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Новости Политика Украины
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1,7 млрд грн будут направлены на развитие регионов в пределах соответствующей программы соцэконома, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

1,7 млрд грн будут направлены на развитие регионов в пределах соответствующей программы соцэконома, - Шмыгаль

Правительство направит 1,7 миллиардов гривен на развитие регионов в пределах соответствующей программы соцэконома.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, средства прежде всего пойдут на строительство школ, больниц и детских садов.

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"Также будет закуплено новое оборудование в медицинские учреждения, новый транспорт, будет обновляться коммунальная инфраструктура и реализовываться полезные для людей проекты", - отметил глава правительства.
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Топ комментарии
+2
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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22.05.2021 14:53
+2
Интересно в каком офшоре осядут эти деньги...в катарском или оманском...???
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22.05.2021 15:03
+1
Интересней, откуда эти деньги перенаправят, Зин?
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22.05.2021 14:49
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а в какие регионы направлены 1,7 млрд.грн?
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22.05.2021 14:47 Ответить
Интересней, откуда эти деньги перенаправят, Зин?
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22.05.2021 14:49 Ответить
З чергового Ковідфонда чи з якоїсь соцпрограми !!!)))
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22.05.2021 14:54 Ответить
Запомните! Никаких государственных денег не существут. Есть только деньги налогоплательщиков!
Маргарэт Татчер.
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22.05.2021 14:58 Ответить
1,7млрд.грн.будет разворован
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22.05.2021 15:00 Ответить
в Оман.
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22.05.2021 16:40 Ответить
"полезные для людей проекты"...красава,завуалированный распил бабла...
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22.05.2021 14:50 Ответить
"Вяликое крадівництво" триває !!!)))
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22.05.2021 14:55 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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22.05.2021 14:53 Ответить
Интересно в каком офшоре осядут эти деньги...в катарском или оманском...???
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22.05.2021 15:03 Ответить
простуду лечи, дебил
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22.05.2021 16:18 Ответить
 
 