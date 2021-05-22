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Венгрия (1536) вето (354) Евросоюз (15868)

Евросоюз может начать делать заявления от имени 26 стран-участниц из-за частых вето Венгрии, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз может начать делать заявления от имени 26 стран-участниц из-за частых вето Венгрии, - СМИ

Из-за множественных вето со стороны Венгрии Европейский Союз может быть вынужден начать делать заявления только от 26 стран-участниц, а не от 27.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает Euractiv.

Один из дипломатов отметил, что другие страны блока недовольны таким поведением Венгрии. Однако эта ситуация не нова.

По словам евродепутата, в прошлом члены ЕС часто создавали препятствия в других контекстах. В частности, так было, когда Нидерланды заблокировали ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. Но потом в Амстердаме приложили усилия для решения этой ситуации.

"Большинство стран-членов, у которых есть проблема, ищут способы ее решения. Мы не видели этого у Венгрии. Мы последовательно соглашаемся по очень важным международным вопросам 26 странами и не можем согласиться с 27. Это нехорошо. Возможность делать заявления от 26 стране, безусловно, есть, но это не предпочтительно",- сказал он.

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По мнению депутата, сейчас не имеет особого значения то, поддержат, например, декларацию ЕС по Гонконгу 26 стран, или 27.

"Это не ослабит ЕС в глобальном масштабе. Но это противоречит духу ЕС. Мы стараемся учитывать взгляды стран с отдельными проблемами, но мы ожидаем, что эти отдельные государства придут с конструктивными идеями для решения проблемы, и я хотел бы видеть больше от Будапешта", - сказал он.

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Напомним, в апреле Венгрия заблокировала заявление ЕС, где содержалась критика по закону о безопасности Гонконга. А 18 мая страна не присоединилась к остальным 26 странан-членам блока, главы МИД которых призывали прекратить израильско-палестинский конфликт.

Последнее вето было наложено вчера. Оно касалось одобрения сделки ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана. В стране отказ аргументировали тем, что это решение может привести к увеличению количества мигрантов в Европе.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+46
Мадярів треба спєрдалити із ЄС.
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22.05.2021 15:19
+22
Мадяри самі приперлись з Азіопи, Приуралля. А тепер проти мігрантів.
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22.05.2021 15:38
+22
То вже історія, а взагалі мад"яри весь час проти чогось, або когось, і під час другої світової війни були с гітлером!!!!!!!!
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22.05.2021 16:22
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Мадярів треба спєрдалити із ЄС.
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22.05.2021 15:19 Ответить
Не -- обратно в Австро-Венгерскую Империю... *)
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22.05.2021 15:25 Ответить
То вже історія, а взагалі мад"яри весь час проти чогось, або когось, і під час другої світової війни були с гітлером!!!!!!!!
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22.05.2021 16:22 Ответить
....та і погоди вони в австро угорщині не робили!!!!!!!
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22.05.2021 16:23 Ответить
Всі в Європі були з Хітлером! -- не всі зразу, звичайно...*)
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22.05.2021 16:25 Ответить
Під гітлером так, але не з гітлером!!!!!!
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22.05.2021 16:29 Ответить
Це хто такі -- чому не знаю? *)
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22.05.2021 16:36 Ответить
Почнемо,румуни, мад"яри, хорвати, болгари,фіни,австріяки, італійці ці були з німцями, решта під німцями!!!!! Я неберу під увагу іспанців які закрилися під час війни португальці і щвейцарці були нейтральні, іх німці не чипали чим користувалися розвідки всіх країн!!!!!!!!
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22.05.2021 17:24 Ответить
Давай зпершу, з мого кінця подивимось: Вояків яких європейскіх національностей не було у Хітлєра в військах? ..якщо, навіть і євреі були...
Тепер з твого боку побачимо давай: Кого німці не чіпали -- ті під, чи з Хітлєром були?
...так ото ж...
*)
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22.05.2021 17:31 Ответить
Мадяри самі приперлись з Азіопи, Приуралля. А тепер проти мігрантів.
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22.05.2021 15:38 Ответить
Орбану варто подарувать "Майн кампф" у першій редакції... Там така цікава фраза була: "Ми повиннні прогнать цей азіатський народ з серця Європи, назад, за Украл...". (Після того, як Угорщина стала союзнком Гітлера, "Майн кампф" "відредагували"...
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23.05.2021 09:28 Ответить
"Мадяри" єдина держава ЄС, що не визнала "гендер" та заборонила пропаганду збочень на рівні конституції.

