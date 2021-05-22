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адвокат (1402) Черновицкая область (854) взятка (5956)

На Буковине при получении 700 евро взятки за влияние на решение судьи задержан адвокат, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Черновицкой области задержан адвокат, за взятку обещавший обеспечить принятие нужного судебного решения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

На Буковине при получении 700 евро взятки за влияние на решение судьи задержан адвокат, - прокуратура 01

По данным следствия, адвокат получил взятку за влияние на принятие решения судьей одного из районных судов Черновицкой области об избежании гражданином административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Правоохранители задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины при получении 700 евро взятки.

На Буковине при получении 700 евро взятки за влияние на решение судьи задержан адвокат, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновцах задержан адвокат, получивший $6 тыс. взятки за влияние на принятие решения судьей, - Офис генпрокурора. ФОТО

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. 

Автор: Володимир Янченко
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а на Борщаговке за ету самую сумму - адвокат не справился ...

за шо и был примерно предупрежден ...
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22.05.2021 04:01 Ответить
мало! мало дали...потому и сдали
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22.05.2021 05:21 Ответить
фак! не хватило .... а шо за статьи по которым адвокат парился ? у нас же перед Законом ВСЕ РАВНЫ ....
даже милиционеры ( На Буковине при получении 700 евро взятки за влияние на решение судьи задержан адвокат, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3101 ) и прокуроры
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22.05.2021 06:01 Ответить
130 ті КУпАП зараз основний "хліб" суддів. Не кримінал, ніякого потерпілого, прокурора у процесі. Селфіки не ходять, а бухими їздять тисячі. Протоколи складаються похабно, а штрафи великі, але штраф то пів справи, позбавлення права керування .. от за це і несуть. Судді, якщо не ідіоти, на пряму не беруть, тому і не дивно. А от якби було передбачено, що у такому випадку суддя йде на поліграф і при не проходженні звільняють, таких справ було би сотні.
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22.05.2021 11:02 Ответить
Та ну Серж, 700 євро на місці рішається аж бігом.
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22.05.2021 13:05 Ответить
Далеко не усі при собі мають чи можуть підвезти. До того ж, є індивідууми, які у такому стані за кермо сідають, що окрім "ти ко, я туй Бог" більше нічого сказати не можуть.
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25.05.2021 10:09 Ответить
уже и зарплаты им большие дали, и все мало
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22.05.2021 11:27 Ответить
700 євриків, 20 тис грн, скільки ж тоді мав бути штраф?
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22.05.2021 13:04 Ответить
 
 