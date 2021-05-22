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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 178 человек, зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки от COVID-19 в Украине умерли 178 человек, зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания, - Минздрав

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания COVID-19, умерли - 178 человек, выздоровели - 12 586 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Среди заболевших - 269 детей и 108 медработников. 1 665 человек госпитализированы за минувшие сутки. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время пандемии умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от COVID-19, - ВОЗ

За сутки протестировано:
✔️ методом ПЦР - 27 443 человека,
✔️ методом ИФА - 11 957 человек,
✔️ экспресс-тестами - 23 350 человек.

За все время пандемии в Украине:
🔸 заболело - 2 179 988 человек;
🔸 выздоровели - 1 941 625 человек;
🔸 летальных случаев - 49 279;
🔸 проведено ПЦР-тестов - 9 997 488.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.
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Судя по сказанному на пресс конференции Зеленским, за три часа до его выступления и на время выступления смертность от ковида приостановилась.
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22.05.2021 08:40 Ответить
Кому они дают направления на тесты, не знаю. Я работаю в дет. саду заболел ребенок в группе, нас просто закрыли на 50% больничного на 2 недели, тесты никто не делал. Через 2 дня заболел у меня ребенок, температура 39, никто направление не дал...
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22.05.2021 09:48 Ответить
А скільки за "суткі умірло" від інших хворіб ? чому про ці цифри ніхто не говорить .а упоролися тільки на барановірус?
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22.05.2021 11:07 Ответить
 
 