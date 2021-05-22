РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13760 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныКиевские новости
6 021 55
КГГА (2931) Кличко (4511)

"Кто-то хотел во главе столицы на 100% своего человека", - Кличко о должности главы КГГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко считает, что угрозы увольнения с должности главы КГГА связаны с тем, что кто-то хочет контролировать мэра столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ток-шоу Савика Шустера.

"Представители той или иной политической силы хотели 100% иметь своего человека на должности. Но есть на 100% человек, зависимый исключительно от киевлян. Люди выбирают мэра, он несет ответственность, и только киевляне могут снять этого человека с этой должности", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко ответил Зеленскому: "Я думал, что у нас общие враги"

Он отметил, что атака на столичную власть может навредить стране.

"Я понимаю, что кому-то не нравится, что сердцем Украины руководит не какая-то политическая сила, а самостоятельный человек, на которого влиять невозможно. Я с благодарностью отношусь к критике. Но когда идет работа на мое уничтожение, это может помочь тем, кто хочет развалить страну", - резюмировал Кличко.

Также читайте: "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 и 12 мая прокуратура провела ряд обысков на киевских коммунальных предприятиях. Мэр города Виталий Кличко назвал это давлением со стороны властей.

Прокуратура сообщает, что провела 31 обыск и вручила подозрения 11 чиновникам. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, поборах с предпринимателей, крышевании нелегального бизнеса.

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Телка на зонтике была бы на 100 процентов своей доя осла...даже на все 120...но был ветер...и она пролетела..мимо..
показать весь комментарий
22.05.2021 16:11
+24
Видимо твоя знакомая укол пропустила...
показать весь комментарий
22.05.2021 16:29
+8
Явно готовили девочку с зонтиком на киевский трон .
показать весь комментарий
22.05.2021 16:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Телка на зонтике была бы на 100 процентов своей доя осла...даже на все 120...но был ветер...и она пролетела..мимо..
показать весь комментарий
22.05.2021 16:11 Ответить
и гарантией невидимости для 100% прокурорши
показать весь комментарий
22.05.2021 16:36 Ответить
Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
показать весь комментарий
22.05.2021 16:11 Ответить
Прямо сейчас на михайловской площади, в центре Киева, черномазые бармалеи со своими зелено-черно-красными тряпками устроили какой-то свой чучмекский движ. Полиции какбы похер, что понаехавшие махают своими тряпками. Я не сторонник исраиля, но чуркам со своими акциями, тоже не место в нашей стране.
показать весь комментарий
22.05.2021 16:14 Ответить
Когда махали жидовскими тряпками, ты кабы не возражал.
показать весь комментарий
22.05.2021 16:33 Ответить
Когда сионисты устраивали свой жлобский шабаш, моя позиция была аналогичной. Чего не скажешь о сторонниках евгея зельцмана
показать весь комментарий
22.05.2021 17:03 Ответить
Тады ой.
Бо меня на тот период забанили ваши кличко-троли и я не отслеживал.
показать весь комментарий
22.05.2021 17:47 Ответить
Що значить"кто-то хотел"? Пане Віталію, тобто ви не здогадуєтесь хто?!
показать весь комментарий
22.05.2021 16:23 Ответить
Знакомая экстрасенс сказала, что Виталию и Порошенко Аваков посадит в тюрьму. Порошенко будет сидеть дольше, но в его тюрьме будет часовня. Следующим президентом будет Тимошенко, а мэром Киева будет Артём Милевский. Она ещё никогда не ошибалась
показать весь комментарий
22.05.2021 16:26 Ответить
Видимо твоя знакомая укол пропустила...
показать весь комментарий
22.05.2021 16:29 Ответить
Галопиредола. От санитаров спряталась
показать весь комментарий
22.05.2021 17:16 Ответить
А чому не ківа, з його яйцями!!!!!!!!!!!!!??????????
показать весь комментарий
22.05.2021 16:34 Ответить
Да какие яйца, Кива такое не ест. вот что написали в "диалоге" :
Видео с "перлом" Кивы обнародовал на своем аккаунте в Twitter ресурс Bihus.info, передает Диалог.UA. Кива оскандалился, комментируя иск САП в отношении его жомовой ямы. Прокуратура намерена изъять 1,2 млн грн, которые депутат получил с ее аренды. Кива в ответ начал уверять, что все налоги с жомовой ямы он якобы честно оплатил. "Вот эта вся чехарда не стоит и выеденного ЛИЦА", - добавил представитель "ОПЗЖ".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/229747_1621668016

