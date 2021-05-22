РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15932 посетителя онлайн
Новости Происшествия
10 284 34
вырубка (155) лес (604) Львовщина (2681) Нацполиция (15728) ранение (3237) стрельба (3161)

На Львовщине 19-летний "черный" лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Во время документирования факта незаконной вырубки леса 19-летний житель Золочевского района стрелял в правоохранителей и сотрудников лесхоза из охотничьего ружья. Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, лесничие после осмотра врачей отпущены домой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

21 мая, около 22.40, в полицию поступило сообщение от лесничих о том, что в одном из лесных массивов ГП "Бродовский лесхоз" выявлена подвода с бревнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн

На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отделения №1 Золочевского районного отдела полиции. В лесном массиве неделеко от села Лешнив правоохранители обнаружили подводу с бревнами деревьев породы "сосна". Около 00.15, во время документирования факта незаконной вырубки леса, с противоположного берега реки неизвестный осуществил выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих - 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле.

На месте происшествия работали оперативники управления уголовного розыска во Львовской области, следователи следственного управления полиции Львовщины, кинологи, эксперты-криминалисты, сотрудники криминалистической лаборатории.

Уже вскоре правоохранители установили личность злоумышленника, стрелявшего в полицейского и лесничих. Им оказался 19-летний местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Львовщине 19-летний черный лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция 01
На Львовщине 19-летний черный лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция 02
На Львовщине 19-летний черный лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция 03

Также смотрите: Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП "Глуховский Агролесхоз", - полиция. ФОТОрепортаж

Также установлено, что выстрелы были осуществлены из охотничьего ружья.

Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, работники лесной охраны после осмотра врачей от госпитализации отказались. В настоящее время угрозы жизни раненых нет.

Следователи отделение №1 Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Отделался бы штрафом. А так, дурак, сядет и поделом.
показать весь комментарий
22.05.2021 12:47
+16
На Львовщине 19-летний "черный" лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция - Цензор.НЕТ 2920
показать весь комментарий
22.05.2021 13:19
+13
Писец гомосеку дровосеку.
показать весь комментарий
22.05.2021 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отделался бы штрафом. А так, дурак, сядет и поделом.
показать весь комментарий
22.05.2021 12:47 Ответить
Ну что же, - молодо - зелено, такова его судьба.
показать весь комментарий
22.05.2021 16:57 Ответить
Писец гомосеку дровосеку.
показать весь комментарий
22.05.2021 12:59 Ответить
У тебя большой опыт...
Даже по фотографии определяешь.
показать весь комментарий
22.05.2021 13:14 Ответить
В твоём селе это называется юмором? На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція - Цензор.НЕТ 6710
показать весь комментарий
22.05.2021 20:14 Ответить
Тем более черному нигерру
показать весь комментарий
22.05.2021 20:33 Ответить
Довели людей своим покращенням. Газ так дорого и свет. Теперь люди посадки косят.
показать весь комментарий
22.05.2021 13:00 Ответить
И отправляют срубленные посадки составами в Европу.
Довели людей ...
показать весь комментарий
22.05.2021 13:12 Ответить
Так петька порошенко распорядился европейцам украинский лес отправлять. Ну типа за ассоциацию.
показать весь комментарий
22.05.2021 13:20 Ответить
А зельцман не против
показать весь комментарий
22.05.2021 13:25 Ответить
Один краше другого.
показать весь комментарий
22.05.2021 13:33 Ответить
А до Порошенка ніхто з пилкою в ліс не заходив?Карпати,полісся,повирізали задовго до Пороха.Так як з бурштином,за талляр наш простий нарід продасть що завгодно,навіть сам себе,а далі трава не рости.За майбутнє взагалі навіть не задумуються,ні своє,ні нащадків,ні суспільства в цілому.
показать весь комментарий
22.05.2021 13:38 Ответить
Лісоруб в посадці це жесть.
показать весь комментарий
22.05.2021 13:18 Ответить
Лучше бы лесовозом подъехал,не заметили бы,а так за фиру веток и ментишку лет 8 дадут
показать весь комментарий
22.05.2021 13:13 Ответить
А сколько нужно дать российскому снайперу,тяжело ранившего нашего солдата?
показать весь комментарий
22.05.2021 13:17 Ответить
А снайпера надо понять и простить... На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція - Цензор.НЕТ 6264
показать весь комментарий
22.05.2021 15:49 Ответить
На Львовщине 19-летний "черный" лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция - Цензор.НЕТ 2920
показать весь комментарий
22.05.2021 13:19 Ответить
В украине уже 2 месяца кризис с пиломатериалом. Пилорами и склады стройматериалов пустые. Нету доски залить опалубку и построить крышу. Из-за этого нету работы строителям и выторга на последующих стройматериалах. Без фундамента никто не может выгнать коробку дома, а Без крыши никто не может начать внутреннюю отделку.
Торговля провела в три раза. Цена на пиломатериалы выросла в 2.5 раза и его нет.
показать весь комментарий
22.05.2021 13:46 Ответить
Епоха бідності сі скінчилась!
Дивно, що цей "зубожілий" доведений злочинним щоколядним баригою рубав дерева в лісі, ще й в неробочий час. Видно запасався дровами на літо, але посіпаки олігарха не дали йому шансів і він змушений був захищатися. Він же теж трошки "преп..здент" як і янтарні, цигаркові, тютюнові,... і взагалі "природні ресурси є об'єктами права власності Українського народу", тому він закон не порушив)
показать весь комментарий
22.05.2021 13:58 Ответить
Это был не черный а дикий лесоруб и дани не платил. На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція - Цензор.НЕТ 48
показать весь комментарий
22.05.2021 15:45 Ответить
Борьба с неорганизованной преступностью. На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7907
показать весь комментарий
22.05.2021 15:51 Ответить
А говорили, что бандиты только в Донецке. Оно и Львов такой же! Возразите, львовяне?
показать весь комментарий
22.05.2021 16:03 Ответить
Нет, и близко. Тут периодически всякое бывает, а в луганбе и донбабвэ рецидив постоянный.
показать весь комментарий
22.05.2021 16:14 Ответить
ПРЕКРАЩАЙТЕ ВОЗЛАГАТЬ НА ПОЛИЦИЮ НЕЗАКОННЫЕ ФУНКЦИИ и очень много полицаев останутся в живых
показать весь комментарий
22.05.2021 16:15 Ответить
Вообщем "нарубал дров".
показать весь комментарий
22.05.2021 18:23 Ответить
за лес получил бы по минимуму.
теперь светит от девяти до пятнадцати.
показать весь комментарий
22.05.2021 21:54 Ответить
Що охороняєш - те і маєш!
показать весь комментарий
22.05.2021 22:17 Ответить
мусора мрази
показать весь комментарий
23.05.2021 08:56 Ответить
На Львівщині 19-річний "чорний" лісоруб поранив поліцейського і двох лісничих із мисливської рушниці, - поліція - Цензор.НЕТ 819
показать весь комментарий
23.05.2021 20:54 Ответить
 
 