Двое военнослужащих ранены, один - получил боевую травму в результате обстрела боевиков, - штаб ООС
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Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливают позиции подразделений Объединенных сил, игнорируя режим прекращения огня.
За минувшие сутки, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Катериновка оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Певков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутово - еще и из стрелкового оружия.
В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения и один боевое травмирование. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра, 22 мая, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Песков оккупанты совершили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
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Не понимать разницы, не стыдно?
Вблизи населенного пункта Катериновка оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Певков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутово - еще и из стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3266849
Для тех кто в танке - травмы бывают на производстве, а БОЕВЫЕ травмы на войне.
На войне могут быть и не боевые травмы, а дебильные, например нажрался пойла и давай изображать супермена какого-нибудь - с этажей прыгать или еще что-то подобное. Сальто не сложилось, башкой приземлился и стряс то что там в ней есть или вообще шею свернул. И это в зоне ООС - на войне. Это не ранение, это травма полученная в армии, на линии разграничения - но боевая ли?
Если боевая травма в итоге приведет к смерти или инвалидности, то как в итоге последующие похороны или социальное обеспечение травмированного будут отличаться от похорон или социального обеспечения раненного?
Прилетел осколок, оторвал на руке два пальца - запишут ранение и инвалидность.
Прилетел снаряд, зарылся, взорвался под землей в 2-3-х метрах от бойца перебегавшего от одного окопа к другому, при этом все осколки разделились на оставшиеся в земле и улетевшие в небо. НО! Но взрывной волной бойца подняло и отбросило метра на 3. Мало того что пресанула сама волна так еще и об землю гепнуло - мозг стрясло, по почкам, селезенке, печени и т.д. ударило. Записали травму, полечили и выяснили что внутренности работают не так как нужно, селезенку пришлось выкинуть еще что-нибудь ...
У кого будет "лучше" инвалидность у раненного или у травмированного?
ето все шо лохам нужно знать...
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
ВСУ хорошо стреляют.