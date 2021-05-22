Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ. Сегодня утром, 22 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески. В 6.55 утра во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.

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Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что произошло и именно этим спас себе жизнь - ведь следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома.



















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Украинской стороной СЦКК проведена фотофиксация и верификация очередного преступления российско-оккупационных войск против мирного населения на украинской земле. В результате проведенной работы были установлены факты многочисленных повреждений дома и прилегающего домохозяйства по улице Олимпийская 7 в Песках.

Указанные действия вооруженных формирований РФ являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.