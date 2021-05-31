РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12284 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
7 984 31
взятка (5956) Киев (24531) коррупция (8386) шоу_Шустера (315) Арахамия (956)

"Слуга народа" Арахамия рассказал, как до прихода в политику давал взятки чиновникам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава фракции СН рассказал о своем опыте строительства бизнес-центра в столице. Он утверждает, что без взяток получить разрешение на строительство невозможно.

Об этом Арахамия рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я строил в Киеве бизнес-центр, я лично приходил получать какие-то бумаги, мне все время говорили: пойди вначале вот туда, вон к тем юристам. Заплати этим юристам гонорар, который... Сколько юрист стоит? Ну, условно? Ну, две тысячи долларов. Пойди, если у тебя большое здание - заплати 50 тыс. долларов. Мы что, не понимаем все друг друга, или что?" - эмоционально заявил Арахамия во время дискуссии.

"Я же бизнесменом был, я же прекрасно понимаю, как это все работает", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое чиновников Подольской РГА уведомлены о подозрении в присвоении бюджетных средств, - прокуратура Киева. ФОТО

На вопрос представителей столичной власти о том, когда именно он давал взятки и не считает ли, что должен понести за это ответственность, Арахамия ответил: "Я как бизнесмен - да, я вам объясню. А что здесь стесняться - любой, любой бизнесмен, который хочет построить, если не даст денег - никогда в этой стране не построит".

"Человек пытается построить коровник - вонючий коровник где-то, блин, в селе! С него берет 20 тыс. долларов какое-то ДАБИ, которое мы пытаемся уничтожить. А у вас в Киеве - это просто страшные цифры. 5 долларов квадратный метр, 7 долларов квадратный метр", - продолжил он.

Читайте: Зеленский о цифровизации как методе борьбы с коррупцией: Компьютер не имеет друзей или кумовьев, взятки не берет даже в биткоинах

