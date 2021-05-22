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Двое военнослужащих ранены, один - получил боевую травму в результате обстрела боевиков, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Двое военнослужащих ранены, один - получил боевую травму в результате обстрела боевиков, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливают позиции подразделений Объединенных сил, игнорируя режим прекращения огня.

За минувшие сутки, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Катериновка оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Певков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутово - еще и из стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Песков из жилых кварталов Донецка: огневые позиции разместили рядом с домами и больницей, - СЦКК. КАРТА

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения и один боевое травмирование. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 22 мая, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Песков оккупанты совершили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

Также смотрите: Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
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Топ комментарии
+12
найскорішого одужання і повного відновлення воїнам (та й самій Україні б не завадило!!!)
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22.05.2021 08:33
+9
боевая травма, боевое травмирование, бл#@ь. Вам самим не стыдно, "журналисты"?
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22.05.2021 08:13
+6
Це паскуди з МО видумали "бойова травма" щоб не платити потім за контузії..Мерзота..навіть у ВМВ контузія вважалася "важким пораненням" що веде до тяжких наслідків для людини. Ще раз мерзота..
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22.05.2021 08:23
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боевая травма, боевое травмирование, бл#@ь. Вам самим не стыдно, "журналисты"?
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22.05.2021 08:13 Ответить
Це паскуди з МО видумали "бойова травма" щоб не платити потім за контузії..Мерзота..навіть у ВМВ контузія вважалася "важким пораненням" що веде до тяжких наслідків для людини. Ще раз мерзота..
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22.05.2021 08:23 Ответить
Вот и я о том же. А журналюги это повторяют и усиливают.
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22.05.2021 08:29 Ответить
А ты в курсе какая разница между бытовой и производственной травмой именно с финансовой точки зрения?
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22.05.2021 08:40 Ответить
Ранение, это повреждение от прямого проникающего контакта с поражающим элементом - пуля/осколок. А травмирование, это например удар камнем, поднятым в воздух разрывом снаряда на каменистой почве, или кусок кирпича вырванный взрывной волной из стены строения, или просто воздействие взрывной волны без видимых внешних повреждений, но с сотрясением мозга или другими повреждениями внутренних органов как например от удара "тяжелым тупым предметом".
Не понимать разницы, не стыдно?
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22.05.2021 08:36 Ответить
Осталось понять откуда летят камни, тупые предметы и откуда вообще взялась взрывная волна. Если тебя обстреливают и ты получаешь повреждения осколками , тупыми предметами, камнями - это не травма. Травмы на производстве, а не на войне. Такая игра слов помогает уклониться от выплаты компенсаций за ранения и контузии. Боевая травма, бл#ть...Придумают же...
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22.05.2021 09:06 Ответить
Ну если непосредственно в статье не получилось увидеть откуда летят взрывные волны и камни , то может хоть тут увидишь -

Вблизи населенного пункта Катериновка оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Певков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутово - еще и из стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3266849

Для тех кто в танке - травмы бывают на производстве, а БОЕВЫЕ травмы на войне.
На войне могут быть и не боевые травмы, а дебильные, например нажрался пойла и давай изображать супермена какого-нибудь - с этажей прыгать или еще что-то подобное. Сальто не сложилось, башкой приземлился и стряс то что там в ней есть или вообще шею свернул. И это в зоне ООС - на войне. Это не ранение, это травма полученная в армии, на линии разграничения - но боевая ли?
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22.05.2021 09:38 Ответить
Соромно не розуміти навіщо придумали цю назву. Є виплати по інвалідності ци втраті працездатності внаслідок поранення, і за іншою строкою йде втрата працездатності внаслідок бойової травми. Так зрозуміло чи ще розжувати?
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22.05.2021 09:08 Ответить
А взагалі облік поранень та травм які призвели до смерті військовослужбовця ще в РА були "темним лісом" Можу привести приклад з власного досвіду..Десь у 88-89 роках мав доступ до статистики травмувань та смертей військовослужбовців строкової служби однієї авіаційної дивізії у складі 6 полків та ВНЗ Так за один цих років ми мали біля 80-ти загиблих строковиків. Частіше всьго порушення техніки безпеки, далі отруєння сурогатом, далі суіцид. Як це все розписувалося щоб приховати - це жах...
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22.05.2021 09:47 Ответить
Какая связь между всем этим описанным и разделением боевых повреждений на ранения и травмы. Если квалифицируют как боевая травма, то что хотят прыховаты?
Если боевая травма в итоге приведет к смерти или инвалидности, то как в итоге последующие похороны или социальное обеспечение травмированного будут отличаться от похорон или социального обеспечения раненного?
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22.05.2021 13:15 Ответить
втраті працездатності внаслідок поранення, і за іншою строкою йде втрата працездатності внаслідок бойової травми. Так зрозуміло чи ще розжувати?

Прилетел осколок, оторвал на руке два пальца - запишут ранение и инвалидность.
Прилетел снаряд, зарылся, взорвался под землей в 2-3-х метрах от бойца перебегавшего от одного окопа к другому, при этом все осколки разделились на оставшиеся в земле и улетевшие в небо. НО! Но взрывной волной бойца подняло и отбросило метра на 3. Мало того что пресанула сама волна так еще и об землю гепнуло - мозг стрясло, по почкам, селезенке, печени и т.д. ударило. Записали травму, полечили и выяснили что внутренности работают не так как нужно, селезенку пришлось выкинуть еще что-нибудь ...

У кого будет "лучше" инвалидность у раненного или у травмированного?
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22.05.2021 13:29 Ответить
Скоро дата: Год перемирия. ЕС по этому поводу санкции снимает с РФ.
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22.05.2021 08:24 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення воїнам (та й самій Україні б не завадило!!!)
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22.05.2021 08:33 Ответить
Говнокомандуючому не допомогла і кацаваротка.
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22.05.2021 08:58 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже, та нехай згинуть усі вороги України!
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22.05.2021 09:02 Ответить
Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5958 Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2412
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22.05.2021 09:21 Ответить
перемирие продолжается - бубы прекратили войну...
ето все шо лохам нужно знать...
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22.05.2021 09:37 Ответить
З чого б це? ВАЗеленський же не назвав фуйла вбивцею.
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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22.05.2021 10:20 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Двох військовослужбовців поранено, один має бойову травму через обстріл бойовиків, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9120
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22.05.2021 14:05 Ответить
надо писать честно про потери ордло, а они не меньше.
ВСУ хорошо стреляют.
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22.05.2021 20:47 Ответить
 
 