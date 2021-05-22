92-й летальный случай от COVID-19 зарегистрирован в ВСУ, всего болеет 228 человек, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 22 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 228 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 24 780 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 83 человека.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 92-й летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник Вооруженных Сил Украины находился на лечении в Киевской городской клинической больнице. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Украине умерли 178 человек, зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания, - Минздрав

За минувшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 человека.



С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 52 296 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 289 военных медиков. Повторно провакцинировано 334 человека.

За минувшие сутки от COVID-19 провакцинированы 247 человек.





Также читайте: Все желающие будут вакцинированы от COVID-19 бесплатно, - Шмыгаль