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
А после прихода в политику стал брать ?
показать весь комментарий
21.05.2021 23:41
+6
У Зеленского маленький выбор будущего 😏
Либо сохранение власти любыми методами, либо тюрьма -
это я к тому , что вчера Зеоманский сообщил своему узкому кругу( Шефир , Тимошенко и прочим зебобикам)
что пойдёт на второй президенский срок 😡
показать весь комментарий
22.05.2021 00:08
+5
Напомните,что грозит тому кто дает взятку?Я не говорю про тех кто взятку взял,ведь они всегда выше закона и им за это ничего не грозит.Так почему предлагавший взятку еще на свободе?Или его еще зfщищает отмененная не приокновенность ?
показать весь комментарий
21.05.2021 23:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А после прихода в политику стал брать ?
показать весь комментарий
21.05.2021 23:41 Ответить
Після приходу в політику відбиває те, що давав...
показать весь комментарий
22.05.2021 17:14 Ответить
а после прихода как давал не рассказал? - задница выдает , ай шалун...
показать весь комментарий
21.05.2021 23:42 Ответить
Напомните,что грозит тому кто дает взятку?Я не говорю про тех кто взятку взял,ведь они всегда выше закона и им за это ничего не грозит.Так почему предлагавший взятку еще на свободе?Или его еще зfщищает отмененная не приокновенность ?
показать весь комментарий
21.05.2021 23:44 Ответить
Нехай здасть корумпованих ментів, прокурорських та інших силовиків/законників - хто як насправді годується.
показать весь комментарий
21.05.2021 23:52 Ответить
чесна людина)) реально без хабарів нічого ніхто в КМДА не видасть! При цьому зовсім знахабніли і країв не бачуть..суми малюють астрономічні))
показать весь комментарий
21.05.2021 23:52 Ответить
речь о всех разрешениях по всей стране!!! не валите все в одно. НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТОК. Иначе вы такие же КОРРУПЦИОНЕРЫ (вы также участвуете в процессе) и ничего вас не оправдывает... Как и пана Арахамию
показать весь комментарий
22.05.2021 06:21 Ответить
А детей чем кормить?.Не подмажешь - не поедешь.Вся совместная история с московским улусом пронизана варварством и коррупцией.Некоторые утверждают,будь наша нация протестантами,мы бы обогнали Америку.Ментальность изживать сложно.Вчера США отмечали 100 лет расовой резни в Талсе ,Оклахома.И сегодня расовые проблемы в США - болючи.Вот и нам предстоит длинный путь в цивилизацию.
показать весь комментарий
22.05.2021 08:34 Ответить
многое зависит от вас лично также. Дети поедят то, что и все, для этого не надо давать взятки. На работу можно устраиваться и без взяток, так что не заливайте. Протягивайте ножки по одёжке. Но, если вы хотите детей учить за границей, кормить омарами океанскими, у вас должно хватать ума и знаний как это сделать без криминала. В противном случае, или криминал, или чистая совесть и обычный хлеб. Иначе не стоить даже что-либо комментировать... Вся страна пропитана взяткодательством, оправдывающим собственные неправомерные действия людей. Не нападайте на меня, живите как хотите, но в СМИ не нойте
показать весь комментарий
22.05.2021 08:53 Ответить
"Слуга народу" Арахамія розповів, як до приходу в політику давав хабарі чиновникам - Цензор.НЕТ 5619
показать весь комментарий
22.05.2021 10:27 Ответить
І зараз ця паскуда хабарі бере дуже справно! Зелена мерзота!!!!
показать весь комментарий
22.05.2021 00:00 Ответить
Думаю, що за життя своє ти, зелена с..ка не доплатила!!
показать весь комментарий
22.05.2021 00:03 Ответить
У Зеленского маленький выбор будущего 😏
Либо сохранение власти любыми методами, либо тюрьма -
это я к тому , что вчера Зеоманский сообщил своему узкому кругу( Шефир , Тимошенко и прочим зебобикам)
что пойдёт на второй президенский срок 😡
показать весь комментарий
22.05.2021 00:08 Ответить
На ближайшие 30-35 лет мы президента выбрали. Ну хоть посмеемся, как говорили ЗЕбобики. Хотя в Беларуси уже не очень смешно, но там Лукашенко только 27 лет президент, может в 2036 будет смешно белорусам.
показать весь комментарий
22.05.2021 00:11 Ответить
Молодец пацан. Пришел к успеху. Раньше сам постоянно давал взятки, а теперь ему дают да и ешё приносят прямо в кабинет.
показать весь комментарий
22.05.2021 00:08 Ответить
Через пару лет табачники, игорка и другие будут рассказывать как заносили Арахамии
показать весь комментарий
22.05.2021 00:10 Ответить
А кто-то может назвать фамилию кристально честного политика или бизнесмена в Украине ? Кто из бывших или текущих не участвовал в схемах, не знал что берут-дают а если знал, то об этом обращался к правоохранителям ?
показать весь комментарий
22.05.2021 00:15 Ответить
Уберите морду эту,противно...
показать весь комментарий
22.05.2021 00:23 Ответить
Умора) Те богатеют, а это дурачье на форумах бодается. Спорят о какой то чепухе, которая заведомо ложь. Он про бизнес все верно сказал, всем надо башлять. Но разводить полемику на этой теме безполезно, так как это жизнь, а не кино.
показать весь комментарий
22.05.2021 02:35 Ответить
До прихода давал взятки, теперь дает комманды. Эволюция зебила ****.
показать весь комментарий
22.05.2021 03:57 Ответить
Страна утопающая в коррупции.
показать весь комментарий
22.05.2021 06:07 Ответить
Хочу сказати, що корівник не дуже то і смердить в порівнянні з офісом "слуг народу"
показать весь комментарий
22.05.2021 06:47 Ответить
ГЕНПРОКУРОР АУУУУУУУУ!
АРАХАМИЯ ДАЛ НА СЕБЯ ПОКАЗАНИЯ. ЯВКА С ПОВИННОЙ!
Стаття 369. Пропозиція або давання хабара
[Уголовный кодекс Украины (УК Украины) с комментариями к статьям] [Статья 369]
1. Пропозиція хабара - карається штрафом від ста до двохсот п ' пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Дача взятки - наказывается штрафом от двухсот ' пятидесяти до семисот п ' пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до ' пяти лет.
3. Дача взятки, совершенная повторно, - Наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от п ' пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.
4. Дача взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
5. Дача взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или организованной группой лиц или ее участником - наказывается лишением свободы на срок от ' пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
6. Лицо, предлагала ли дала взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки или если после дачи взятки оно добровольно заявило о том, что произошло, сообщение ей о подозрении в совершении преступления органа, должностное лицо которого наделен законом правом осуществлять уведомление о подозрении.
показать весь комментарий
22.05.2021 07:27 Ответить
обтрускавечичь етого тобика еще раз шо ли?
или етот курс молодого криворогатого бойца не помогает?

очень, панове, и очень грустно....
показать весь комментарий
22.05.2021 09:12 Ответить
а отсидеть за это не желает...?
показать весь комментарий
22.05.2021 09:17 Ответить
Вот в этом и бессмертие коррупции! Всегда найдется хитрожопый, который все просчитает и решит дать взятку...
показать весь комментарий
22.05.2021 09:21 Ответить
был у меня такой фигуристый началник с погремухой "груша"....
не самый плохой на самом деле был....
показать весь комментарий
22.05.2021 09:25 Ответить
не удивил. "Слуга народу" Арахамія розповів, як до приходу в політику давав хабарі чиновникам - Цензор.НЕТ 3454
показать весь комментарий
22.05.2021 10:29 Ответить
Пусть напишет явку с повинной - корупционер проклятый.
показать весь комментарий
22.05.2021 12:25 Ответить
Коли він каже:- в цій державі - то він не українець - іноземець в нашій державі!!! Якщо давав, то і буде давати,, - бо профіль діяльності не змінює нутро чоловіка! - благо, що "цензор ВЛАДИ" висвітлився!!!
показать весь комментарий
22.05.2021 22:50 Ответить
 
 