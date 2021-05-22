На Львовщине 19-летний "черный" лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция. ФОТОрепортаж

Во время документирования факта незаконной вырубки леса 19-летний житель Золочевского района стрелял в правоохранителей и сотрудников лесхоза из охотничьего ружья. Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, лесничие после осмотра врачей отпущены домой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

21 мая, около 22.40, в полицию поступило сообщение от лесничих о том, что в одном из лесных массивов ГП "Бродовский лесхоз" выявлена подвода с бревнами.

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На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отделения №1 Золочевского районного отдела полиции. В лесном массиве неделеко от села Лешнив правоохранители обнаружили подводу с бревнами деревьев породы "сосна". Около 00.15, во время документирования факта незаконной вырубки леса, с противоположного берега реки неизвестный осуществил выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих - 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле.

На месте происшествия работали оперативники управления уголовного розыска во Львовской области, следователи следственного управления полиции Львовщины, кинологи, эксперты-криминалисты, сотрудники криминалистической лаборатории.

Уже вскоре правоохранители установили личность злоумышленника, стрелявшего в полицейского и лесничих. Им оказался 19-летний местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.







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Также установлено, что выстрелы были осуществлены из охотничьего ружья.

Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, работники лесной охраны после осмотра врачей от госпитализации отказались. В настоящее время угрозы жизни раненых нет.

Следователи отделение №1 Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.