Киву уже потянуло на человечинку. "Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА - Цензор.НЕТ 6163 "Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА - Цензор.НЕТ 6163 "Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА - Цензор.НЕТ 6163
показать весь комментарий
22.05.2021 17:19 Ответить
исамое главное, что женщину Артём Степаныч, обратно сделают мужчиной три негра-богатыря, Барак, Хуссейн и Муаммар, особенно последняя. Она еще не ошибалась, хоть и утверждлает что Милевский *****
показать весь комментарий
22.05.2021 16:35 Ответить
Дрыщ бютанутый, ты не все прокукарекал, что тебе высрала на уши твоя знакомая из палаты №6, дурдома в Глевахе. Она сказала, что найвелычнишого говноралиссимуса через три года закроют довично, как предателя Украины. А кварталовцы получат разные сроки, от 8 до 15. Ну а паровозом пойдет Беня. Да, так этот самый Беня сдаст старуху Тюлю с потрохами тоже за измену Родины. Начиная с тех эпизодов, когда она хихикала с Куйлом. Беня выдаст все ее воровские схемы и баба Тюля получит 15 лет. В Качановке будет рукавицы шить, хоть какая-то польза от этой воровки.
показать весь комментарий
22.05.2021 17:15 Ответить
С какой дурки збежала твоя знакомая ?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
22.05.2021 17:16 Ответить
🤣 Ты и в пирамидки Гондона верил ?
показать весь комментарий
22.05.2021 19:54 Ответить
Он их делал!
показать весь комментарий
23.05.2021 06:21 Ответить
Хук слева,подойди и сделай,неа?
показать весь комментарий
22.05.2021 16:27 Ответить
за полгода на должности креатура зеленского украдет столько, сколько не украл Порошенко за всю жизнь
показать весь комментарий
22.05.2021 16:29 Ответить
Виталик,а что Порошенко всю жизнь крал?А спор то идет о Кличко...Этот "народом избранный" мэр забыл,что его ,да и сывочолого,на их посты утвердил Фирташ?По моему их,братьев, в крутые 90 даже бригадирами то не назначали.Были просто быками...
показать весь комментарий
23.05.2021 07:46 Ответить
Мля, Фірташ вісім років сидить під домашнім арештом в Австрії, але "утвєрждає" на посади президентів України та мера Києва))) методички поміняйте, нарешті, більшість читачів навіть не розуміють, що ви морозите)))
показать весь комментарий
23.05.2021 11:26 Ответить
Мля,Костас,так Коломойский тоже ведь под санкциями США и счета его арестованы...Ты окакой методичке триндишь,убогое?Забыла,как эти два поца ездили в Вену?Память укоротило?
показать весь комментарий
23.05.2021 16:17 Ответить
На общедоступном поясняю.
Общегосударственную собственность имеет право воровать всенародно избранный осел оманский, а киевскую муниципальную - ее смотрящий избранный идиот педальный.
Нельзя воровать на чужой территории.
Не по понятиям это.
Придется собирать сходняк.
показать весь комментарий
22.05.2021 16:31 Ответить
Кажи конкретно, зелена шмаркля хоче цього, що ти кругами ходиш!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.05.2021 16:32 Ответить
Явно готовили девочку с зонтиком на киевский трон .
показать весь комментарий
22.05.2021 16:42 Ответить
Не надо свистеть. Эту абсолютно непроходную дурочку специально подставили под педального по договоренности с ним.
А сейчас никак бабло поделить не могут.
Вот и весь сыр-бор.
Кроме того, бубочка хочет выполнить обещанное и кого-то таки посадить.
С Медведчуком - абсолютно дохлый номер, а педальный - просто идеальный образец ворюги.
показать весь комментарий
22.05.2021 16:47 Ответить
Чтобы такое написать как ты написал , нужно осознавать для себя , что ты будешь выглядеть глуповатым человеком . А глуповатые люди никогда не признаются в том что они глуповатые . Значит ты сознательно хочешь притворится глуповатым человеком .А значит ты умный чилавек .
показать весь комментарий
22.05.2021 17:03 Ответить
Глуповатым человеком выглядит тот, кто считает, что у Верещук были малейшие шансы выиграть выборы в Киеве.
Я бы сказал, не просто глуповатым, а совершенно тупым.
показать весь комментарий
22.05.2021 17:45 Ответить
