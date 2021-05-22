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США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод

США ввели санкции в отношении российских организаций и судов, участвующий в реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В санкционном списке Минфина США значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".

Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Также читайте: Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+37
"особа не втратили" ... Гуглтранслейт он такой...
Ерзя иди домой, водки нет !
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22.05.2021 00:01
+30
Походу ты и свой болгаро-татарский не знаешь, по пять ошибок в предложении… Наверно лучше вообще нигде ничего не пиши, не позорь скотоматушку…
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22.05.2021 04:17
+28
снова против какого-то васи из зажопинска
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21.05.2021 23:51
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Яким чином?
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22.05.2021 07:44 Ответить
Ай вэй , схитрожопила чебурашка невдало...
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22.05.2021 10:05 Ответить
Що сказати хотів?
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22.05.2021 10:29 Ответить
Уже все сказано, ты слепой или тупой?
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22.05.2021 10:41 Ответить
Своїми словами зможеш пояснити?
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22.05.2021 10:50 Ответить
Похоже,что руль взяла Камала Харрис!
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22.05.2021 07:50 Ответить
Колишня елітна проститутка кобила гаріс може взяти в руки прутня, а не сруль.
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22.05.2021 07:58 Ответить
Придет время и твоя рашка будет ползать на четвереньках перед ней! И это будет 12 или 16 лет под ряд!
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22.05.2021 17:46 Ответить
Если конечно рашка до тех пор не скопытится...
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22.05.2021 17:51 Ответить
Колишня елітна проститутка кобила гаріс може взяти в руки прутня, а не сруль
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22.05.2021 19:59 Ответить
Колишня елітна проститутка кобила гаріс може взяти в руки прутня, а не сруль.
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23.05.2021 06:54 Ответить
на росийские наложили, а строят НЕМЕЦКИЕ компании...
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22.05.2021 08:28 Ответить
Німці фінансують - будують москалі.
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22.05.2021 19:27 Ответить
Есть,где-то у Михаила Крутихина,-рфия потратила на постройку Северный поток 2,от истоков до берегов назначения около 95 млрд.$.А может уже больше.
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23.05.2021 04:55 Ответить
американцы с санкциями разыгривают такую же клоунаду в мире, как "зе" в Украине. США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4914
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22.05.2021 10:07 Ответить
Во во, они друг у друга учатся!
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22.05.2021 20:24 Ответить
Только против *****?
Т.е. немцы, французы ... могут достраивать за бабки *****?
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22.05.2021 10:15 Ответить
Ню-ню........... США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4751
Невже комусь ще не зрозуміло, що цей газопровід буде добудовано та пущено в роботу?
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22.05.2021 10:20 Ответить
Украине от этого не легче: все равно, кто будет достраивать газопровод, хоть аборигены Австралии, вред от него не уменьшится!
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22.05.2021 11:50 Ответить
Байден в свойственной ему манере смело и решительно ввел санкции, которые ничего не могут остановить.
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22.05.2021 12:02 Ответить
Да,да! А чего же тогда,ваши правители,скулят по всему миру о "нечестных" санкциях,которые мешают развиваться? Это потому что санкции полезные такие? США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6710
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22.05.2021 17:49 Ответить
СП-2 мало достроить, его ещё нужно сертифицировать, плюс испытания и т.д. Осенью выборы и вполне вероятно зелёные победят, а они категорически против СП-2. Вон московия тоже построила в Турцию четыре нитки, потом две пришлось резать. Потребление газа от московии каждый год сокращается в Европе весьма заметно, её выдавливают из рынка. Максимум чего московия достигнет это пиррову победу.
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22.05.2021 12:23 Ответить
Дело в том уважаемый, что запасы газа в европейских хранилищах резко сократились и поэтому Европа остро нуждается в газе.К тому же европейские газовое месторождения будут сворачиваться .Ну и Германия окончательно откажется от угля и атомной энергии.Поэтому "резаные" трубы придётся восстанавливать и ещё прокладывать трубы дополнительные.Европе нужен газ
. Вот такая неприятная картина!
