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Эпидзонирование Украины: эпидпорог заболеваемости коронавирусом превышен только в Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Эпидзонирование Украины: эпидпорог заболеваемости коронавирусом превышен только в Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 22 мая только одна область в Украине находится в "оранжевой" зоне карантина - Донецкая. Процент от эпидпорога здесь превышен - 101,5% при норме не выше 100%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Все остальные области находятся в "желтой" зоне карантина. При этом пять областей - Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская, Полтавская и город Киев, соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога.

Винницкая область также соответствует зеленой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,5%.

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Эпидзонирование Украины: эпидпорог заболеваемости коронавирусом превышен только в Донецкой области 01
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Більше КПП будуйте: хай "годувальники" заразу розносять Эпидзонирование Украины: эпидпорог заболеваемости коронавирусом превышен только в Донецкой области - Цензор.НЕТ 5350
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22.05.2021 12:32 Ответить
Без вакцинации и коллективного иммунитета это всего лишь затишье перед бурей.
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22.05.2021 12:35 Ответить
КОЛЕКТИВНИЙ ІМУНІТЕТ ПРИ СТІЛЬКОХ МУТАЦІЯХ СКОРІШЕ ВСЬОГО ФІКЦІЯ..

і прививатись від Ковід прийдеться щороку..більшості населення або хоча б "груп ризику"(батьків дітей до 3 класу включно)..
і прививатись звичайно ж не російським шмурдяком...
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22.05.2021 13:29 Ответить
правильно и эти сепары лезут в Харьков
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22.05.2021 12:59 Ответить
Ну так дамбасы же это скот стоялый: животные-зоонозы - природные резервуары всякой заразы. Отделить Зону отчуждения "ОРДЛО-ХРЕНЛО" наглухо и стрелять всех, кто оттуда будет пытаться пролезть за подачкой фошистов, мыча "мы жи кармильцы".
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22.05.2021 18:58 Ответить
Скот дамбацкий власти по закону обязаны перевозить только в скотовозах закрытого типа, чтобы дамбасы не заражали людей.
Епідзонування України: епідпоріг захворюваності на коронавірус перевищено тільки в Донецькій області - Цензор.НЕТ 8709
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22.05.2021 19:02 Ответить
 
 