"Слуга народа" Арахамия рассказал, как до прихода в политику давал взятки чиновникам

Глава фракции СН рассказал о своем опыте строительства бизнес-центра в столице. Он утверждает, что без взяток получить разрешение на строительство невозможно.

Об этом Арахамия рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я строил в Киеве бизнес-центр, я лично приходил получать какие-то бумаги, мне все время говорили: пойди вначале вот туда, вон к тем юристам. Заплати этим юристам гонорар, который... Сколько юрист стоит? Ну, условно? Ну, две тысячи долларов. Пойди, если у тебя большое здание - заплати 50 тыс. долларов. Мы что, не понимаем все друг друга, или что?" - эмоционально заявил Арахамия во время дискуссии.

"Я же бизнесменом был, я же прекрасно понимаю, как это все работает", - добавил он.

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На вопрос представителей столичной власти о том, когда именно он давал взятки и не считает ли, что должен понести за это ответственность, Арахамия ответил: "Я как бизнесмен - да, я вам объясню. А что здесь стесняться - любой, любой бизнесмен, который хочет построить, если не даст денег - никогда в этой стране не построит".

"Человек пытается построить коровник - вонючий коровник где-то, блин, в селе! С него берет 20 тыс. долларов какое-то ДАБИ, которое мы пытаемся уничтожить. А у вас в Киеве - это просто страшные цифры. 5 долларов квадратный метр, 7 долларов квадратный метр", - продолжил он.

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