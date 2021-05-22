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За сутки от COVID-19 в Украине вакцинировано 17 583 человека, всего - 977 011, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки от COVID-19 в Украине вакцинировано 17 583 человека, всего - 977 011, - Минздрав

17 583 человека вакцинированы от COVID-19 за сутки 21 мая. Из них одну дозу получили 6 091 человек, полностью иммунизированы - 11 492 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, в течение суток работали:
- 300 мобильных бригад,
- 336 пунктов вакцингации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac/Sinovac прошли лабконтроль и с 24 мая начнут развозиться по регионам, - Минздрав

По состоянию на 21 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировано 977 011 человек, из них получили 1 дозу - 977 009 человек, полностью провакцинированы и получили две дозы - 72 302 человека. Всего проведено 1 049 311 прививок.

Также читайте: До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко
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До дня Незалежності встигнете вакцинувати більшість населення? Вова-кацаваротка обіцяв.
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22.05.2021 09:28 Ответить
прийшов пфайзер, логічно з понеділка почнуть колоть. подивимось на темпи. але якщо проаналізувати змі, то вчилкам сказали, що почнуть колоти одразу, як тільки доставлять на місця, що логічно, бо не вийде колоти у поки вакцина у Борисполі у літаку. так ось поставка на місця вже тиждень відбувається, бо новою поставкою явно ще не почали колоти, дивлячись на кількість за добу. хоча процес повинен бути як конвеєр., а його нема.
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22.05.2021 10:47 Ответить
С такими темпами вакцинации, до 2030-го года зебилы уложатся. Зато дороги на кладбища не даром построили.
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22.05.2021 09:28 Ответить
Лариса, Вы, скурив учебники химии и биологии, получили гораздо больше токсических веществ, чем во всх вакцинах, что обычный человек получает за всю свою жизнь.
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22.05.2021 09:58 Ответить
В британии, сша, израиле, германии - живут идиоты, раз они вакцинировали своих граждан?!
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22.05.2021 10:20 Ответить
темпы поражают - турборежим ...
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22.05.2021 09:30 Ответить
Сколько получили ВТОРУЮ дозу вакцины???
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22.05.2021 09:40 Ответить
учора це було 0,01% 60 000 десь
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22.05.2021 10:48 Ответить
хочеш більше знати, тобі сюди https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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22.05.2021 11:05 Ответить
никак не дотянут до миллионного турЫста ... За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 17 583 особи, всього - 977 011, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7128
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22.05.2021 09:45 Ответить
Уже скоро осень, а у этих лузеров и миллиона прививок нет даже по одной дозе.
А по 1 дозе - это не привиты, а только в процессе. ЗЕ-процесс.
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22.05.2021 19:59 Ответить
 
 