В Киеве за минувшие сутки 10 человек умерли от коронавируса, выявлено 298 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 298 больных коронавирусом. Умерли 10 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"298 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в городе 5 004 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 204 078", - сообщил Кличко.

В частности заболела 171 женщина в возрасте от 18 до 87 лет, 103 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет. А также 13 девочек от 18 дней до 17 лет и 11 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Украине умерли 178 человек, зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания, - Минздрав

В больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирусом, а также 126 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 1 934 человека. В целом коронавирус преодолел 142 201 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 93, Святошинском - 56 и в Днепровском районе - 33 случая", - отметил Кличко.

Также читайте: До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко





