"Кто-то хотел во главе столицы на 100% своего человека", - Кличко о должности главы КГГА
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Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко считает, что угрозы увольнения с должности главы КГГА связаны с тем, что кто-то хочет контролировать мэра столицы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ток-шоу Савика Шустера.
"Представители той или иной политической силы хотели 100% иметь своего человека на должности. Но есть на 100% человек, зависимый исключительно от киевлян. Люди выбирают мэра, он несет ответственность, и только киевляне могут снять этого человека с этой должности", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что атака на столичную власть может навредить стране.
"Я понимаю, что кому-то не нравится, что сердцем Украины руководит не какая-то политическая сила, а самостоятельный человек, на которого влиять невозможно. Я с благодарностью отношусь к критике. Но когда идет работа на мое уничтожение, это может помочь тем, кто хочет развалить страну", - резюмировал Кличко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 и 12 мая прокуратура провела ряд обысков на киевских коммунальных предприятиях. Мэр города Виталий Кличко назвал это давлением со стороны властей.
Прокуратура сообщает, что провела 31 обыск и вручила подозрения 11 чиновникам. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, поборах с предпринимателей, крышевании нелегального бизнеса.
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Бо меня на тот период забанили ваши кличко-троли и я не отслеживал.
Видео с "перлом" Кивы обнародовал на своем аккаунте в Twitter ресурс Bihus.info, передает Диалог.UA. Кива оскандалился, комментируя иск САП в отношении его жомовой ямы. Прокуратура намерена изъять 1,2 млн грн, которые депутат получил с ее аренды. Кива в ответ начал уверять, что все налоги с жомовой ямы он якобы честно оплатил. "Вот эта вся чехарда не стоит и выеденного ЛИЦА", - добавил представитель "ОПЗЖ".
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Киву уже потянуло на человечинку.
Общегосударственную собственность имеет право воровать всенародно избранный осел оманский, а киевскую муниципальную - ее смотрящий избранный идиот педальный.
Нельзя воровать на чужой территории.
Не по понятиям это.
Придется собирать сходняк.
А сейчас никак бабло поделить не могут.
Вот и весь сыр-бор.
Кроме того, бубочка хочет выполнить обещанное и кого-то таки посадить.
С Медведчуком - абсолютно дохлый номер, а педальный - просто идеальный образец ворюги.
Я бы сказал, не просто глуповатым, а совершенно тупым.
Марченко підтвердила, що хрестила з Володимиром Кличком доньку Шуфрича
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