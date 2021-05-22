"Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Кремле заявили, что хотели бы разобраться в действиях США, объявивших о новых санкциях в отношении "Северного потока-2" на фоне заявлений о намерении провести встречу президентов двух стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом.
"Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.
Как сообщалось, 21 мая США ввели санкции в отношении российских организаций и судов, участвующий в реализации проекта "Северный поток-2".
В санкционном списке Минфина США значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".
Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".
Пожалуйста, подождите...
будет, будет. шашлык из сп-2 будет (из м/ф "приключения мюнхаузена. павлин")
Лучшє нє будєт
пора выводы делать...
хотя... у пургоносца писькова вывод только один - все кругом враги а ***** - обнуленный бох..
А он ещё ого-го, крепкий старик...
чем и возбудит мир на прекращение войны...
Из-за шквального ветра пилот вертолёта Ми-8 неправильно рассчитал высоту, длины троса не хватило, и бойцы сорвались с 15-метровой высоты. Следственный комитет проводит проверку по статье о халатности.
По второй нитке идет Фортуна со скоростью укладки 1 км с хвостиком в сутки. Ей в датских водах осталось всего 1,8 км - сегодня-завтра она завершит этот участок и выйдет в германские воды. Там до конца мая она сможет уложить 2 км - разрешенный для работ в мае участок, а с июня действует разрешение на весь остальной путь.
Итого, если не санкции не помогут: вторую нитку завершат к середине-концу июня, первую - к середине-концу осени. Но если Черский вдруг ускорится (технически он способен), и если Фортуну после ее участка отправят помогать Черскому, тогда завершат на месяц-другой раньше.
Как сообщает "РБК", инцидент произошел на Северном флоте под Мурманском. "Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь", - заявили в Росгвардии. Оба погибли во время спуска с борта вертолета на палубу корабля. Следственный комитет начал проверку по ч. 3 ст. 293 УК (халатность), обстоятельства произошедшего устанавливаются. На опубликованных кадрах видно, что бойцы сорвались с троса и упали с высоты 15 м на палубу. Оба погибших были ветеранами боевых действий на Северном Кавказе, имели боевые награды.