Черновецкий два раза становился мером Киева при 10% проголосовавших за него киевлян.А потом Черновецкий офрмлял половину Киева на студенток практиканток.И вот загадка . Кто умный и кто глупый? =Молодёжь которая не пошла голосовать ,пенсионеры которые голосовали за пайки, черновецкий , киевляне
показать весь комментарий
22.05.2021 18:06 Ответить
Виталий оправдывается!.. А мог бы всего одним щелбаном изменить историю Украины в лучшую сторону!... Больше зелёному прыщу и не надо....
показать весь комментарий
22.05.2021 16:44 Ответить
Как ! Как может Кличко изменить украинскую скудоумность.!!! Не понимаю!Вот вы выберитесь в киевскую раду и попробуйте изменить украинскую действительность. Вас или убьют или подкупят.А вот когда с вами такое совершится тогда и мандите правильные посты на этом сайте.
показать весь комментарий
22.05.2021 17:54 Ответить
Кличко барыга, земельку делят и стройки мутят с его не дешёвого одобрения
показать весь комментарий
22.05.2021 17:03 Ответить
Как и ожидалось зеленые тупари сами начали предвыборный пиар боксера. ))
показать весь комментарий
22.05.2021 17:23 Ответить
Віталію , ваша посада мера столиці - це як кістка в горлянці для коксоворотника і всіє зеленої шобли , які не просто крадуть бабло із буджету , а вигрібають аж до бетона 😁
показать весь комментарий
22.05.2021 17:23 Ответить
Кличко сделал Киев как только мог. Хотите Киев сделать лучше ? Вперед!
показать весь комментарий
22.05.2021 17:59 Ответить
"Кто-то"-это самый опасный человек в Украине на протяжение 30 лет.)
показать весь комментарий
22.05.2021 18:01 Ответить
Нехай ЗЕідіоти Кличка притісняють -викрутиться, але піде в президенти з Порошенком - прем"єром, Яценюком спікером чи навпаки ... й буде УККРАЇНІ КЛАСНО!
показать весь комментарий
22.05.2021 19:03 Ответить
На минулих виборах у місцеві ради Кличко ледве здихався "друзяки" Петра, бо знав, що знову хоче киданути як минулого разу.
показать весь комментарий
22.05.2021 21:22 Ответить
Я лучше за срусь проголосую . Хочу умереть как человек. А не как животное -за личность ...Пороха ...Зеленского.... Румынского.
показать весь комментарий
22.05.2021 19:14 Ответить
до личной схватки если дойдет? - нужна победа на 1й секунде.
показать весь комментарий
22.05.2021 19:44 Ответить
И мамин римин вой на идыше - сына, поц, ты меня слышишь ой вей?
показать весь комментарий
22.05.2021 19:48 Ответить
Хаотичная застройка, перегруженные дороги, какие-то дебильные стеклянные мосты... Как-то Кличко тоже не вызывает доверия. И вечно все воры съезжают на "политическое давление"
показать весь комментарий
22.05.2021 19:53 Ответить
Зеля Кривороженая, не связывайся с нашим Виталиком.. какой-никакой - он - наш, и с ним разберёмся мы, а ты - ничто бенино-пинчук-овцевое
показать весь комментарий
22.05.2021 20:10 Ответить
Ты уже свой продажный
показать весь комментарий
22.05.2021 20:52 Ответить
Щиро зневажаю Зелю та його кагал, але боксера-імбецила давно треба посунути, бо за нього Київ став виглядати значно гірше не лише за Харків та Львів, а навіть за Ірпінь під Києвом.
показать весь комментарий
22.05.2021 21:14 Ответить
Ціну собі набиває
показать весь комментарий
22.05.2021 21:19 Ответить
Київ бачив і більш відсоткових - каштанів на всіх вистачить!!!
показать весь комментарий
22.05.2021 21:30 Ответить
З ким родичаються брати Кличко...
"Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА - Цензор.НЕТ 64
Марченко підтвердила, що хрестила з Володимиром Кличком доньку Шуфрича

https://tsn.ua/glamur/marchenko-pidtverdila-scho-hrestila-z-volodimirom-klichkom-donku-shufricha-943838.html
показать весь комментарий
22.05.2021 21:55 Ответить
ну фсё. Трындец Кличко. Марченко это авторитетная и самое главное достоверная информация. Да, зебобец?
показать весь комментарий
21.07.2021 16:10 Ответить
Їб..ла жаба гадюку 🤡🤤
показать весь комментарий
22.05.2021 22:04 Ответить
Да Зеленский уже давно узурпировал власть, чего кричите как беременные?
показать весь комментарий
21.07.2021 16:08 Ответить
Пока не вижу кого-то лучше Витали!
показать весь комментарий
21.07.2021 16:58 Ответить
 
 