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Новости Происшествия
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Одесса (7375) стрельба (3161) судья (2576)

Глава Приморского суда Одессы Кичмаренко заявил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Глава Приморского суда Одессы Кичмаренко заявил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные. ДОКУМЕНТ

Глава Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко заявил, что неизвестные стреляли по окнам в его кабинете из неизвестного оружия.

Соответствующее сообщение судьи опубликовано на сайте Высшего совета правосудия, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кичмаренко, 17 мая он зашел в свой рабочий кабинет и заметил, что одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, прострелено из неизвестного оружия.

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"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне",- отмечает судья.

Кичмаренко связывает инцидент со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в его производстве ряда резонансных уголовных дел.

Глава Приморского суда Одессы Кичмаренко заявил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.
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Топ комментарии
+4
судьям верить-себе не доверять.Это каста редких ****...в первые в очереди на гиляку.даже политикам придется подождать своей очереди.
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22.05.2021 16:43
+3
Жаль что не попали.
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22.05.2021 20:39
+2
кому он нужен?он же придурок.
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22.05.2021 15:56
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Глава Приморского суда Одессы Кичмаренко заявил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные - Цензор.НЕТ 2865
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22.05.2021 15:16 Ответить
А Сергей Кичмаренко не сообщил сколько он за это заплатил ?
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22.05.2021 15:26 Ответить
А с гранатомёта когда будет?
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22.05.2021 15:27 Ответить
Блин, ну прям нельзя уже спокойно деньги пересчитать... стреляют тут...
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22.05.2021 15:41 Ответить
Ну вот теперь еще и кабинет самого неподкупного судьи от непроизвольного глубочайшего возмущения и удивления его собственного кишечника придётся отмывать за счет бесконечного количества бюджетных денег.
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22.05.2021 15:52 Ответить
судьи вообще ничего не должны бояться - за каждого убитого судью должа быть отставка главы СБУ и МВД, и компенсация в пол-бюджета Украины
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22.05.2021 15:53 Ответить
кому он нужен?он же придурок.
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22.05.2021 15:56 Ответить
А що пулю так і не знайшли?????, мабуть камінець з під колес автомобіля пальнув, або рогатка!!!!!! Як воно собі ціну набиває!!!!! Скоро в себе рани робитимуть як доказ!!!!!!!
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22.05.2021 16:11 Ответить
думает что он неприкасаемый и не проникновенный
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22.05.2021 16:11 Ответить
а что... наши одесские мальчики не могут на гранатомет скинуться?
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22.05.2021 16:33 Ответить
судьям верить-себе не доверять.Это каста редких ****...в первые в очереди на гиляку.даже политикам придется подождать своей очереди.
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22.05.2021 16:43 Ответить
Глава Приморського суду Одеси Кічмаренко заявив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі - Цензор.НЕТ 4915
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22.05.2021 17:10 Ответить
если б стрельба была " четко по нем",то "по мне" ,слов уже бы он не произнес никогда
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22.05.2021 17:15 Ответить
Пощастило, що навманя. А якби з допомогою тепловізора як по вікнам Шокіна?
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22.05.2021 17:17 Ответить
Жаль что не попали.
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22.05.2021 20:39 Ответить
Глава Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко заявил, что неизвестные СТРЫЛЯЛЫ по окнам в его кабинете из неизвестного ЯДРЕННОГО оружия. Как по Януковичу.
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22.05.2021 22:52 Ответить
 
 