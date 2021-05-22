UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль

Правительственный офис UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Эти компании хотят и готовы вкладывать средства в Украину в рамках проекта "инвестняни" и закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями"", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, чтобы ускорить процесс, правительство на этой неделе приняло решение, которое позволит проекту заработать в полной мере. "В частности, определен четкий перечень критериев, которым нужно соответствовать, чтобы получить преференции", - добавил глава правительства.