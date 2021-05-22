Евросоюз может начать делать заявления от имени 26 стран-участниц из-за частых вето Венгрии, - СМИ
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Из-за множественных вето со стороны Венгрии Европейский Союз может быть вынужден начать делать заявления только от 26 стран-участниц, а не от 27.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает Euractiv.
Один из дипломатов отметил, что другие страны блока недовольны таким поведением Венгрии. Однако эта ситуация не нова.
По словам евродепутата, в прошлом члены ЕС часто создавали препятствия в других контекстах. В частности, так было, когда Нидерланды заблокировали ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. Но потом в Амстердаме приложили усилия для решения этой ситуации.
"Большинство стран-членов, у которых есть проблема, ищут способы ее решения. Мы не видели этого у Венгрии. Мы последовательно соглашаемся по очень важным международным вопросам 26 странами и не можем согласиться с 27. Это нехорошо. Возможность делать заявления от 26 стране, безусловно, есть, но это не предпочтительно",- сказал он.
По мнению депутата, сейчас не имеет особого значения то, поддержат, например, декларацию ЕС по Гонконгу 26 стран, или 27.
"Это не ослабит ЕС в глобальном масштабе. Но это противоречит духу ЕС. Мы стараемся учитывать взгляды стран с отдельными проблемами, но мы ожидаем, что эти отдельные государства придут с конструктивными идеями для решения проблемы, и я хотел бы видеть больше от Будапешта", - сказал он.
Напомним, в апреле Венгрия заблокировала заявление ЕС, где содержалась критика по закону о безопасности Гонконга. А 18 мая страна не присоединилась к остальным 26 странан-членам блока, главы МИД которых призывали прекратить израильско-палестинский конфликт.
Последнее вето было наложено вчера. Оно касалось одобрения сделки ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана. В стране отказ аргументировали тем, что это решение может привести к увеличению количества мигрантов в Европе.
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Тепер з твого боку побачимо давай: Кого німці не чіпали -- ті під, чи з Хітлєром були?
...так ото ж...
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Хвала їм за це та пошана.
...пока Германия не стала локомотивом Европы... -- слишком много лишних переполненных плацкартных и пустых товарных вагончиков к этому локомотиву прицепилось...
знакомый сдавал тест на гражданство во францию, там был вопрос: вы за политику предоставления субсидий, льгот и т.п. неграм и арабам без квот и ограничений? Ответил да, иначе не получил бы гражданство.
Странно, но про Украину такого вопроса в анкете почему-то не было
сейчас же принцип европы: у все равные возможности независимо от расы, цвета кожи, географии и вероисповедания, так?? так покажите мне эти равные возможности!
для нас и для негра! так вот почему-то там у них они выше.
С Венграми- та же история. На южном Урале финно-угры из лесных чащоб смешались с кочевниками степей, и в итоге получился микс- кочевое племя угров которое сначало пасло стада на Хазарских землях (Лебедии), и платило им дань, но позже, когда Святослав навалял Хазарам, степной кордон прорвали Печенеги и подвинули Мадьяр на Харьковщину а затем на земли где сейчас Николаев-Херсон.но и там не срослось и они поскакали в Паннонию, попутно разрушая земли Белых Хорватов (Галичина), Великую Моравию (Чехия), Болгарию, даже Баварию... Пока германцам эти набеги не надоели и они их не успокоили силой и не крестили.