Хвала їм за це та пошана.
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22.05.2021 15:38 Ответить
казати це одно, закон це добре але вони на нього клали з великої башти!!!!!!!
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22.05.2021 16:25 Ответить
Але має теплі,тісні зв"язки з підерасами росссії.
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22.05.2021 16:28 Ответить
....і збоченцями!!!!!!
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22.05.2021 17:25 Ответить
Хорватський досвід вивчіть спочатку...
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23.05.2021 11:14 Ответить
Демократії теж...
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22.05.2021 18:56 Ответить
та да взяли цыганву в Евросоюз а теперь и сами не знают что с ними делать Євросоюз може почати робити заяви від імені 26 країн-учасниць через часті вето Угорщини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4412
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22.05.2021 15:47 Ответить
цыганву взяли в ЕС , а самым достойным отказывают
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22.05.2021 17:42 Ответить
То не цигани, то чистокровна мордва!
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22.05.2021 19:57 Ответить
точнее, башкиры
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23.05.2021 06:10 Ответить
Евросоюз может начать делать заявления от имени 26 стран-участниц из-за частых вето Венгрии, - СМИ - Цензор.НЕТ 9600 А дальше 25,24,23,22,21
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22.05.2021 15:23 Ответить
Я не проти! -- при ДМ багатіше жилося... -- і поваження на місцях, більш було в Європі... *)
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22.05.2021 15:29 Ответить
Спорить можно много . Но главная проблема это война.Европа всегда воевала между собой.А при НАТО ни одной войны не было .Безопасность главное .
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22.05.2021 15:34 Ответить
Я про ЕС, а не про НАТО.

...пока Германия не стала локомотивом Европы... -- слишком много лишних переполненных плацкартных и пустых товарных вагончиков к этому локомотиву прицепилось...
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22.05.2021 15:40 Ответить
Дійсно, не було. Ну розбомбили гуртом Югославію... Але ж то не війна, то були демократичні бомби... Як і в Іраку, Лівії та Сірії... А вони взагалі не Європа...
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22.05.2021 19:09 Ответить
Ну, серби-юги вирізали перед тим 14 тисяч чоловік в одній лише Срєбрєніці. Але, то таке, за це дійсно не варто було бомбити, хай би ще тисяч 30 вирізали, не війна ж...
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23.05.2021 11:16 Ответить
А, так то були не просто демократичні, а ще й миротворчі бомби? То інша справа, сам Бог велів...
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23.05.2021 23:53 Ответить
****** нафіг гнати поганим віником звідти
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22.05.2021 15:25 Ответить
Украина начнёт -- ЕС подтянется...*)
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22.05.2021 15:27 Ответить
Евросоюз зашатался . Выход Англии из Евросоюза , Германия строит северный поток 2 несмотря на расийско- Украинскую войну
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22.05.2021 15:28 Ответить
первый аргумент серьезен, второй для ЕС ничего не значит, ни рф ни украина в ес не состоят, мало ли какое бурунди с угандой поцапаются, что из за этого ЕС сильно огорчаться ?
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22.05.2021 15:44 Ответить
Даже больше, рядовые немцы смутно представляют что такое Украина и считают нас русскими, как и весь бывший совок. Они знают только Чернобыль и братьев Кличков
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22.05.2021 23:16 Ответить
З 2014 добре все знають навіть рядові турки, що живуть в Німеччині. Ви то самі в дойчлянді були хоч раз?
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23.05.2021 11:18 Ответить
по ушам цыганам давно пора врезать.. Евросоюз может начать делать заявления от имени 26 стран-участниц из-за частых вето Венгрии, - СМИ - Цензор.НЕТ 877
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22.05.2021 15:28 Ответить
И чим ми краще за росіянців? Це в них чурки, циганва, косо/узкоглазі та інші образи. То нечемно.
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22.05.2021 15:29 Ответить
Распад Евросоюза и НАТО ,это третья мировая война и конец проэкту планета Земля .
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22.05.2021 15:29 Ответить
За своей ********** смотри,кретин!
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23.05.2021 05:18 Ответить
Та нахер их из ЕС, посмотрим как они без дотации проживут. И ***** тут им не помощник, для того и держит этих ******** что в ЕС смуту мутили
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22.05.2021 15:29 Ответить
Альмош эту цыганву не в ту сторону повёл!
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22.05.2021 15:33 Ответить
Будапешкомпест...
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22.05.2021 15:34 Ответить
Нехай замість Угорщини туди приймають Московію, так буде чесніше.
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22.05.2021 15:44 Ответить
Вот из-за таких мадьярских выбрыков Евросоюз и боится вступления Украины в Евросоюз. Да еще и с нашими избирателями, которым клован у власти до сих пор милее всех для четверти избирателей.
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22.05.2021 15:47 Ответить
мадярщина - это страна-иждевенец. Нифига не производящая, а только сосущая дотации из общака ЕС. половина ее граждан моет сортиры в австрии, политическое руководство - проститутки кремля. Так накой черт германиям, франциям, испаниям, слушать недострану?! Поэтому считаю, что мадяр уже давно нужно послать лесом с их мнением.
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22.05.2021 15:49 Ответить
Когда венгры блокировали заявления по Украине, ЕС молчал, а по АфрикоКарбоТихоОкеании нельзя блокировать. Выходит засрать мигрантами Европу первоочередная задача ЕС??!
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22.05.2021 15:50 Ответить
а вы что, не знали?
знакомый сдавал тест на гражданство во францию, там был вопрос: вы за политику предоставления субсидий, льгот и т.п. неграм и арабам без квот и ограничений? Ответил да, иначе не получил бы гражданство.

