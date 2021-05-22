"Нафтогаз" приветствует решение Минфина США по санкциям к строящим "Северный поток-2" компаниям

НАК "Нафтогаз Украины" выражает благодарность и приветствует решение Министерства финансов США в части введения санкций в отношении 4 компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream-2.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.

"В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины", - подчеркнул Максим Билявский. Далее он перечислил пять приоритетов, которые стоят перед компанией и ее правлением. Это организация эффективной работы компании "Укргазвидобування", остановка "Северного потока-2", перенос точек приема / передачи газа с западной на восточную границу, разблокирование поставок природного газа из стран Центральной Азии, диверсификация. Также, по словам Билявского, среди приоритетов НАКа – рынок газа, инвестиции и эффективное управление активами компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2"

"Рынок - противодействие злоупотреблением; поиск баланса интересов производителя и потребителя; искренний и конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Управление активами - достижение безубыточности; мобилизаций и поддержка профессионалов отрасли; прозрачная взаимодействие с международными партнерами. Инвестиции - мы делаем все, чтобы стать эффективной платформой для международных инвесторов, которые имеют ценный управленческий опыт. Это особенно важно для преодоления последствий пандемии, за счет открытия новых рабочих мест и увеличения финансовой достаточности регионов", - перечислил приоритеты НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.

Директор интегрированных коммуникаций подчеркнул: перечисленные выше цели, как и остановка NS2, является базисом энергетической безопасности Украины.

Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и десятки украинских парламентариев, представителей общественности обратились с открытым письмом к США и стран Европы, в котором призывают сохранить санкции против "Северного потока-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2"