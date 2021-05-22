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Заблокирован порносайт, ссылку на который обнаружили в учебнике по украинскому языку для 10 класса

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Заблокирован порносайт, ссылку на который обнаружили в учебнике по украинскому языку для 10 класса

Порносайт, ссылку на который нашел один из пользователей TikTok в учебнике по украинскому языку для десятиклассников, заблокирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил автор учебника, известный филолог Александр Авраменко

"Друзья, проблема со ссылкой на порносайт решена: он уже заблокирован. Выражаю благодарность заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко. Интересно, что я не обращался к Антону Юрьевичу, он сам меня нашел в соцсети и предложил. Мое уважение Вам", - написал Авраменко.

Напомним, порносайт в учебнике по украинскому языку для десятиклассников издательства "Грамота" нашел один из пользователей TikTok. Он опубликовал видео, где показал эту ссылку на странице 189. Его сообщение быстро набрало множество комментариев и распространений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт. ВИДЕО+ФОТО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+15
Забаньте ще цей. https://www.president.gov.ua/
Там теж порнужка.
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22.05.2021 13:30
+13
А порносайт то в чем виноват был?
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22.05.2021 13:30
+11
Не переписувати ж підручник.
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22.05.2021 13:30
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А порносайт то в чем виноват был?
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22.05.2021 13:30 Ответить
Не переписувати ж підручник.
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22.05.2021 13:30 Ответить
Вот так из за чьей то халатности страдают другие. Заблокирован порносайт, ссылку на который обнаружили в учебнике по украинскому языку для 10 класса - Цензор.НЕТ 4728
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22.05.2021 13:36 Ответить
Так уж и халатности. Порносайты довольно неплохо монетизируются. Заблокирован порносайт, ссылку на который обнаружили в учебнике по украинскому языку для 10 класса - Цензор.НЕТ 6575
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22.05.2021 13:39 Ответить
Це не халатність.
Просто порнографісти вхопили раніше дійсну російськомовну версію назви міського сайту .
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22.05.2021 13:39 Ответить
Забаньте ще цей. https://www.president.gov.ua/
Там теж порнужка.
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22.05.2021 13:30 Ответить
давно спамери в бані не парились ?
надаю зара по пальцях
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22.05.2021 13:40 Ответить
Все расспамил.
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22.05.2021 14:16 Ответить
Дякую.
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22.05.2021 14:18 Ответить
Лучше дать на него ссылку на порносайте. В разделе жесткое порно или ролевые игры.
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22.05.2021 13:40 Ответить
Добре що не в підоучнику для першокласників !!!)))
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22.05.2021 13:31 Ответить
Учиться никогда не поздно... Заблокирован порносайт, ссылку на который обнаружили в учебнике по украинскому языку для 10 класса - Цензор.НЕТ 302
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22.05.2021 13:38 Ответить
-- но всегда некогда...
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22.05.2021 13:41 Ответить
сейчас и первоклашки давно с этим делом знакомы ..
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22.05.2021 14:10 Ответить
Ага! Распиз...ели на весь мир! Все посмотрели (я тоже проверил), а потом заблокировали!))) Нельзя было это сделать без рекламы?
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22.05.2021 13:37 Ответить
Где-то заплакал один редактор, лишившийся дохода от накрутки рекламы Заблокирован порносайт, ссылку на который обнаружили в учебнике по украинскому языку для 10 класса - Цензор.НЕТ 6436
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22.05.2021 13:38 Ответить
Заблокирован порносайт -- на котором обнаружены ученики 10 класса...*)
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22.05.2021 13:40 Ответить
О це я розумію досягнення,о це здобутки!😂
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22.05.2021 13:41 Ответить
В будь-якому разі це цікавий прецедент.
Цікавий процедурою і правовими підставами блокування сайту.
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24.05.2021 15:55 Ответить
Каким видит пианист будущее своей жены и родственниц. Зеленский выступает за легализацию проституции. 18 апр. 2019 г
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22.05.2021 13:45 Ответить
а ви кажете, що ніякої користі від зевлади
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22.05.2021 13:46 Ответить
Пользы с него было -- как с козла молока
Но вреда, однако, тоже никакого... (с)
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22.05.2021 13:47 Ответить
Тут Высоцкий не про Зеленого, вреда ОЧЕНЬ много.
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22.05.2021 13:53 Ответить
Хы... -- ты эта, общим содержанием текста Высоцкого, не брезговай-то ... *)

