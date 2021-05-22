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Новости Политика Украины
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Холодов (77) ГФС (3598) Мельник Вадим (72)

"Если вы сейчас промолчите - эти решалы и "колядники" из ГФС перейдут в БЭБ и продолжат вас кошмарить", - нардеп "СН" Холодов обратился к бизнесменам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятницу, 21 мая, в ГФС состоялось "целое совещание на высоком уровне, на котором обсуждали вопрос "что делать с народным депутатом Холодовым"". Но главы Фискальной службы Вадима Мельника на нем не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет сам нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов. Далее приводим текст его поста.

"Говорили не о том, как улучшить работу, а как со мной договорится, чтобы я замолчал.

Карьера этих товарищей движется к завершению, и они наконец-то это поняли.

Публично информирую, что не надо даже пытаться со мной договариваться.

У ГФС есть задачи, которые должны выполняться согласно закона. И эти задачи не выполняются. Министра финансов мы уже проинформировали и о решении комитета, и о реальной ситуации на рынках подакцизных товаров.

Ждём реакцию Sergii Marchenko на бездействие ГФС.

Более того.

Если вы сейчас промолчите - эти решалы и колядники из ГФС перейдут в БЭБ и продолжат вас кошмарить, - нардеп СН Холодов обратился к бизнесменам 01Обращаюсь ко всем бизнесменам, на которых безосновательно наезжает ГФС и что-то вымогает, вынуждает каким-то образом "решать".

Если вы сейчас промолчите - вся эта бригада решал и "колядников", фамилии которых я уже называл, перейдёт в БЭБ (Бюро экономической безопасности. - Ред.) и продолжит вас кошмарить уже в БЭБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никто не виноват, сажать никого не надо, от налогов никто не уклонялся, возмещение убытков государства - 0", - Холодов о результатах работы ГФС

Пишите мне официальные обращения или неофициальные. У меня есть возможность проверить любую информацию относительно ГФС со 100% достоверностью.

На каждое содержательное обращение я реагирую и результаты после моего вмешательства есть.

Если вы работаете законно и не хотите платить взятки - я готов помочь.

Если вы сейчас промолчите - эти решалы и колядники из ГФС перейдут в БЭБ и продолжат вас кошмарить, - нардеп СН Холодов обратился к бизнесменам 02 [email protected]"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады признал неудовлетворительной работу ГФС по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, - "слуга народа" Холодов

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+17
При этом президенте по другому быть не может)))))
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22.05.2021 15:48
+13
"прибарахлится и свалить" - девиз зе-мародеров
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22.05.2021 15:52
+7
На данный момент ЕС проукраинская, мечтать, конечно не запретишь, но еще раз повторю на данный момент ЕС самая проукраинская.
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22.05.2021 16:36
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Вы с колядиками из МЧС и Держпраци разберитесь.
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22.05.2021 15:47 Ответить
Таки скочуюсь до розумного вибору,як казав Тарас..,і чужого навчайтесь-"суд Линча",і свого не цурайтесь..,на палю сук,як у Коліївщіну.
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22.05.2021 16:04 Ответить
При этом президенте по другому быть не может)))))
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22.05.2021 15:48 Ответить
тобто при попередньому ми не були по корупції найгірші в Європі?
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22.05.2021 17:10 Ответить
Может нужно забыть попэредников и жить сегодняшними делами?😁
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22.05.2021 17:39 Ответить
звичайно, але ж казати що тіки при цій владі таке можливо - не порядно
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22.05.2021 17:44 Ответить
Просто этот говорил, что коррупция была при всех папередниках, а я нитакой, при мне не будет, на этом и пришел к власти, ему поверили 73 процента, а оказалось кидалово, нехорошо получается -
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22.05.2021 22:26 Ответить
Нет, не были... Как и при яныке, мы были предпоследними, после молдовы. Потому что Европа - это очень высокая планка. Потом, после нападения рашки, мы врменно стали еще хуже молдовы, но в 19 году опять ее обошли... Так что твое "при предидущем" - это пук в лужу.
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22.05.2021 19:35 Ответить
"прибарахлится и свалить" - девиз зе-мародеров
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22.05.2021 15:52 Ответить
Это девиз всех, всегда и везде! "Якщо ви зараз промовчите, ці "рішали" і "колядники" із ДФС перейдуть у БЕБ і продовжать вас кошмарити", - нардеп "СН" Холодов звернувся до бізнесменів - Цензор.НЕТ 4785
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22.05.2021 16:56 Ответить
Хо-хо-хо и бутылка рому. Подакцизного…
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22.05.2021 15:52 Ответить
нардеп "СН" Холодов
Жанна д'Арк, или Зоя Космодемьянская? -- вот в чём вопрос! *)
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22.05.2021 15:56 Ответить
Это очередной зеобиженец, они скоро новую партию будут создавать в главе с Бужанским. Скорее всего будет она называться "оппоЗЕздец".
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22.05.2021 16:09 Ответить
В Украине, настоящих политических партий вообще нет! -- право-левацкие шатания и перегибы по интересам, разве что...
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22.05.2021 16:15 Ответить
Политика это борьба за власть, по определению. Так что все они политические, а вот на вопрос насколько они при этом проукраинские. Анализируя уже проведенную партиями деятельность и их заявления на будущее считаю что ЕС пока лидирует в списке проукраинских.
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22.05.2021 16:24 Ответить
"ЕС" -- никакая... ...чисто, на симпатиях некоторых к Пороху, держится.
А Порох идёт от обратного -- от Зели -- к прошлому -- до Зели...
Он ничего нового не предлагает, хотя его прошлая внутренняя политика, закончилась его же крахом.
Ну и партия у него такая же.
А Украина, совсем не такая... ...как "внезапно" оказалась.
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22.05.2021 16:33 Ответить
На данный момент ЕС проукраинская, мечтать, конечно не запретишь, но еще раз повторю на данный момент ЕС самая проукраинская.
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22.05.2021 16:36 Ответить
...по сравненью с 1913 годом? *)

