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Президента Нацакадемии аграрных наук Украины подозревают в получении еще одной взятки, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Президента Нацакадемии аграрных наук Украины подозревают в получении еще одной взятки, - Офис генпрокурора

Президент Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины, используя служебное положение, требовал 4 млн грн за неувольнение руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этомя сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, президент НААН Украины, используя свое служебное положение, по предварительному сговору группой лиц, требовал 4 млн грн неправомерной выгоды за неувольнение руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии, и непрепятствование проведению хозяйственной деятельности.

Ранее ему также было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в виде внедорожника за содействие в назначении на должность директора госпредприятия, которое входит в структуру НААН Украины, непрепятствования заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим госпредприятием и конкретными субъектами хозяйственной деятельности. Кроме этого, за вознаграждение он должен был включить заранее определенное лицо в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН Украины и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение Президиума академии наук", – отметили в сообщении.

Сегодня по этому эпизоду фигуранту дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения – залог в размере 1,3 млн грн.

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Автор: Роман Свиридович
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Откуда в самой отсталой стране европи столько академиков?
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22.05.2021 00:18 Ответить
Ну безобезяье какое-то,скока мона...)
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22.05.2021 00:19 Ответить
значит одной было мало
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22.05.2021 09:09 Ответить
підозрюю також зє43💩, але бурятка 100% його власність... Сумно...
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22.05.2021 11:10 Ответить
Вот так , всю жизнь брал взятки , а тут такое ). Какой-то беспредел !
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22.05.2021 12:47 Ответить
У них там такие земельные участки в ведении - закачаетесь!
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22.05.2021 13:00 Ответить
 
 