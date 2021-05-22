Украинский воин ранен вражеским снайпером на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТГ "Восток"
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22 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в социальной сети "Фейсбук".
Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое.
В ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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Одужання воїнові.
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11.05.2021. Клоун живет в своей теплой ванне.
и овцы дружно проблеяли - бе... - оно....
"Из-за вашего вопроса завтра 100 людей могут убить на Донбассе. Чтобы вы делали? До свидания", - сказал президент и прервал общение."Швидкого одужання нашому захиснику. Боже, поможи
(помогай тобі Богородиця і материнські молитви)
соверши его для нас всех - встань.... брат.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Вы, жирные пузатые бараны, не работаете, вы бездельничаете.
Работать будет тот, кто уничтожит кацапского снайпера и нанесёт превентивным удар по террористам.