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UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль

Правительственный офис UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Эти компании хотят и готовы вкладывать средства в Украину в рамках проекта "инвестняни" и закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями"", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с руководством швейцарской компании Stadler производство в Украине трамваев и пригородных поездов

По его словам, чтобы ускорить процесс, правительство на этой неделе приняло решение, которое позволит проекту заработать в полной мере. "В частности, определен четкий перечень критериев, которым нужно соответствовать, чтобы получить преференции", - добавил глава правительства.
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Топ комментарии
+6
А как же 100 мильярдов, которые бубочка привезла из омана и катара?
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22.05.2021 13:25
+4
...і всє-всє с Кіпра
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22.05.2021 13:28
+4
Вагони з баблом пішли не на ту путю і десь заблукали.
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22.05.2021 13:30
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А как же 100 мильярдов, которые бубочка привезла из омана и катара?
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22.05.2021 13:25 Ответить
Вагони з баблом пішли не на ту путю і десь заблукали.
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22.05.2021 13:30 Ответить
...і всє-всє с Кіпра
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22.05.2021 13:28 Ответить
Обіцяні інвестняні будуть, чи Зеля знов кине їх через рояль?
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22.05.2021 13:28 Ответить
так вроде свою няню уже уволил и перевёл на ступеньку выше к инвесторам UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8299
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22.05.2021 13:54 Ответить
компании офшоров сопливого готовы вложить в ОВГЗ под 15%, угадал?))
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22.05.2021 13:35 Ответить
Обіцяти то одне, а одружитись - зовсім інше. (с)
2 роки вони розповідають, що може бути, але ніколи не кажуть що вже є або було.
Ділять шкіру невбитого ведмедя, сидячі у фіговому листі, бурно обговорюють фасони шкіряного одягу, а потім, після невдалого полювання, знов ходять у фіговому листі, але про те - ні пари з вуст.
хриплосик 20-го травня продемонстрував це у повній мірі.
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22.05.2021 13:39 Ответить
"Американский производитель электромобилей Tesla планирует выход на российский рынок. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск на форуме "Новое Знание" в Москве, пишет investing.com.

Маск заявил, что бренд будет официально представлен в России. Также он не исключил строительства завода Tesla на территории РФ."
Это инвестиции,а то,что говорит Шмыгаль- перекачивание денег и откаты.
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22.05.2021 13:39 Ответить
о да) - "не исключил возможность" єто офигенная инвестиция. Такая же как у шмыгаля.
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22.05.2021 16:51 Ответить
"В частности, определен четкий перечень критериев, которым нужно соответствовать, чтобы получить преференции", - добавил глава правительства.

-- от 10 до 15! ...процентов отката, конечно, а не лет содержания под стражей...
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22.05.2021 13:45 Ответить
Повалят инвестиции к зеленым ( в карман), разве что от *****, когда нас раком поставят бубачка с рашкованами.
Вчерашний пост Тани Адамс

Утро доброе, панове. Настроение у меня сегодня - агонь, эта мерзопакостная ********** бодрил меня весь день прям до подхвостного жжения. Так что сильно 18+, прастити.

UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8563 Итак приступим-с.

Наше светлейшее чудище обдало нас из брандспойта своей гениальностью, прозорливостью, трудолюбием, а еще немножечкой скромного шарма.
Рубаха-парень, отец родной, посмотрите, какой у нас самолётик, давайте я вам помогу завернуть свои обещания в ваши перспективы.
И засунуть себе всё это в ЖОПУ. Патамушта если Володенька не ******* 4 раза на три предложения, то рухнет замертво от нехватки ******* в организме.

"Я знаю точно, сьогодні захворіло 5000 на Ковід, 16 тисяч одужало і сьогодні жодного, жодного летального випадку", - говорит нам Вовочка хорошо поставленным гундосым баритоном.

«Нифига!»,- говорит нам МОЗ официальной статистикой: 5165 новых случаев, 16748 выздоровевших и 203 летальних исходов.

«3 млрд от Газпрома - это я сделалЪ», скромно отмечает Вовочка.

«Да *** там плавал», - говорит нам Гугл. « Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) встал на сторону Украины и в декабре 2017 г. обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд дол за поставленный, но не оплаченный газ. А в феврале 2018 г принял решение по второму контракту на транзит газа - уже в пользу "Нафтогаза" на сумму 4,6 млрд дол». Вова в те времена еще голым по супермаркету бегал.

