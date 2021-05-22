"Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2"

В Кремле заявили, что хотели бы разобраться в действиях США, объявивших о новых санкциях в отношении "Северного потока-2" на фоне заявлений о намерении провести встречу президентов двух стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом.

"Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.

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Как сообщалось, 21 мая США ввели санкции в отношении российских организаций и судов, участвующий в реализации проекта "Северный поток-2".

В санкционном списке Минфина США значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".

Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

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