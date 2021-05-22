Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД
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Возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения", - сказал Николенко.
По его словам, это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях.
"Зато, российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. Напомню, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове. Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - подчеркнул спикер МИД Украины.
По данным росСМИ, ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что "продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с трудно предсказуемыми последствиями".
Пожалуйста, подождите...
як зберігати воду.
бо просто ховати покійників-це розбазарювання ЦІННОГО РЕСУРСУ!
...жрите камни...шо падают с неба!
І все завдяки Чучмі, який підписав з москалями договір, який визнавав Азов нашим спільним внутрішнім морем. Тому нам тепер ніхто не поможе. Оця череда систематичних помилок , ніби дрібних та незначущих поступок русні, коштує нам задорого тепер.
Але 20 з чимось % вкраїнців вважає Чучму найкращим президентом.
в условиях оккупации кацапней украинской территорории
ето на сегодня сделать невозможно.
В них різна породА,
Ніколи не сумісні ,
РузькомІр і вода.
А поставят перед Зелей задачу -- дать днепровскую воду в Крым! -- так я, даже и не сомневаюсь, в поддержке данной мирной инициативы, группой избирателей, размером в 74%.
це як єврейські козаки...
Пойду родниковой водички накачаю.
Світлини з видами повноводного Дніпра,з пам"ятною фразою Москаля,калоші і сувенірні чашки з отворами внизу..
Несе Галя воду (Nese Halya vodu)
А з водою вирішать проблему, як вирішили з мостом.
Сейчас вонючий таманский апендикс южного покати шаром округа с ворами начальничками.