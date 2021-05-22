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Украинский воин ранен вражеским снайпером на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТГ "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен вражеским снайпером на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТГ

22 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в социальной сети "Фейсбук".

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое военнослужащих ранены, один - получил боевую травму в результате обстрела боевиков, - штаб ООС

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Также смотрите: Террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Песков из жилых кварталов Донецка: огневые позиции разместили рядом с домами и больницей, - СЦКК. КАРТА
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Топ комментарии
+19
Сумно...
Одужання воїнові.
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22.05.2021 10:39
+18
"Президент Владимир Зеленский заявил о значительном уменьшении выстрелов в Донбассе. По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое."
11.05.2021. Клоун живет в своей теплой ванне.
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22.05.2021 10:44
+18
Голосуны по приколу сделали это вместе.
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22.05.2021 10:51
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Сумно...
Одужання воїнові.
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22.05.2021 10:39 Ответить
Більше "мир" треба бачити в очах ворога та частіше кацапські косоворотки одягати!
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22.05.2021 10:56 Ответить
Від снайпера, на жаль, шансів мало...
Горіти у Вогні Пуйлу на підпуйловникам!
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22.05.2021 18:09 Ответить
"Президент Владимир Зеленский заявил о значительном уменьшении выстрелов в Донбассе. По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое."
11.05.2021. Клоун живет в своей теплой ванне.
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22.05.2021 10:44 Ответить
Схоже, що він по вуха в іншій теплій субстанції з його ідеєю-фікс "перемир*я"
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22.05.2021 10:47 Ответить
Он весь в теплой коричневой крови, как и все его избиратели, которых мамы рожали стоя на бетонном полу.
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22.05.2021 22:06 Ответить
Интересно а где переданое Украине америкосами антиснайперское оборудование еще три года назад ведь его применение минскими договорняками не запрещено.Что передали мокшанам?
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22.05.2021 10:50 Ответить
Вава заборонив, щоб не поранити кацапських загарбників.
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22.05.2021 11:07 Ответить
Голосуны по приколу сделали это вместе.
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22.05.2021 10:51 Ответить
так перемирие же на долбасе - так буба сказал.
и овцы дружно проблеяли - бе... - оно....
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22.05.2021 10:52 Ответить
это всё бубочкен тягарь...вылезут эти грехи на детишках - уй.обков...гореть им всем в аду!!!
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22.05.2021 10:54 Ответить
сепары - гнусные уроды
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22.05.2021 10:56 Ответить
хлопцу выкарабкаться! - держись, боец...
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22.05.2021 10:58 Ответить
наших убивают снайперы пачками уже несколько месяцев под ряд,почему не предпринимаються никакие антиснайперские меры? где антиснайперские приспособления и комплексы? или все согласны отдавать по парочку людей каждый месяц на убой? все же знают что работают русские снайперы,почему нет мер повышенной безопасеости,где спецы которые должны обнаружывать этих снайперов? вообще такое впечатление что все на самом низшем уровне у нас...
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22.05.2021 11:06 Ответить
"Зеленского просили ответить "да или нет" на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
"Из-за вашего вопроса завтра 100 людей могут убить на Донбассе. Чтобы вы делали? До свидания", - сказал президент и прервал общение."Швидкого одужання нашому захиснику. Боже, поможи
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22.05.2021 11:10 Ответить
блазень ж...ок управляет Украиной и брешет лохам, которые его выбрали. Но лохов все устраивает они этого хотели.
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22.05.2021 11:19 Ответить
тримайся козаче.... назло ворогу !!!
(помогай тобі Богородиця і материнські молитви)
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22.05.2021 11:32 Ответить
с койки встать когда все тело орет "нет" - ето тоже подвиг...
соверши его для нас всех - встань.... брат.
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22.05.2021 11:45 Ответить
Зе має самий високий президентський рейтинг. Очевидно, що народ України ще не зрозумів, що не можна вибирати клоуна президентом. Цікаво, скільки має померти людей, щоб до більшості це дійшло. Чи скоріше усі вимруть, чим зрозуміють.
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22.05.2021 13:06 Ответить
Прихильники Зеленського схожі на жінку, яка дивиться порнушку з мріями - буде ж весілля в кінці ?
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22.05.2021 13:43 Ответить
Вони більш схожі на тих, кого такі жінки народжували стоячи на бетонній підлозі.
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22.05.2021 22:17 Ответить
ЗЄ? ***** вбивця, чи ні? Що? Язик з переляку проковтнув?
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22.05.2021 13:44 Ответить
Тобі до душі зворотній зв'язок у формі "ЗЄ - бє...бє...бє"? Касабсвин недобитий...
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22.05.2021 13:55 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Українського воїна поранено ворожим снайпером на Донбасі: стан бійця важий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9898
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22.05.2021 14:11 Ответить
" На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Источник: https://censor.net/ru/n3266861"
Вы, жирные пузатые бараны, не работаете, вы бездельничаете.
Работать будет тот, кто уничтожит кацапского снайпера и нанесёт превентивным удар по террористам.
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22.05.2021 19:57 Ответить
 
 