Но где-то Вы правы!
За неимением гербовой, пишут на простой. (с)
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22.05.2021 16:45 Ответить
У 30% населения спроси, когда они начнут думать мозгами. порношут - это последствие их тупости и жадности.
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22.05.2021 16:08 Ответить
Верно излагаете заветы тупина. Оплата таких глубокомысленных изречений измеряется в килограммах рублей, наверное.
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22.05.2021 16:13 Ответить
Жабогадюкинг во всей красе
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22.05.2021 16:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=98LyQvwV1y4

Вот где-то так выглядит тот самый жабогадюкинг "Якщо ви зараз промовчите, ці "рішали" і "колядники" із ДФС перейдуть у БЕБ і продовжать вас кошмарити", - нардеп "СН" Холодов звернувся до бізнесменів - Цензор.НЕТ 7398
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22.05.2021 16:19 Ответить
+100500
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22.05.2021 16:24 Ответить
ды 3,14 доры вы все. Обнальщик Слуга Урода держатель табачных киосков во всем Киеве. Чтоб ты сдох уе бан
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22.05.2021 16:22 Ответить
И перейдёт и продолжит, Ермак и Татаров "крыша" надёжная, а Буба, как известно, лох и за базар не отвечает, простите за сленг, но точнее не скажешь.
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22.05.2021 16:24 Ответить
И это все результат того, шо шлема до сих пор на шпагате, а безразличное к будущему своей страны население безмолвствует.
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22.05.2021 16:34 Ответить
а-ха-ха) не слуга а пламенный оппозиционер
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22.05.2021 16:39 Ответить
Холодов борец с коррупцией ? Это шутка ? Кто немного знаком с его биографией и бизнесом будет долго смеяться . О его табачном бизнесе " слуги народа " не хотят говорить , словно ослепли . Вот и задаешься вопросом , как он попал 27 в список от партиии ? Сколько "влил честно заработанных " в избирательную кампанию , кто за ним стоит ? Лицемеры во власти были всегда , но здесь явный перебор ....
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22.05.2021 16:59 Ответить
Делать что-либо уже бесполезно. Всё катится в тартарары.
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22.05.2021 17:01 Ответить
Мне нравится как себя подают латентные сексуальные универсалы. Мне хотелось бы их знать в лицо.И не заморачиваться с идентификацией.
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22.05.2021 17:24 Ответить
Хотелось бы в лицо, но в силу профессии твои глаза значительно ниже)))
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23.05.2021 07:40 Ответить
страна, погрязшая в лжи и коррупции обречена на развал
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22.05.2021 18:19 Ответить
Це воно кого має на увазі підлеглих зеленої сраки решал и колядников?Никуя собі заявочкі.
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22.05.2021 19:05 Ответить
Як же пішов проти ГАРАНТА? Хіба у них так можна?
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22.05.2021 21:38 Ответить
 
 