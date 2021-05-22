США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2"
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США ввели санкции в отношении российских организаций и судов, участвующий в реализации проекта "Северный поток-2".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В санкционном списке Минфина США значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".
Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".
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Т.е. немцы, французы ... могут достраивать за бабки *****?
Невже комусь ще не зрозуміло, що цей газопровід буде добудовано та пущено в роботу?
. Вот такая неприятная картина!
Дело в том, что Европа хочет свернуть добычу на Континенте(по экологическим, экономическим соображениям и т.д.).А львиную долю получать из России, где газа видимо-невидимо;где налажены трубопроводы ,ну и соответствующая цена. Мир прагматичен.
Германия без АЭС однозначно увеличит потребление газа. Некоторые эксперты по энергетике утверждают, что за ближайшие годы в ЕС резко возрастет потребность в газе, а это значит, что мощности Северных потоков просто не хватит. Пока Украину ждут проблемы, но эти же проблемы, снижающие нагрузку, позволяют сделать модернизацию компрессорных станций нашей ГТС. снизить стоимость перекачки газа.
Не забываем, что под Славянском крупнейшее в Европе месторождение сланцевого газа.
Не забываем, что у нашей ГТС не одна, а несколько веток и та, что идет возле Николаева и Одессы, на Молдову имеет стратегическое значение - мы можем заменить для Молдовы, Румынии, Венгрии, Болгарии поставки газа из РФ, а значит уменьшить её влияние на эти страны!!!
Ведь кацапы бы этого никогда не создали...шоб у вас опять перетрахали рашен швайне всех немок...уроды....
и по этому поводу давно пора понять что "украинский вопрос" в интересах Украины может ре-
шать только Украина все остальные будут эксплуатировать тему....