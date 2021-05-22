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Нафтогаз (3099) санкции (10612) Северный поток (1428)

"Нафтогаз" приветствует решение Минфина США по санкциям к строящим "Северный поток-2" компаниям

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

НАК "Нафтогаз Украины" выражает благодарность и приветствует решение Министерства финансов США в части введения санкций в отношении 4 компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream-2.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.

"В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины", - подчеркнул Максим Билявский. Далее он перечислил пять приоритетов, которые стоят перед компанией и ее правлением. Это организация эффективной работы компании "Укргазвидобування", остановка "Северного потока-2", перенос точек приема / передачи газа с западной на восточную границу, разблокирование поставок природного газа из стран Центральной Азии, диверсификация. Также, по словам Билявского, среди приоритетов НАКа – рынок газа, инвестиции и эффективное управление активами компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2"

"Рынок - противодействие злоупотреблением; поиск баланса интересов производителя и потребителя; искренний и конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Управление активами - достижение безубыточности; мобилизаций и поддержка профессионалов отрасли; прозрачная взаимодействие с международными партнерами. Инвестиции - мы делаем все, чтобы стать эффективной платформой для международных инвесторов, которые имеют ценный управленческий опыт. Это особенно важно для преодоления последствий пандемии, за счет открытия новых рабочих мест и увеличения финансовой достаточности регионов", - перечислил приоритеты НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.

Директор интегрированных коммуникаций подчеркнул: перечисленные выше цели, как и остановка NS2, является базисом энергетической безопасности Украины.

Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и десятки украинских парламентариев, представителей общественности обратились с открытым письмом к США и стран Европы, в котором призывают сохранить санкции против "Северного потока-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2"

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+10
"Нафтогаз" приветствует решение Минфина США по санкциям к строящим "Северный поток-2" компаниям - Цензор.НЕТ 653
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22.05.2021 13:32
+8
А Україна не бажає ввести санкціі проти імпортерів електро з Росіі та Беларусі !!!)))
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22.05.2021 13:16
+5
Нафтогаз - это те, кто рисует себе миллионные премии и показывает убытки ?
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22.05.2021 13:39
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Правила форума Совет форумчан
А Україна не бажає ввести санкціі проти імпортерів електро з Росіі та Беларусі !!!)))
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22.05.2021 13:16 Ответить
Причём здесь Зе... -- тьфу! -- Украина? *)
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22.05.2021 13:19 Ответить
О Боже !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гурт Go_A має шанси здобути для України третю перемогу на Євробаченні - FAVBET

Евробачення - то українська карма ! "Нафтогаз" приветствует решение Минфина США по санкциям к строящим "Северный поток-2" компаниям - Цензор.НЕТ 9729
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22.05.2021 13:18 Ответить
Знов зелень піде по світу з протягнутою рукою клянчити бабло на Євробачення.
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22.05.2021 13:21 Ответить
не "карма", а справа вмілих і наполегливих
розпощуйте по іноземних платформах - і буде вам (нам)

про Культурні коди "Шуму" #Go_A #Eurovision2021 (English Subtitles) - https://www.youtube.com/watch?v=r9hT-YoKCvM&t=2s
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22.05.2021 13:51 Ответить
Очень крутой номер. Молодцы! Неужели Данилко выгнали из жюри , что такую крутую песню отобрали ?
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22.05.2021 17:53 Ответить
Не дай Бог переможуть,Україна ще не виплатила борг за минуле Евробачення та за Евро 2012.
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22.05.2021 13:57 Ответить
"В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины", - подчеркнул Максим Билявский.
Мы обгоним США -- не догоняя! (с)
...так нихто, ничего и не догнал -- аж по сей день...*)
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22.05.2021 13:18 Ответить
Сесере догнав і перегнав. Нє?"Нафтогаз" приветствует решение Минфина США по санкциям к строящим "Северный поток-2" компаниям - Цензор.НЕТ 1856
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22.05.2021 13:24 Ответить
Но есть на Востоке большая Раша -- там жизнь удивительна и хороша!
Чего-то там строят, кого-то куют. И джинсы бесплатно в колхозах дают... (с)
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22.05.2021 13:29 Ответить
Сільський магазин.
-Джипси є?
-Нема. Є чохаси.
-Загортай.
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22.05.2021 13:56 Ответить
10 пар!
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22.05.2021 14:01 Ответить
Цікаво ,а якої націі ця національна компанія та якої націі вона завдання вирішує ???))))
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22.05.2021 13:27 Ответить
Я так понял, что СП-2 теперь точно не будет?
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22.05.2021 13:18 Ответить
у кацапов есть одна ржавая посудина с которой можно кидать трубы, проблема в другом, европейские фирмы которые вляпались в кацапское дерьмо свои суда даже не смогут сдать на металл, не говоря о том что где то заправить или отремонтировать.
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22.05.2021 13:26 Ответить
Антон,там Ксения фото молодого пацана скинула.Что скажешь?Тебе стыдно?Глупый вопрос конечно.
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22.05.2021 13:38 Ответить
"Нафтогаз" приветствует решение Минфина США по санкциям к строящим "Северный поток-2" компаниям - Цензор.НЕТ 653
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22.05.2021 13:32 Ответить
Суглоб плеча можна замінити, тканини наростити. Головне - Дух і Інтелект.
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22.05.2021 13:41 Ответить
Нафтогаз - это те, кто рисует себе миллионные премии и показывает убытки ?
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22.05.2021 13:39 Ответить
...это общенациональная компания...
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22.05.2021 13:53 Ответить
ага
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22.05.2021 13:53 Ответить
Особенность данного решения примитивна.Байден и любой другой Президент США могут в любой момент эти санкции отменить.А вот если бы это принял Конгресс обеими палатами,а это возможно,то отменить его практически невозможно.Поправку Джексона- Вэника ,принятую в в самом начале 70х Конгрессом,смогли отменить только в начале 2000х.Поэтому Байден маленько хитрит.Но Конгресс всегда на страже!По поводу московского улуса -там удивительное единодушие.
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22.05.2021 13:54 Ответить
ну вы посмотрите, как извиваются зеленые. Успели(учитывая разницу во времени) протянуть постановление о санкция, а тут раз и услышали и бьют себя в хилую грудь. Уже лет десять рейх провоцирует Канаду шельфом-он наш и пошли вы в ....у. То летали их самолеты, то еще что то выдумывали, войска грозились перебросить на историческую родину-море лаптевых,туда же морскую АЕС передвигают. А все потому что уренгой то угасает. А в Рейкьявике лаврову дали понять - это вы с шельфом пошли в ..... у.А косоворотки в ОП рады стараться, может Хантера все таки забудут. Но татаров с гопниками дела то ведут, а вдруг снова взойдет звезда Эрмака на небосклоне. Да Вас уже все послали в ..... у.
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22.05.2021 14:59 Ответить
Мне тебя жаль... Завязывай...
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22.05.2021 20:40 Ответить
Илона Маска пригласили в Россию строить завод "Тесла" и показали ему его будущую кружку:

"Нафтогаз" вітає рішення Мінфіну США щодо санкцій до компаній, що будують "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6485
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22.05.2021 17:08 Ответить
Что они приветствуют? Фикции санкций?! Вот так и сдают Украину!
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22.05.2021 17:40 Ответить
 
 