить, брешуть, що наші відкривали вогонь. Хіба що з автоматів випустили кілька черг у небо.
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21.05.2021 23:36 Ответить
В таком случае ты должен быть точно уверен, что ты слыхал разрыва снарядов/мин, а не выстрелы орудий. Ты уверен?
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22.05.2021 09:16 Ответить
"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ"-интересно,что это означает?Или это просто набор слов,хз Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2738
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21.05.2021 23:43 Ответить
Слідукують за тим, щоб наші кацапам не відповіли. І шукають спосіб перекласти відповідальність на український військових
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21.05.2021 23:51 Ответить
Швидкого одужання нашим захисикам.
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21.05.2021 23:52 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5037
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22.05.2021 07:35 Ответить
 
 