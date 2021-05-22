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Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД

Возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения", - сказал Николенко.

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По его словам, это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях.

"Зато, российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. Напомню, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове. Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - подчеркнул спикер МИД Украины.

По данным росСМИ, ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что "продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с трудно предсказуемыми последствиями".

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Топ комментарии
+17
Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 4015 Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 1916
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22.05.2021 11:57
+13
Крим відновлює природній стан-соланчакова напівпустеля !!! Крисчане,бережить природу !!!)))
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22.05.2021 12:01
+12
Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 7655

...жрите камни...шо падают с неба!
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22.05.2021 12:03
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Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 4015 Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 1916
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22.05.2021 11:57 Ответить
"Брат Митька помирает.... ?" Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 9841
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22.05.2021 12:01 Ответить
Тварина з класу ссавців !!!))))
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22.05.2021 12:03 Ответить
даже мысль ету из своей зеленой башки вышиби - зеленый мит...
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22.05.2021 11:59 Ответить
Крим відновлює природній стан-соланчакова напівпустеля !!! Крисчане,бережить природу !!!)))
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22.05.2021 12:01 Ответить
і читайте Френка Герберта.. про Аракіс...
як зберігати воду.
бо просто ховати покійників-це розбазарювання ЦІННОГО РЕСУРСУ!
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22.05.2021 13:40 Ответить
Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 7655

...жрите камни...шо падают с неба!
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22.05.2021 12:03 Ответить
видать сибирь надкусывал Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 4503
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22.05.2021 12:04 Ответить
Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 8823
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22.05.2021 12:10 Ответить
Вода з'явиться, щойно в Криму замайорить український прапор .
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22.05.2021 12:03 Ответить
От беда. Получается замкнутый круг. Український прапор в Крыму не замайорить, потому, что из-за Украины перебои с водой, а воды не хватает потому, что Український прапор не майорить в Крыму. Все страдают, а путин радуется. Что то тут не так, не работает, такой механизм, что если будут проблемы с водой, то Крым потянется в Украину. Значит согласно этой логике, было надо воду в Крым ещё 30 лет назад перекрывать, тогда бы Крым намертво прикипел к Родине Украине? Правильно же я мыслю. Да?
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22.05.2021 22:11 Ответить
Интересная логическая цепочка выстроилась у меня в голове. Этож если россия, например, перекроит газ в Украину, что ли тогда, Украина бросится целоваться с путиным?
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22.05.2021 22:16 Ответить
В тебе в голові бджоли гудуть))) нам пофіг, що ви там кому перекриєте. В першу чергу перекриєте собі надходження валюти. Починайте)))
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23.05.2021 11:30 Ответить
Так это же Украина сама себе и перекрыла поступление валюты. Вода дорогая, течёт, сама, добывать, хранить, транспортировать не надо. Это же Богом данный, экологически чистый, возобновляемый источник дохода. Продажа воды, это пополнение казны, рост курса гривны, рост пенсий, стипендий, снижение цены на оплату ЖКХ, снижение уровня безработицы, ну и так далее по цепочке. А блокада крымского арыка, это имиджевые потери, неприязненные, и даже враждебные отношения с Крымчанами. В общем взгляд со стороны, это как собака на сене. И не по хозяйски и во вред и природе и себе. Подумай на досуге на эту тему по аналогии с газом.
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23.05.2021 11:51 Ответить
из батареи нехай сосут, когда кацапня им подаст
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22.05.2021 12:04 Ответить
Спочатку кацапня запаскудить Азовське море.
І все завдяки Чучмі, який підписав з москалями договір, який визнавав Азов нашим спільним внутрішнім морем. Тому нам тепер ніхто не поможе. Оця череда систематичних помилок , ніби дрібних та незначущих поступок русні, коштує нам задорого тепер.
Але 20 з чимось % вкраїнців вважає Чучму найкращим президентом.
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22.05.2021 12:18 Ответить
демаркация границы - ето условие номер раз...
в условиях оккупации кацапней украинской территорории
ето на сегодня сделать невозможно.
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22.05.2021 12:27 Ответить
Деокупация Крыма нереальна. Крым должен вернуться к своим скрепам - солончаковая пустыня. Дефицит воды крымлядям не страшен, привыкнут.
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22.05.2021 12:16 Ответить
Це два антогоністи,
В них різна породА,
Ніколи не сумісні ,
РузькомІр і вода.
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22.05.2021 12:21 Ответить
Референдили? Тепер пийте мочу. Привіт від Москаля. Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 7099
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22.05.2021 12:26 Ответить
Сколько можно эту тему мусолить
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22.05.2021 12:27 Ответить
До повної деокупаціі Крима !!!!))))
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22.05.2021 12:38 Ответить
Вот і я такої ж думки, навіщо кому не ліньки "товкти ту воду в ступі"? Визначились вже на державному рівні і все, закрили питання до деокупації.
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22.05.2021 17:44 Ответить
Да, жировали крымчане в Украине и не ценили.
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22.05.2021 12:36 Ответить
Поновлення поставок води до Криму можливо тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 2916.....
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22.05.2021 12:38 Ответить
Канал треба засипати після дамби будівельним сміттям, мінувати, робити, будувати нову дамбу вище, щоб було зрозуміло, що води крисчані не отримують в будь-якому разі!
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22.05.2021 12:50 Ответить
Поновлення поставок води до Криму можливо тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 5769
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22.05.2021 12:51 Ответить
Та, всё будет, как в вольной Монголии и суверенной ГДР -- ... с Группой Российских Войск на содержании...
А поставят перед Зелей задачу -- дать днепровскую воду в Крым! -- так я, даже и не сомневаюсь, в поддержке данной мирной инициативы, группой избирателей, размером в 74%.
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22.05.2021 12:56 Ответить
против 74% есть 25% ! Поновлення поставок води до Криму можливо тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 1163
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22.05.2021 13:03 Ответить
...Ну и как, эти 25%, сейчас себя чувствуют? *)
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22.05.2021 13:14 Ответить
Поливають город мастилом ...
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22.05.2021 13:28 Ответить
партизани Бариги Петра....
це як єврейські козаки... Поновлення поставок води до Криму можливо тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 2635
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22.05.2021 13:33 Ответить
?
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22.05.2021 14:03 Ответить
Дніпро повернувся до дому.Назавжди!!! Крим має стати таким, яким його сотворив Бог, пустинним та злиденним.
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22.05.2021 13:08 Ответить
Аж слеза за крымчан навернулась!
Пойду родниковой водички накачаю.
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22.05.2021 13:11 Ответить
пропоную відправляти гумдопомогу спраглому Криму.

