"Слуга народа" Арахамия рассказал, как до прихода в политику давал взятки чиновникам
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции СН рассказал о своем опыте строительства бизнес-центра в столице. Он утверждает, что без взяток получить разрешение на строительство невозможно.
Об этом Арахамия рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я строил в Киеве бизнес-центр, я лично приходил получать какие-то бумаги, мне все время говорили: пойди вначале вот туда, вон к тем юристам. Заплати этим юристам гонорар, который... Сколько юрист стоит? Ну, условно? Ну, две тысячи долларов. Пойди, если у тебя большое здание - заплати 50 тыс. долларов. Мы что, не понимаем все друг друга, или что?" - эмоционально заявил Арахамия во время дискуссии.
"Я же бизнесменом был, я же прекрасно понимаю, как это все работает", - добавил он.
На вопрос представителей столичной власти о том, когда именно он давал взятки и не считает ли, что должен понести за это ответственность, Арахамия ответил: "Я как бизнесмен - да, я вам объясню. А что здесь стесняться - любой, любой бизнесмен, который хочет построить, если не даст денег - никогда в этой стране не построит".
"Человек пытается построить коровник - вонючий коровник где-то, блин, в селе! С него берет 20 тыс. долларов какое-то ДАБИ, которое мы пытаемся уничтожить. А у вас в Киеве - это просто страшные цифры. 5 долларов квадратный метр, 7 долларов квадратный метр", - продолжил он.
Пожалуйста, подождите...
Либо сохранение власти любыми методами, либо тюрьма -
это я к тому , что вчера Зеоманский сообщил своему узкому кругу( Шефир , Тимошенко и прочим зебобикам)
что пойдёт на второй президенский срок 😡
АРАХАМИЯ ДАЛ НА СЕБЯ ПОКАЗАНИЯ. ЯВКА С ПОВИННОЙ!
Стаття 369. Пропозиція або давання хабара
[Уголовный кодекс Украины (УК Украины) с комментариями к статьям] [Статья 369]
1. Пропозиція хабара - карається штрафом від ста до двохсот п ' пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Дача взятки - наказывается штрафом от двухсот ' пятидесяти до семисот п ' пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до ' пяти лет.
3. Дача взятки, совершенная повторно, - Наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от п ' пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.
4. Дача взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
5. Дача взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или организованной группой лиц или ее участником - наказывается лишением свободы на срок от ' пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
6. Лицо, предлагала ли дала взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки или если после дачи взятки оно добровольно заявило о том, что произошло, сообщение ей о подозрении в совершении преступления органа, должностное лицо которого наделен законом правом осуществлять уведомление о подозрении.
или етот курс молодого криворогатого бойца не помогает?
очень, панове, и очень грустно....
не самый плохой на самом деле был....