РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4202 посетителя онлайн
Новости ОбществоШоу-бизнес
6 869 30
концерт (398) рэпер (47) СБУ (18666) шоу-бизнес (147)

"Мы проинформировали пограничников", - в СБУ отреагировали на обращение нардепов не пускать российского рэпера Басту в Украину

Новости Цензор.НЕТ Общество Шоу-бизнес

Служба безопасности Украины получила официальные обращения нардепов и представителей общественности с просьбами запретить въезд в Украину российскому рэперу Басте (настоящее имя – Василий Вакуленко), который посещал оккупированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-центр СБУ проинформировал "Радіо Свобода" 21 мая.

"В связи с посещением им временно оккупированной территории АР Крым с нарушением установленного законодательством Украины порядка и наличием в его действиях отдельных признаков административного правонарушения Служба безопасности Украины в марте этого года проинформировала Государственную пограничную службу Украины для рассмотрения (вопроса - ред.) в пределах компетенции и принятия решений", – сказано в ответе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охранники российского рэпера Басты в центре Киева напали на мужчину, напомнившего певцу, что Крым - это Украина, - Стерненко. ВИДЕО

В спецслужбе добавили, что в случае получения данных о правонарушениях Вакуленко они будут реагировать.

В СБУ не уточнили, чьи обращения получали, но 18 марта нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко информировал в Facebook, что направил в СБУ такое письмо после того, как узнал о планирующихся концертах рэпера в Украине.

Мы проинформировали пограничников, - в СБУ отреагировали на обращение нардепов не пускать российского рэпера Басту в Украину 01

В января 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

В СБУ в ответ на запрос Радио Свобода сообщили, что не получали данных, что российский рэпер Василий Вакуленко (известный под псевдонимом "Баста") за три года запрета на въезд в Украину осуществлял действия, которые могут нанести ущерб национальной безопасности. Таким образом в ведомстве объяснили, почему музыканту был снова разрешен въезд на украинскую территорию.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Кляті порохоботи не дають накосити бабла.
показать весь комментарий
22.05.2021 09:54
+9
Гуляй Вася, за поребриком.
показать весь комментарий
22.05.2021 09:46
+9
"Мы проинформировали пограничников", - в СБУ отреагировали на обращение нардепов не пускать российского рэпера Басту в Украину - Цензор.НЕТ 8650
показать весь комментарий
22.05.2021 09:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гуляй Вася, за поребриком.
показать весь комментарий
22.05.2021 09:46 Ответить
Добре хоч Гончаренко щось робить в цій галузі.... Треба щемити це ФСБУ всіма засобами.
показать весь комментарий
22.05.2021 09:51 Ответить
Кляті порохоботи не дають накосити бабла.
показать весь комментарий
22.05.2021 09:54 Ответить
А у нас продолжается шоу(шабаш) одного актёра. Мама смотрит "Холостяка" выиграла бывшая жена Богдана. В "Холостячке" выиграл квартальный петрушка. Как говорится свои по всем фронтам. Народ вступайте в зелёное гуано, иначе вам достатка не видать.
показать весь комментарий
22.05.2021 09:53 Ответить
Населення політикою не цікавиться, йому хлєба і зрєліщ. Іх єсть у нас.
показать весь комментарий
22.05.2021 09:56 Ответить
Бо телебачення зорієнтовано на "телячебачення", - "нема мяса, нема кики, тільки співи і музики". В перервах новини - схожі на вісники апокаліпсису і різні жахіття.
показать весь комментарий
22.05.2021 10:41 Ответить
не знаю кто такой этот баста, но запреты неплохо его пиарят
показать весь комментарий
22.05.2021 09:54 Ответить
Аргумент так себе.
показать весь комментарий
22.05.2021 09:55 Ответить
гон с кацапячим душком - все ты знаеш....
показать весь комментарий
22.05.2021 10:06 Ответить
пидарят, ага "Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 8804 и насаживают на бутылку рядом с тобой "Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 1119
показать весь комментарий
22.05.2021 12:59 Ответить
а чаусу еще раз в челюсть не забыли?
жена чувака не узнала - так его подрехтовали..... )))))
и не какая то там сигуранца румынская - наши родные штирлицы, шо кормятся с руки...
показать весь комментарий
22.05.2021 09:56 Ответить
"Мы проинформировали пограничников", - в СБУ отреагировали на обращение нардепов не пускать российского рэпера Басту в Украину - Цензор.НЕТ 8650
показать весь комментарий
22.05.2021 09:56 Ответить
разделяю ваш пессимизм - пока сдачи давать не будем умноженое на 3 - дела не будет.
показать весь комментарий
22.05.2021 11:22 Ответить
А как это скажется на самочуствии его почитателей-наркоманов?
Негуманно как-то.
показать весь комментарий
22.05.2021 09:58 Ответить
ну да, вот то губастое чмо, что извинялось. Как она теперь жить будет?
показать весь комментарий
22.05.2021 10:10 Ответить
зеленский (косовороткин) это ловкий клоун, лоханувший своих избирателей
показать весь комментарий
22.05.2021 10:00 Ответить
Высший орган власти гоняется за реперами.
СБУ бабулек с семечками гоняют.
Мы хотим безопасности страны?
показать весь комментарий
22.05.2021 10:12 Ответить
"Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 6050
показать весь комментарий
22.05.2021 10:14 Ответить
Вообще то это дело сугубо СБУ отслеживать и не пускать в Украину всякую мерзость нарушающую наши законы но их почему то нужно каждый раз тыкать носом что бы эти баклановцы начали шевелиться. Странное какое то у нас СБУ- КГБ , временами не понятно вообще зачем оно нам нужно в таком виде.
показать весь комментарий
22.05.2021 10:15 Ответить
клоуна-вопросилова отбулавили и имененно тогда когда нужен решала,,,
у нас с мозгами на страну всегда был непорядок...
показать весь комментарий
22.05.2021 10:20 Ответить
"Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 4493
показать весь комментарий
22.05.2021 10:37 Ответить
Така молода, а вже так скалічена душевно і фізично. Невже і дитя таке губасте народить?
показать весь комментарий
22.05.2021 10:44 Ответить
100 пудово дебілом випорожниться "Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 9391
показать весь комментарий
22.05.2021 10:53 Ответить
то у неё трудовые мозольки, ********* она это дело и мамка её до судьи насмоктала.
показать весь комментарий
22.05.2021 11:11 Ответить
єто ыліта
показать весь комментарий
22.05.2021 11:47 Ответить
А-К-у-є-ть... мля... "Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 1173
показать весь комментарий
22.05.2021 20:53 Ответить
евреи израильтянские за 2 недели хамазоидов поставили на колени.
ученье свет... - нам бы так и если нужно сказать Байдену - прекратим когда сочтем нужным?
значит так и надо сказать.
показать весь комментарий
22.05.2021 11:30 Ответить
"Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 4277 "Ми проінформували прикордонників", - у СБУ відреагували на звернення нардепів не пускати російського репера Басту в Україну - Цензор.НЕТ 6574
показать весь комментарий
22.05.2021 11:38 Ответить
Опять дергают СБУ, требуют чего-то.... парни стараются, накрыли копальню янтаря и подпольный спиртзаводик.
показать весь комментарий
22.05.2021 12:12 Ответить
малолетний дефективный дебил и бормотун ритмичной чуши - страшная опасность для страны.
показать весь комментарий
22.05.2021 21:02 Ответить
 
 