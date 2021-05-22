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"Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Кремле заявили, что хотели бы разобраться в действиях США, объявивших о новых санкциях в отношении "Северного потока-2" на фоне заявлений о намерении провести встречу президентов двух стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом.

"Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2"

Как сообщалось, 21 мая США ввели санкции в отношении российских организаций и судов, участвующий в реализации проекта "Северный поток-2".

В санкционном списке Минфина США значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".

Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Также читайте: Разумков: Вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти
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Топ комментарии
+15
"Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 6421Надо трубы демонтировать и не давать газ капиталистам так ещё Ленин завещал! "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 7871
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22.05.2021 11:01
+14
"Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3266863

Лучшє нє будєт "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 3488
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22.05.2021 11:03
+7
Треба звертатись до басманного суду, або у спортлото. "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 9349
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22.05.2021 11:03
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"Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 6421Надо трубы демонтировать и не давать газ капиталистам так ещё Ленин завещал! "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 7871
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22.05.2021 11:01 Ответить
цим жестом позначають хутіна?
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22.05.2021 11:04 Ответить
Нееее, этим жестом Пипискин показывает, какой у Куйла был член, а потом он стал на пол шестого. Потому-то от Куйла и баба ушла к молодому."Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 556 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 556 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 556
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22.05.2021 11:17 Ответить
А чё, удачно Лавруха пообщался с Блинкиным...

"Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 725 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 2773 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 725
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22.05.2021 11:23 Ответить
Саме Ленін все гнав на захід, а от Микола 2 нафту забороняв продавати на захід, тільки переробку.
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22.05.2021 12:53 Ответить
І як він закінчив той Микола 2 ? О то ж бо !)
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22.05.2021 21:13 Ответить
СП 2 построят к... 22 веку.
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22.05.2021 11:02 Ответить
Сп-2 будет построен в этом году,и досрочно запущен в работу ,санкции до одного места
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22.05.2021 11:35 Ответить
Була у собакі хата... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9100
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22.05.2021 11:55 Ответить
Сало,салу,салупу вам на всю морду слонячью ...
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22.05.2021 12:05 Ответить
Досрочно??? Москалику, ти б матчасть вивчив, його мали пустить в 4 кварталі 2019)))
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22.05.2021 12:40 Ответить
В мордовських дерьовнях 2021 йде раніше 2019.
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22.05.2021 12:56 Ответить
Вася Ветров df1d9b32

будет, будет. шашлык из сп-2 будет (из м/ф "приключения мюнхаузена. павлин")
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22.05.2021 23:32 Ответить
"Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3266863

Лучшє нє будєт "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 3488
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22.05.2021 11:03 Ответить
еге ж, ці гидять навіть там, звідки нюхають

"Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4649
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22.05.2021 13:36 Ответить
Треба звертатись до басманного суду, або у спортлото. "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 9349
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22.05.2021 11:03 Ответить
А "фортуна" шо не под санкциями?прелестно
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22.05.2021 11:09 Ответить
а шо там разбираться?
пора выводы делать...
хотя... у пургоносца писькова вывод только один - все кругом враги а ***** - обнуленный бох..
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22.05.2021 11:09 Ответить
-"Посмотрим, как нам лучше будет",-Да чё там смотреть,лилипутин спит и видит встречу с Байденом. Ради этой встречи,что бы Байден обратил на него внимание,он устроил грандиозную военную возню у границы с Украиной. Карлик на карачках понесется на эту встречу.
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22.05.2021 11:12 Ответить
Нам бюргерам СП2 будет выгодно
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22.05.2021 11:15 Ответить
Уже не будет... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 7123 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 6611
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22.05.2021 11:19 Ответить
Это сказал не я, а старый, добрый дядюшка Сэм. "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 8608 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 8339
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22.05.2021 11:27 Ответить
В юбках бегали ваши керенские и борманы, а я рядом со своим другом и союзником за кадык вас придерживаю...
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22.05.2021 11:31 Ответить
Тебе одного флага над рейхстагом и отамана Сагайдачного под масквой мало ??? "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7447 "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4204
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22.05.2021 11:50 Ответить
Ти диви, виявляється ПП будують для вигоди німецьких бюргерів, а російське бидло як завжди в сраці.
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22.05.2021 12:57 Ответить
Що тут розбиратися?-забирайтеся з "ПП-2",бо 9 травня на Берлін на танках малюєте та перемогу святкуєте, а самі бізнес будуєте з ними а нас називаєте фашистами.Ви і є ті,що матір рідну за гроші продадуть. РАШИСТИ-ВАРВАРИ
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22.05.2021 11:16 Ответить
Думали, што уничтожили... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 8934
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22.05.2021 11:21 Ответить
Придёцца вас, в конце-то концов, уничтожить... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 4697
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22.05.2021 11:26 Ответить
Дядя, ты до фашиста не дотягиваешь, ты просто дурак... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 2979 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 9373
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22.05.2021 11:29 Ответить
"Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3096 "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3931
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22.05.2021 11:42 Ответить
молодец дедушка Байден, так сказать регулярно вводит и по самые помидорки, ***** не успевает подмываться "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 1851
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22.05.2021 11:20 Ответить
Я думал, што в таком-то возрасте, как у Байдена, уже... кхе-кхе... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 2658
А он ещё ого-го, крепкий старик... "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 5449
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22.05.2021 11:24 Ответить
Дядя СЭМ- до лопаток развалит... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 977
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22.05.2021 15:57 Ответить
Та да... Там не забалуешь... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1376
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22.05.2021 16:31 Ответить
Вентиляция бункера по-прежнему на предельных режимах работает. Теперь надо систему скоростного вычерпывания срочно монтировать и драгоценный материал якутскому скульптору отправлять.
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22.05.2021 11:51 Ответить
эти новые санкции -это пыль в глаза
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22.05.2021 11:23 Ответить
раз в неделю пыль????????? ***** из бункера не вылазит, свои же замочат "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 520 каждые сутки теряются лярды рублей, пыль говоришь??? а его питерская братва из его окружения так не считает, дерипопка долго скулил, а абрамович просто забил куй, ратенберги пока присосались к пенсионному фонду и находятся в спокойном состоянии, пыль говоришь.
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22.05.2021 11:50 Ответить
Так сняли же санкции
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22.05.2021 11:31 Ответить
Сняли санкции только в тупых кацапских сми.
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22.05.2021 12:04 Ответить
И у наших"всепропальщиков".Эта "труба" с ПХГ- Европе и РФ больше нужна,чем нам.
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22.05.2021 16:00 Ответить
С немецкой компании, управляющей строительством СП2, и ее директора - друга Путина - санкции действительно сняли. И это позволяет достроить СП2 абсолютно спокойно. А санкции против российских компаний ввели "для галочки". Российские компании кладут на эти санкции и продолжают укладывать трубу. Так что все правильно: основные санкции, которые мешали строить поток, Байден таки снял.(((
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22.05.2021 13:44 Ответить
санкции сняли во влажных мечтах эрэфийских пропагАндонов. как бы США ОТЛОЖИЛИ ввод санкций против оператора сп-2.
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22.05.2021 23:38 Ответить
"Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 7165 "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 2541
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22.05.2021 11:32 Ответить
бубенец еще раз отведет и мост для кацапячих танкеток построит.
чем и возбудит мир на прекращение войны...
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22.05.2021 11:35 Ответить
а шо мы? - а мы - беее....
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22.05.2021 11:36 Ответить
Двое сотрудников Росгвардии погибли во время учений на берегу Кольского залива

Из-за шквального ветра пилот вертолёта Ми-8 неправильно рассчитал высоту, длины троса не хватило, и бойцы сорвались с 15-метровой высоты. Следственный комитет проводит проверку по статье о халатности.
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22.05.2021 11:40 Ответить
"Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1434 "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 179
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22.05.2021 12:01 Ответить
а если бы не пилот то их бы убили солдаты НАТО.
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22.05.2021 12:07 Ответить
Опять Вейшнория лютует...
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22.05.2021 17:02 Ответить
Вам - нечем, коцап... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8423
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22.05.2021 11:53 Ответить
Я с коцапами не курю..."Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3350
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22.05.2021 11:59 Ответить
Ты цветная латка на штанах бюргера, коцап... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7161

"Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1487
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22.05.2021 12:11 Ответить
Любопытных в жо... ну, ты понял... "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8496 "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8942
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22.05.2021 12:19 Ответить
покури с 2я росгвардейцами что в артике присоединились к хору александрова "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5292
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22.05.2021 12:00 Ответить
А какую ответочку может дать куйловская смехдержава американцам? Только бомбить воронеж. Других рычагов влияния на сша у лаптей нет.
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22.05.2021 12:02 Ответить
там еще Лавруша твердил арктика наша, а Блинкен - хер будете качать газ из арктики, рейх будет качать но потом, сорок газовозов -ледоколов строят. Так что за царствование фюрера газа в трубе все таки не будет.
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22.05.2021 12:04 Ответить
Cанкции с самого Северного потока-2 Америка сняла, но не с российских судов. Так что на Германию санкций не будет, и Поток-2 достроят.
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22.05.2021 12:07 Ответить
По одной нитке идет Черский. Идет медленно, по 0,5 км в сутки. Работает в датских водах, где ему на 21.05 осталось уложить 62 км, а потом еще 16 км в германских водах. Всего по 1 нитке осталось 78 км.
По второй нитке идет Фортуна со скоростью укладки 1 км с хвостиком в сутки. Ей в датских водах осталось всего 1,8 км - сегодня-завтра она завершит этот участок и выйдет в германские воды. Там до конца мая она сможет уложить 2 км - разрешенный для работ в мае участок, а с июня действует разрешение на весь остальной путь.

Итого, если не санкции не помогут: вторую нитку завершат к середине-концу июня, первую - к середине-концу осени. Но если Черский вдруг ускорится (технически он способен), и если Фортуну после ее участка отправят помогать Черскому, тогда завершат на месяц-другой раньше.
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22.05.2021 12:12 Ответить
и шо дальше? ну допустим сызраньские бухари ябобы сварят трубы святой баяркой смажут швы и кинут трубу в воду, дальше шо? сколько фирм участвовало в начале в проекте? чем они занимались? кто сейчас сертифицирует сварочные работы? кто отмечает на карте прокладку? кто проверяет дно перед укладкой? этим идиотам раздали противогазы и сказали если рванёт могильник на дне, то спасайтесь кто может - кто страховщик этого цирка? и вообще кто введёт в эксплуатацию трубопровод проложенный на могильнике сызраньскими бухарями без проектных организаций?
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22.05.2021 12:46 Ответить
Пока нет оснований считать, что проект остановят только потому, что трубу тянут одни россияне. Пока этот проект тормозили только санкции, причем американские, а совсем не европейские. Поэтому и с укладкой трубы, и со страховкой, и с разрешением на эксплуатацию будет то же самое: или ему таки помешают американские санкции, или все будет работать.
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22.05.2021 14:59 Ответить
Ну "Нарвал" то понятно,а "Умку" то за что?
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22.05.2021 12:17 Ответить
Так у нас Умку "закрили" без права внесення застави. Скільки там ще тих "умок" є?
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22.05.2021 17:36 Ответить
Байден маразматик..то убивец то хочу дружить их богатых не поймёш зато нам наб.советы и приветы безземельным горе побеждённым
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22.05.2021 12:54 Ответить
Дії США нагадують рибалку, аби не зірвалось, московіти мають вкласти 99 відсотків і луснути.
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22.05.2021 12:59 Ответить
Пока будут "разбираться", США ещё добавят свежих секторальных санкций. И так будет продолжаться до тех пор, пока кацапы навсегда не уйдут из Крыма и Донбаса
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22.05.2021 13:18 Ответить
Для американців Крим і Донбас це другорядне, це буде продовжуватись, доки з москалів буде що тягнути Це вже проходили 100 років назад і наразі всі цінності царату, дворян та московської церкви знаходяться в США.
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22.05.2021 13:25 Ответить
А куда вы денетесь? Побежите на встречу как миленькие...и не надо нам заливать про "посмотрим, как нам лучше будет"
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22.05.2021 14:15 Ответить
 
 