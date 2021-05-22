За сутки от COVID-19 в Украине умерли 178 человек, зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания, - Минздрав
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По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания COVID-19, умерли - 178 человек, выздоровели - 12 586 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Среди заболевших - 269 детей и 108 медработников. 1 665 человек госпитализированы за минувшие сутки.
За сутки протестировано:
✔️ методом ПЦР - 27 443 человека,
✔️ методом ИФА - 11 957 человек,
✔️ экспресс-тестами - 23 350 человек.
За все время пандемии в Украине:
🔸 заболело - 2 179 988 человек;
🔸 выздоровели - 1 941 625 человек;
🔸 летальных случаев - 49 279;
🔸 проведено ПЦР-тестов - 9 997 488.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.
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