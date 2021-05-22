Заблокирован порносайт, ссылку на который обнаружили в учебнике по украинскому языку для 10 класса
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Порносайт, ссылку на который нашел один из пользователей TikTok в учебнике по украинскому языку для десятиклассников, заблокирован.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил автор учебника, известный филолог Александр Авраменко
"Друзья, проблема со ссылкой на порносайт решена: он уже заблокирован. Выражаю благодарность заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко. Интересно, что я не обращался к Антону Юрьевичу, он сам меня нашел в соцсети и предложил. Мое уважение Вам", - написал Авраменко.
Напомним, порносайт в учебнике по украинскому языку для десятиклассников издательства "Грамота" нашел один из пользователей TikTok. Он опубликовал видео, где показал эту ссылку на странице 189. Его сообщение быстро набрало множество комментариев и распространений.
Пожалуйста, подождите...
Просто порнографісти вхопили раніше дійсну російськомовну версію назви міського сайту .
Там теж порнужка.
надаю зара по пальцях
Цікавий процедурою і правовими підставами блокування сайту.
Но вреда, однако, тоже никакого... (с)
Услыхал Козёл, да и стал таков
Эй, вы -- бурые, кричит -- светлопегие!
Отниму у вас рацион волков и медвежие привилегии.
Не один из вас, будет землю жрать
Все подохните без прощения.
Отпускать грехи кому -- это мне решать
Это я Козёл Отпущения! (с)
И набрать свежих, ответственных и внимательных.
Чтобы остальным в голову не пришло "случайно пропустить опечатку".
Это как "случайно" положить крысу в консерву.
Слабо найти?
надо было наоборот квест устроить)))) просмотри все ссылки до конца и найди порносайт из учебника ))) (а его не заблокировать а перенаправлять ищущих на сайт.... преЗЕдента))))
А как же подготовка детей... эх, дети никогда не интересовали государство - плыви сам, как хочешь в этом бурном океане жизни...