Услыхал Козёл, да и стал таков
Эй, вы -- бурые, кричит -- светлопегие!
Отниму у вас рацион волков и медвежие привилегии.
Не один из вас, будет землю жрать
Все подохните без прощения.
Отпускать грехи кому -- это мне решать
Это я Козёл Отпущения! (с)
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22.05.2021 13:59 Ответить
Намного эффективнее - посадить корректоров и редакторов издательства.
И набрать свежих, ответственных и внимательных.
Чтобы остальным в голову не пришло "случайно пропустить опечатку".

Это как "случайно" положить крысу в консерву.
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22.05.2021 13:51 Ответить
Посадить по обвинению в чем?
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22.05.2021 14:24 Ответить
В массовом растлении подростков (детей).
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23.05.2021 00:35 Ответить
"Сайт Новомиргородської РДА існував до 2019 року, а наприкінці 2020-го там з'явився порноконтент. "
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22.05.2021 14:54 Ответить
А кто заменил иформ сайт на порно?
Слабо найти?
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22.05.2021 13:53 Ответить
"Як виявилося, офіс цього сайту розташовується в Сан-Франциско"
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22.05.2021 14:53 Ответить
В сайтів є офіс?!!!!
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22.05.2021 22:11 Ответить
та ну! зря...
надо было наоборот квест устроить)))) просмотри все ссылки до конца и найди порносайт из учебника ))) (а его не заблокировать а перенаправлять ищущих на сайт.... преЗЕдента))))
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22.05.2021 13:55 Ответить
Почему цензор не пишет, что сейчас в центре Киева проходит прайд? Там же великий борец с порошенко - серж лещ - возглавляет колону заднеприводных
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22.05.2021 14:01 Ответить
Всё проходит, и прайд пройдёт (к туалету в парке Шевченка )
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22.05.2021 14:10 Ответить
Нехилу рекламу зробили для порносайта)
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22.05.2021 14:07 Ответить
Школьники подали позов в Эпиляционный суд об ограничении свободы слова и дела...
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22.05.2021 14:43 Ответить
Вот нелюди. Сорвали детишкам праздник.
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22.05.2021 14:44 Ответить
та ладно школяры три года смотрели, и вместе с ними вся киберполиция, и вот так просто - после трёх лет, взять и заблокировать?
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22.05.2021 14:49 Ответить
З кінця 2020 року
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22.05.2021 14:55 Ответить
підручник 2018 року видання. Тобто для вас нормально (у вашій реальності) що підручник, з друкарні до школи йшов три роки? тупі аваківські боти, ненавиджу
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22.05.2021 15:44 Ответить
А тупые зеленые боты даже не удосужились узнать...что до конца 2019-го года этот сайт был сайтом города...затем в течении года согласно правил не мог быть продан другим...и только с конца 2020-го гола этот домен стал доменом порносайта...
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22.05.2021 15:51 Ответить
Суки! Испортили детям переменку! )))
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22.05.2021 15:40 Ответить
А десятиклассников спросили? Никакой демократии! Я считаю нужно провести соцопрос.
А как же подготовка детей... эх, дети никогда не интересовали государство - плыви сам, как хочешь в этом бурном океане жизни...
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22.05.2021 16:05 Ответить
Заблоковано порносайт, посилання на який виявили в підручнику з української мови для 10 класу - Цензор.НЕТ 8043
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22.05.2021 17:10 Ответить
Да то по новым правилам так онижидеток просвещают в рамках факультатива по семейной жизни. Никакой не порносайт - то просто идем в Европу.
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22.05.2021 19:08 Ответить
Человечество с моралью, согласно которой, детям можно смотреть на то, как руководитель государства играет х-ром на рояле, но нельзя смотреть на естественный процесс продолжения рода, больно на голову, и диагноз этот фатальный.
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22.05.2021 21:56 Ответить
Відповідає статусу міністра ОСВІТИ!!!
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22.05.2021 22:14 Ответить
Логічніше було б забанити підручник з української мови. Бо чим завинив сайт? Існував собі спокійно, людей радував, доки на нього не послався Авраменко.
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23.05.2021 14:47 Ответить
 
 