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22.05.2021 20:31 Ответить
Шановний - газ є у Норвегії і на шельфі Північного моря, так що трубу з Кремляндії можна смєло рєзать США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8134
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22.05.2021 21:39 Ответить
Есть газ и у Норвегии , и у Голландии, Британии..
Дело в том, что Европа хочет свернуть добычу на Континенте(по экологическим, экономическим соображениям и т.д.).А львиную долю получать из России, где газа видимо-невидимо;где налажены трубопроводы ,ну и соответствующая цена. Мир прагматичен.
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22.05.2021 21:48 Ответить
То що хоче Німеччина мені до лампочки, а то що витік газу може бути на дні в Балтійському морі це ще небезпечніше для екології регіона.
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22.05.2021 21:52 Ответить
Существует и другое мнение.
Германия без АЭС однозначно увеличит потребление газа. Некоторые эксперты по энергетике утверждают, что за ближайшие годы в ЕС резко возрастет потребность в газе, а это значит, что мощности Северных потоков просто не хватит. Пока Украину ждут проблемы, но эти же проблемы, снижающие нагрузку, позволяют сделать модернизацию компрессорных станций нашей ГТС. снизить стоимость перекачки газа.
Не забываем, что под Славянском крупнейшее в Европе месторождение сланцевого газа.
Не забываем, что у нашей ГТС не одна, а несколько веток и та, что идет возле Николаева и Одессы, на Молдову имеет стратегическое значение - мы можем заменить для Молдовы, Румынии, Венгрии, Болгарии поставки газа из РФ, а значит уменьшить её влияние на эти страны!!!
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22.05.2021 20:40 Ответить
Как сказал Президент Зеленский это поражение Америки. И весь мир увидел что США нетакие всесильные как хотят казатся.
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22.05.2021 16:38 Ответить
Ввели санкции для отвода глаз-против российских компаний-однодневок у которых ни установочного капиталла,ни междцународных контрактов. США не хочет ссорится с Германией и поэтому не делали настоящих санкций. А Кераине давно пора понять что Будапештский договор давно аннулирован одной из сторон(Рашкой) и поэтому Украина свободна от его исполнения и давно пора создать свое ядерное оружие и возобновить производство крылатых ракет средней дальности в 1500 км чтобы достать до Москвы и Питера. Я просто очень не хочу чтобы Параша бомбила Киев или Днепр а Запад как обычно высказывал озабоченность. Украине давно пора перестать быть обьектом и разменной монетой
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22.05.2021 21:19 Ответить
"возобновить производство крылатых ракет средней дальности в 1500 км чтобы достать до Москвы и Питера" - і до Телаві, який руками Клінтона відібрав у нас ядрьону зброю.
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23.05.2021 06:59 Ответить
Ты дурак? Причем здесь Грузия? Грузия никогда не была врагом Украины. Параша была есть и будет врагом Украины. Все ракеты только на Парашу должны быть направленны.
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23.05.2021 16:12 Ответить
кацапи зразу всрались і перестали будувати газовід... США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 5182
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22.05.2021 21:38 Ответить
США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 7715
США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6504
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22.05.2021 23:52 Ответить
Щас по зомбоящику на МЕГА Земля наш час...показывают как плавучий завод "Солитер" строит СП-2...и типа какая у европидаров крутая технология и как это будет круто когда пойдет поток углеводородов ((((
Ведь кацапы бы этого никогда не создали...шоб у вас опять перетрахали рашен швайне всех немок...уроды....
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23.05.2021 00:00 Ответить
могу повторить избитую фразу - в политике не бывает друзей бывают совпадения интересов
и по этому поводу давно пора понять что "украинский вопрос" в интересах Украины может ре-
шать только Украина все остальные будут эксплуатировать тему....
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23.05.2021 08:27 Ответить
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