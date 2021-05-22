За сутки от COVID-19 в Украине вакцинировано 17 583 человека, всего - 977 011, - Минздрав

17 583 человека вакцинированы от COVID-19 за сутки 21 мая. Из них одну дозу получили 6 091 человек, полностью иммунизированы - 11 492 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, в течение суток работали:

- 300 мобильных бригад,

- 336 пунктов вакцингации.

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По состоянию на 21 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировано 977 011 человек, из них получили 1 дозу - 977 009 человек, полностью провакцинированы и получили две дозы - 72 302 человека. Всего проведено 1 049 311 прививок.

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