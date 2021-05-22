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"Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2", - министр обороны Латвии Пабрикс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал отношение властей Германии к проекту "Северный поток-2".
Об этом сообшает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Политика, основанная на ценностях... Мне стыдно за подход Германии к Nord Stream II. Потом эти же политики спорят о беженцах и других "моральных" проблемах и пытаются читать лекции другим в Европе", - написал Пабрикс на своей странице в Twitter.
Напоминаем, ранее опасаясь, ухудшений отношений с Германией, власти США исключили из санкционного списка компанию-оператора газопровода и его руководство.
Топ комментарии
+10 Igor Wind
показать весь комментарий22.05.2021 01:06
+9 Vadim Izumov
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+8 dmtresku emil
показать весь комментарий22.05.2021 06:47
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Пожалуйста, подождите...
А сирийские уже вышли из моды - сидят на пособии и громко орут Алла, я в бар!
а за подход Украины к кацапии тебе не стыдно?
всегда голосовала за республиканское, но против рыжего.
но она не проходная - рыжий и его рыжая брехливая вата сделала свое дело - похоронила республиканцев как партию....
с чем всех кацапов и прикацапленых и поздравляю...
даже не сомневайтесь мой голос будет за "хто нибудь"
пока я не увижу на горизонте "Рейгана",
а не прости господи, то рыжее шо вижу сейчас...
ваше бздо нюхать, а тем более покупать? - надо быть меркель ...
и шо бы инвалид на льду по 8 шайб забивал
І серіал "Папік" москвинам не продавали?
Хто має розум, той зрозумів.
Решті марно щось пояснювати.
1. Если что то не можешь сделать сам и тебе требуется помощь , то вероятность решения этого вопроса сильно уменьшается или затягивается надолго
2. Если какое то дело начинает затягиваться (не важно что ,работа , переговоры , заключение договора и т.д. ) ,то вероятность положительного исхода резко падает.
3. Если у кого то что то просишь даром , в результате теряешь больше чем заплатить за это.
4 .Если от кого то в чем то зависишь - в любой момент могут послать.
Если все эти вещи приложить к нашей политике, экономике и другим вещам , то очень легко спрогнозировать результат.
И последняя вещь , против мотивированной большой массы людей ничего сделать нельзя!
Последнее касается как положительных моментов ,так и отрицательных!
https://twitter.com/evasiljeva/status/1395756936327483395
надо быть недоумком, шо бы их не ловить....
Вот чехи молодцы - как только появились результаты расследования, они сразу погнали ссаными тряпками весь шпионско-дипломатический корпус рашки. И простым ватникам визы в Чехию теперь тоже не светят. Вот так и надо делать !! Вроде бы маленькая страна, но руководство Чехии имеет титановые яйца, чтобы противостоять пуйлу.
Історія має властивість "зациклюватись", під інакшим соусом.
20$ це 20$ ....сраколизи змосковщені ...
Позорище!
НІМЕЧЧИНА ГРОЩІ ********, навіть глаза на анексію Криму скоріш за все може закрити,
як свого часу на політику Сталіна