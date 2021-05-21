Трое украинских воинов ранены в результате вражеского обстрела в районе Луганского, - пресс-центр ОС

Сегодня, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, три военнослужащие ВСУ получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.

Отмечается, что на обстрелы противника наши военные открыли ответный огонь.

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На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.