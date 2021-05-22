UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний, - Шмыгаль
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Правительственный офис UkraineInvest уже получил заявки на 1 млрд долларов инвестиций от украинских и международных компаний.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Эти компании хотят и готовы вкладывать средства в Украину в рамках проекта "инвестняни" и закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями"", - отметил Шмыгаль.
По его словам, чтобы ускорить процесс, правительство на этой неделе приняло решение, которое позволит проекту заработать в полной мере. "В частности, определен четкий перечень критериев, которым нужно соответствовать, чтобы получить преференции", - добавил глава правительства.
Топ комментарии
+6 Super Gut
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+4 olele
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показать весь комментарий22.05.2021 13:30
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Пожалуйста, подождите...
2 роки вони розповідають, що може бути, але ніколи не кажуть що вже є або було.
Ділять шкіру невбитого ведмедя, сидячі у фіговому листі, бурно обговорюють фасони шкіряного одягу, а потім, після невдалого полювання, знов ходять у фіговому листі, але про те - ні пари з вуст.
хриплосик 20-го травня продемонстрував це у повній мірі.
Маск заявил, что бренд будет официально представлен в России. Также он не исключил строительства завода Tesla на территории РФ."
Это инвестиции,а то,что говорит Шмыгаль- перекачивание денег и откаты.
-- от 10 до 15! ...процентов отката, конечно, а не лет содержания под стражей...
Вчерашний пост Тани Адамс
Утро доброе, панове. Настроение у меня сегодня - агонь, эта мерзопакостная ********** бодрил меня весь день прям до подхвостного жжения. Так что сильно 18+, прастити.
Итак приступим-с.
Наше светлейшее чудище обдало нас из брандспойта своей гениальностью, прозорливостью, трудолюбием, а еще немножечкой скромного шарма.
Рубаха-парень, отец родной, посмотрите, какой у нас самолётик, давайте я вам помогу завернуть свои обещания в ваши перспективы.
И засунуть себе всё это в ЖОПУ. Патамушта если Володенька не ******* 4 раза на три предложения, то рухнет замертво от нехватки ******* в организме.
"Я знаю точно, сьогодні захворіло 5000 на Ковід, 16 тисяч одужало і сьогодні жодного, жодного летального випадку", - говорит нам Вовочка хорошо поставленным гундосым баритоном.
«Нифига!»,- говорит нам МОЗ официальной статистикой: 5165 новых случаев, 16748 выздоровевших и 203 летальних исходов.
«3 млрд от Газпрома - это я сделалЪ», скромно отмечает Вовочка.
«Да *** там плавал», - говорит нам Гугл. « Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) встал на сторону Украины и в декабре 2017 г. обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд дол за поставленный, но не оплаченный газ. А в феврале 2018 г принял решение по второму контракту на транзит газа - уже в пользу "Нафтогаза" на сумму 4,6 млрд дол». Вова в те времена еще голым по супермаркету бегал.
«Когда же конец эпохи бедности», спрашивают у Вовочки какие-то продажные порохоботы. «Это от меня не зависит», отвечает продажным порохоботам Вовочка.
Конечно, не зависит, от тебя вообще ничего не зависит, ты - жопа говорящая и всё. Причем говорящая какую-то херню.
Но если раньше жопа говорила, что на второй срок ни ногой, то теперь - говорить про это рано. Так что будет жарко.
Потом эта хрень поздравила нас с Днём вышиванки, напялив на себя косоворотку. Много уже сказано на эту тему, поэтому я просто замечу, что жест этот оценили многие росс. СМИ и даже Маша Захарова, у которой от счастья такого скрепы раскалились и завибрировали.
Тот случай, когда для евреев ты не еврей, для русских ты не русский, а для украинцев - ты чмо. Бегай голым, не ошибёшься.
Шмыга презентовал изменения в Налоговом кодексе под лозунгом «Дайте денег, мы всё уронили, Наташа».
Говорит, что соберёт дополнительно 60 млрд грн. Т.е. весь тот бизнес, который пытается выжить и как-то тянуть эту сраную зелёную колымагу, похудеет еще на 60 лярдов во имя Вовкиных рейтингов и самых дорогих дорог в истории Украины.
Кстати, если раньше оподатковувались авто, стоимостью в 2,1 млн и выше, то теперь - машина за 1,2 млн становится предметом роскоши. Владельцы роскошных Volkswagen Tiguan - вы попали. Владельцам ланосов - приготовиться. Что, сцыте, олигархи? Отож!
За что Володька не берётся, всё превращается в говно.
А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.
По состоянию на 20 мая бабло, предусмотренное в бюджете ПФУ для выплат «Вовиных 8 тысяч», закончилось. Деньги получили 175к человек, это примерно половина от всех, подавших заявки.
Остальным я бы посоветовала не волноваться - необходимую гривну они допечатают, они не смогут упустить такую жирную рейтинговую жилу.
А ну, да. У нас новый министр МЗОа. Ну как новый…такой себе, изрядно пожеваный уже. Ляшко. И шо тут комментировать? Попользованный контрацептив достали из корзины, прополоскали, скрутили и назначили главным. Ликуем-те. Хуже ж не будет.
Ну и финальный аккорд: более 50% всё еще полагают, что Зеленский справляется с работой хорошо или удовлетворительно, и на выборах все так же выбрали бы его.
А с другой стороны, 50 - это не 73, так что нам предстоит еще много интересного.
ПыСы для всех спрашивающих у меня фото в вышиванке: у меня нет вышиванки, ни одной, и это грустно. Но и косоворотки славабогу тоже нет)))
Доброе утро, с пятничкой вас.
ШЕДЕВР!!!