Странно, но про Украину такого вопроса в анкете почему-то не было Євросоюз може почати робити заяви від імені 26 країн-учасниць через часті вето Угорщини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9652
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22.05.2021 16:10 Ответить
Но Украина и не была колонией Франции. Разве что Одесса в 1919-м. Французы нам ничего не должны а перед ни#рами они чувствуют себя обязанными, так же как германцы перед рашкой.
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22.05.2021 23:13 Ответить
А про Македонію не було? А про Грузію?))) Ви хоч в курсі, які території були колоніями Франції?
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23.05.2021 11:20 Ответить
при чем здесь что было 200 лет назад??? мы были колонией росии и что?
сейчас же принцип европы: у все равные возможности независимо от расы, цвета кожи, географии и вероисповедания, так?? так покажите мне эти равные возможности!
для нас и для негра! так вот почему-то там у них они выше.
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23.05.2021 13:51 Ответить
Венгрия коррумпированная страна, Россия вливает бабло в отдельных политиков а их много, скоро будет пушистый песец
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22.05.2021 15:55 Ответить
Венгрия евроколхозный хулиган.
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22.05.2021 15:59 Ответить
Обсирать страну не надо ....То ,что творят венгерские главари - это результат выборов ,а мы навыбирали не лучше.
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22.05.2021 16:08 Ответить
Мир еще не придумао идеальной системы, и это значит, шо демократия тоже имеет много минусов, тем более, когда есть продажные режимы, типа мадяр, они и гитлеру продались, а сейчас комуно-фашисту путлеру, кстати такая ложная демократия и вырастила преступного монстра, государство-террорист..
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22.05.2021 16:14 Ответить
Гитлеру продались самые первые, никто их на веревке не тянул
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22.05.2021 18:11 Ответить
Еще бы, он пообещал им Закарпатье, и часть Трансильвании,которые после 1 мировой отошли Чехословакии, и Румынии соответственно.
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22.05.2021 23:09 Ответить
Консерва вскрылась давно. Скоро вскроется Чехия
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22.05.2021 16:23 Ответить
"рашистско- венгерское" ордло в ЕС Євросоюз може почати робити заяви від імені 26 країн-учасниць через часті вето Угорщини, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6800
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22.05.2021 16:26 Ответить
Даже инертной и ленивой Европе уже надоело поведение купленых пуйлом мадьяров.Будем надеятся скоро гайки закрутят любителям кацапни.
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22.05.2021 16:40 Ответить
Мадяри - це русскіє з-за Урала.І цим все сказано.
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22.05.2021 17:01 Ответить
вон мадьярів з НАТО!
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22.05.2021 19:54 Ответить
тот случай.когда Моська гадит Слону,зная о его терпеливости.Страна,которую плевком можно промерить от края до края возомнила себя "пупом ЕС".
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22.05.2021 20:05 Ответить
Внося диссонанс в ЕС Орбан подигривает Пуйлу...видимо не бесплатно
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22.05.2021 21:24 Ответить
Отправить угрів мадярських на прародіну - Лебедію, під Вороніж. Хай з кацапськими друзяками лобизаються досхочу.
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22.05.2021 23:07 Ответить
Из индейского племени Шошонов отделились однажды группы которые освоили диких мустангов- потомков привезенных испанскими конкистодорами лошадей. Этот осколок Шошонов усвоил культуру жизни на лошади - так появились Команчи.
С Венграми- та же история. На южном Урале финно-угры из лесных чащоб смешались с кочевниками степей, и в итоге получился микс- кочевое племя угров которое сначало пасло стада на Хазарских землях (Лебедии), и платило им дань, но позже, когда Святослав навалял Хазарам, степной кордон прорвали Печенеги и подвинули Мадьяр на Харьковщину а затем на земли где сейчас Николаев-Херсон.но и там не срослось и они поскакали в Паннонию, попутно разрушая земли Белых Хорватов (Галичина), Великую Моравию (Чехия), Болгарию, даже Баварию... Пока германцам эти набеги не надоели и они их не успокоили силой и не крестили.
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22.05.2021 23:27 Ответить
Думаю,что хватило бы двух ошибок. На третью -нахрен с Европы!
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23.05.2021 05:20 Ответить
Вже давно треба це зробити
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23.05.2021 13:11 Ответить
Мадьяры - вообще в Европе чуждый народ!
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23.05.2021 14:08 Ответить
 
 