Глава Приморского суда Одессы Кичмаренко заявил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные. ДОКУМЕНТ
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Глава Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко заявил, что неизвестные стреляли по окнам в его кабинете из неизвестного оружия.
Соответствующее сообщение судьи опубликовано на сайте Высшего совета правосудия, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кичмаренко, 17 мая он зашел в свой рабочий кабинет и заметил, что одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, прострелено из неизвестного оружия.
"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне",- отмечает судья.
Кичмаренко связывает инцидент со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в его производстве ряда резонансных уголовных дел.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.
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