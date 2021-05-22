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В Киеве за минувшие сутки 10 человек умерли от коронавируса, выявлено 298 новых случаев заболевания, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

В Киеве за минувшие сутки 10 человек умерли от коронавируса, выявлено 298 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 298 больных коронавирусом. Умерли 10 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"298 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в городе 5 004 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 204 078", - сообщил Кличко.

В частности заболела 171 женщина в возрасте от 18 до 87 лет, 103 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет. А также 13 девочек от 18 дней до 17 лет и 11 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирусом, а также 126 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 1 934 человека. В целом коронавирус преодолел 142 201 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 93, Святошинском - 56 и в Днепровском районе - 33 случая", - отметил Кличко.

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Виталя - перекрашивай в оранжевое - зеленому в Киеве - нет....
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22.05.2021 13:11 Ответить
Заботливая тварь... Скольким киевлянам эта его забота уже вылезла боком, и скольким ещё аукнется, когда этот ушлёпок решая созданные им и его окружением проблему, поднимет стоимость проезда в городском транспорте.
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22.05.2021 13:19 Ответить
Это слова злопыхателя.
Все вокруг завидуют нам, что наш мер единственный в мире смог построить мост, на котором рухнули столбы через пару месяцев эксплуатации и мост, который лопнул на второй день.
Еще наш мер сумел отмыть 500 млн на вывозе снега в прошлом году, когда снег не выпал вообще.
Локти кусают и завидуют!
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22.05.2021 13:59 Ответить
слава яйцам - ты еще не весь потерпевший Киев
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22.05.2021 13:26 Ответить
Болезненный чувачок
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22.05.2021 14:04 Ответить
 
 