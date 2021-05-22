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Новости Политика Украины
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Северный поток (1428) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков: Вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков: Вопрос о

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о "Северном потоке 2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Мы должны сделать так, чтобы "Северный поток-2" не был достроен. Это первоочередная задача, которая стоит перед украинскими политиками", - цитирует пресс-служба слова Разумкова, сказанные в эфире одного из телеканалов.

Разумков отметил, что Рада оперативно проголосовала за обращение в Конгресс США касательно санкций на участников строительства газопровода "Северный поток 2".

"Не откладывая этот вопрос на потом, парламент проголосовал за соответствующее обращение. Поскольку в стране остро стоит вопрос национальной экономической безопасности", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снятие санкций с "Северного потока - 2" - это приглашение Путина к агрессии против Украины, - Порошенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Где ж ты раньше был... (с) Разумков: вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти - Цензор.НЕТ 1448
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21.05.2021 23:39
+4
Фаза "Принятие" ещё не наступила? Странно. Пора уже думать как жить без транзита.
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21.05.2021 23:40
+2
Разумков или зарозумков.Сидите гады на транзитной трубе и за 30-ть лет и палец о палец не ударили в области расширения добычи украинского газа хотя за это время мы могли наполнить с избытком трубы проходящие через Украину и кацапии не было бы смысла в северном потоке-2 а Украина получала бы доход от газа и от налогов от тех кто и сейчас их платит сидя на транзитной трубе,и получала бы гораздо больше прибыли чем ожидаемый убыток от транзита в 6 миллиардов баксов.
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22.05.2021 00:16
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Где ж ты раньше был... (с) Разумков: вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти - Цензор.НЕТ 1448
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21.05.2021 23:39 Ответить
Фаза "Принятие" ещё не наступила? Странно. Пора уже думать как жить без транзита.
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21.05.2021 23:40 Ответить
Питання економичної безпеки ,було завжди !!! Цікаво , відновлення енергоімпорта ,це енергонезалежність України ,чи як ???))))
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21.05.2021 23:51 Ответить
Єдиним реальним критерієм оцінювання дієвості влади ,є рівень життя народа ,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!))
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21.05.2021 23:53 Ответить
поздно пить баржоми.....
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22.05.2021 00:04 Ответить
Разумков или зарозумков.Сидите гады на транзитной трубе и за 30-ть лет и палец о палец не ударили в области расширения добычи украинского газа хотя за это время мы могли наполнить с избытком трубы проходящие через Украину и кацапии не было бы смысла в северном потоке-2 а Украина получала бы доход от газа и от налогов от тех кто и сейчас их платит сидя на транзитной трубе,и получала бы гораздо больше прибыли чем ожидаемый убыток от транзита в 6 миллиардов баксов.
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22.05.2021 00:16 Ответить
Все, кто поддерживает байдена, научились врать и лицемерить вслух как байден.
Если байден сказал, что он против Северного потока, то это тоже самое, что зеленский скажет армия, мова, вера....
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22.05.2021 01:49 Ответить
Конечно поздно,надо было раньше думать ,а теперь выкапывыйте трубу и здавайте на металолом,хоть денег заработаете,а впереди отопительный сезон,для бедного народа он будет неподьемный
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22.05.2021 05:14 Ответить
Разумков: вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти
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А это последствия высказываний Зеленского "Та сторона", "Стабильное перемирие", "Нарушили перемирие", "из-за ответа на ваш вопрос завтра будут убито 100 человек" и последствия отвода войск, запрета ответки и т.д.
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22.05.2021 07:56 Ответить
априори ,все ветки украинской власти не в силе помешать окончанию строительства рашистко- фашистской оккупационной газовой трубы ,если власти США , фрицляндии и оккупанта Украины связывает денежный интерес.В таком случае, им на Украину ,ее народ и ее мнение наплевать
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22.05.2021 10:04 Ответить
Мы не торгуем с агрессором, не.... Пусть ведет свой газ куда хочет. Стыдно наблюдатт это унижение: только не лишайте нас газовой трубыыыы. (
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22.05.2021 10:57 Ответить
 
 