Світлини з видами повноводного Дніпра,з пам"ятною фразою Москаля,калоші і сувенірні чашки з отворами внизу..
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22.05.2021 13:38 Ответить
,І,НА ЗАМОВЛЕННЯ КРИМЧАН ПІСНЯ..
Несе Галя воду (Nese Halya vodu)
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22.05.2021 13:43 Ответить
маленькая струйка? - кацап в говени
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22.05.2021 13:46 Ответить
Хтось ще сподівається що Крим повернеться до складу України? Тим паче за такої економічної та політичної ситуації.
А з водою вирішать проблему, як вирішили з мостом.
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22.05.2021 13:50 Ответить
Особенно хорошо оккупанты научили крымчан на коленях перед камерой у царя милостыню выпрашивать.В Украине как то цивилизованно на митинги выходили,общались.А статус у Крыма в Украине был какой?
Сейчас вонючий таманский апендикс южного покати шаром округа с ворами начальничками.
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22.05.2021 14:18 Ответить
Поновлення поставок води до Криму можливо тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 9022
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22.05.2021 15:08 Ответить
Сколько можно уже про это говорить? Даже кацапы уже не просят этой воды, а мы все говорим.
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22.05.2021 18:51 Ответить
Схема возможного возобновления поставок воды на остров Крым:

Поновлення поставок води до Криму можливе тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 4973
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22.05.2021 19:43 Ответить
Поновлення поставок води до Криму можливе тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 4012.
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22.05.2021 21:43 Ответить
Поновлення поставок води до Криму можливе тільки після демілітаризації та деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 9793
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22.05.2021 23:57 Ответить
 
 