«Когда же конец эпохи бедности», спрашивают у Вовочки какие-то продажные порохоботы. «Это от меня не зависит», отвечает продажным порохоботам Вовочка.

Конечно, не зависит, от тебя вообще ничего не зависит, ты - жопа говорящая и всё. Причем говорящая какую-то херню.

Но если раньше жопа говорила, что на второй срок ни ногой, то теперь - говорить про это рано. Так что будет жарко.

UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8563 Потом эта хрень поздравила нас с Днём вышиванки, напялив на себя косоворотку. Много уже сказано на эту тему, поэтому я просто замечу, что жест этот оценили многие росс. СМИ и даже Маша Захарова, у которой от счастья такого скрепы раскалились и завибрировали.

Тот случай, когда для евреев ты не еврей, для русских ты не русский, а для украинцев - ты чмо. Бегай голым, не ошибёшься.

UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8563 Шмыга презентовал изменения в Налоговом кодексе под лозунгом «Дайте денег, мы всё уронили, Наташа».

Говорит, что соберёт дополнительно 60 млрд грн. Т.е. весь тот бизнес, который пытается выжить и как-то тянуть эту сраную зелёную колымагу, похудеет еще на 60 лярдов во имя Вовкиных рейтингов и самых дорогих дорог в истории Украины.

Кстати, если раньше оподатковувались авто, стоимостью в 2,1 млн и выше, то теперь - машина за 1,2 млн становится предметом роскоши. Владельцы роскошных Volkswagen Tiguan - вы попали. Владельцам ланосов - приготовиться. Что, сцыте, олигархи? Отож!

UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8563 За что Володька не берётся, всё превращается в говно.

А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.

По состоянию на 20 мая бабло, предусмотренное в бюджете ПФУ для выплат «Вовиных 8 тысяч», закончилось. Деньги получили 175к человек, это примерно половина от всех, подавших заявки.

Остальным я бы посоветовала не волноваться - необходимую гривну они допечатают, они не смогут упустить такую жирную рейтинговую жилу.

UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8563 А ну, да. У нас новый министр МЗОа. Ну как новый…такой себе, изрядно пожеваный уже. Ляшко. И шо тут комментировать? Попользованный контрацептив достали из корзины, прополоскали, скрутили и назначили главным. Ликуем-те. Хуже ж не будет.

UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8563 Ну и финальный аккорд: более 50% всё еще полагают, что Зеленский справляется с работой хорошо или удовлетворительно, и на выборах все так же выбрали бы его.

А с другой стороны, 50 - это не 73, так что нам предстоит еще много интересного.

ПыСы для всех спрашивающих у меня фото в вышиванке: у меня нет вышиванки, ни одной, и это грустно. Но и косоворотки славабогу тоже нет)))

Доброе утро, с пятничкой вас.
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22.05.2021 13:47 Ответить
Конечно, не зависит, от тебя вообще ничего не зависит, ты - жопа говорящая и всё. Причем говорящая какую-то херню.

ШЕДЕВР!!!
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22.05.2021 13:59 Ответить
Опять от клоунов пустые обещания. Заявки никто не проверит, можно лохам по ушам ездить. А по факту идет рекордный отток инвестиций. UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 193
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22.05.2021 13:56 Ответить
от жеж несправедливо....а Умка так хотел в инвест-няни))) и бабосы для конкурса подсобирал - 3,2 млн баксами ))) а его взяли и ...взяли на 2 мес...т.е. отстранили от возможностей )))))
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22.05.2021 13:59 Ответить
если бы был триллион долларов, а 1 миллиард - это вообще фигня для таких масштабов.
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22.05.2021 14:22 Ответить
Надо и себе заявочку на пару мильярдов подать - может Шмыгаль хоть бутылку поставит после следующей пресс-конференции. А может даже и две - 1 фуфыль за заявку на 1 мильярд...
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22.05.2021 14:46 Ответить
Той 1 мілліард покищо з Кіпра, але фпактично з Росії, все все дізнаємося свого часу!
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22.05.2021 15:41 Ответить
Назовите инвесторов поименно! Уверен, что 99% "иностранных инвесторов" это офшорные компании или компании наших и кацапских олигархов. Хватит парить мозг людям!
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22.05.2021 15:50 Ответить
Вже була "інвестиція" - кацапи з офісом у гаражі отримали кредит у державному банку і купили отель Дніпро...
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22.05.2021 16:54 Ответить
 
 