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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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СБУ: Эксперты изучают обнародованные журналистами "пленки Медведчука"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подлинность материалов расследования Bihus.Info о действиях и политических контактах кума Путина Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов проверяют эксперты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Он отметил, что на совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора была обнародована только та информация, которую сейчас можно разгласить.

"На брифинге, который проводил председатель Службы безопасности Украины и генеральный прокурор, была озвучена лишь часть фактов, которые мы сейчас можем разглашать", - сообщил представитель спецслужбы.

Дехтяренко добавил, что есть и другие факты, по которым сейчас идет расследование, поэтому ознакомить с этими материалами общественность пока невозможно.

"Учитывая то, что следственные действия продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем", - резюмировал спикер СБУ.

Как известно, журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос политика Виктора Медведчука. Зафиксированные на записях переговоры велись с 2014 по 2018 годы - как с представителями "ДНР" и "ЛНР", так и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+14
СБУ: Эксперты изучают обнародованные журналистами "пленки Медведчука" - Цензор.НЕТ 9940
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22.05.2021 16:21
+12
Изучаем пльонки Медведчука)

Дивіться, хто прийшов за указом Зеленського до наглядової ради Укроборонпрому! замість Володимира Горбуліна.

СБУ: Эксперты изучают обнародованные журналистами "пленки Медведчука" - Цензор.НЕТ 9847
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22.05.2021 16:32
+8
Такое ощущение, что СБУ - это журналисты, а журналисты - это СБУ в Украине...
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22.05.2021 16:39
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СБУ: Эксперты изучают обнародованные журналистами "пленки Медведчука" - Цензор.НЕТ 9940
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22.05.2021 16:21 Ответить
а он разве отрицает? он вроде и не отрицает. СБУ: Эксперты изучают обнародованные журналистами "пленки Медведчука" - Цензор.НЕТ 5393
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22.05.2021 16:32 Ответить
Але !
Один Горбулін =Мілованов+ Носова +Шурма.

"1. Призначити членами Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»:
МИЛОВАНОВА Тимофія Сергійовича (за згодою);
НОСОВА Олександра Григоровича (за згодою);
ШУРМУ Ростислава Ігоровича (за згодою)."
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22.05.2021 17:00 Ответить
З 2006 року Ростислав Шурма - ахметівський менеджер на Метінвесті.
З 2012 року - директор ахметівської "Запоріжсталі".
З 2010 року - ахметівський депутат Донецької облради
З 2015 року - голова регіональної організації "Опоблок" в Запорізькій області.
І от тепер ця прекрасна людина буде трансформувати Укроборонпром в ******* корпорацію, побудовану по стандартам НАТО.
Після таких призначень питання "Байден, чому ми не в НАТО" уже може ставити не Зеленський, а прямо Ахметов. Прямо в гудок.
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22.05.2021 17:19 Ответить
Все прекрасно в заголовке. Служба не чего-то там, а Безопасности целого самого большого в Европе государства Украина изучают пленки разговоров того, кого в самой Украине все абсолютно знают как протеже и главного внутреннего агента влияния путинХУЙЛО. Но пленки эти служба целого государства найти не удосужилась. Хотя по логике он и перднуть не должен, чтобы это не было известно. И никому не понятно почему оно, мертвечук, столько лет жирует на свободе. А нашли пленки журналисты. Но СБУ не верит, что такая гадина нашлась. И аж экспертов позвали.
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22.05.2021 16:38 Ответить
И вот это прекрасно "... с голосом, похожим..." А кто бы это мог быть? Ай-яй-яй, не иначе Галкин его спародировал. ***, какая херня! И это Служба Безопасности Украины. Бедная Украина! Может на эти деньги, что из бюджета на СБУ тратятся, пригласить на работу пенсионеров Моссада? Ну или ЦРУ
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22.05.2021 16:45 Ответить
Глава СБУ зеленый в прямом и переносном смысле назначенец. Представляю как сейчас сложно настоящим спецам службы выполнять свои обязанности...
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22.05.2021 16:55 Ответить
Такое ощущение, что СБУ - это журналисты, а журналисты - это СБУ в Украине...
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22.05.2021 16:39 Ответить
Интересно то, что на этих плёнках самого Межведчука слышно заметно хуже чем его оппонентов.... Т.е. писАло его не СБУ. Не очень верится но возможно в Кремле его сливают...
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23.05.2021 08:53 Ответить
Гы-гы-гы...
Помнится уже изучали пленки этого прохлдимца.
Абсолютно все было сфабриковано.
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22.05.2021 16:42 Ответить
До речі, Vyacheslav Teranovskiy з тобою не погоджується. Де він зараз? Чось не бачу... а мав би бути на гілках про мертвечука

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22.05.2021 19:37 Ответить
Зеленский не эффективный. Вопросы страны нужно решать быстро, а у Зеленского все растягивается и ничего в итоге не получается и вся его работа размывается и по сути ничего не меняется. Надо посадить агентуру всю кремля - это вопрос 1 дня - приехали - арестовали - кинули на ПЖ за решетку! Вопрос олигархов точно также - 1 день их арестовать и кинуть за решетку и все конфисковать. Эрдоган 37 тысяч гос изменников за пару дней арестовал из всех структур. Вот это эффективность! А Зеленский повязан с олигархами и он фарс делает и людей разводит. По всем пунктам провалы у Зеленского. Главный пункт, который убрал бы почти все другие пункты и определил бы успех Зеленского - это экономика! Если Украинцы станут богатыми и страна станет богатой, то все другие пункты будут для людей не важны. А экономику загоняют еще в большую жопу! Где добыча сырья, где обработки сырья в продукты с добавочной стоимостью, где экспорт выросший до такого уровня, что Украина в топе стран экспортеров мировых... Если нету такого экспорта, то денег взяться неоткуда, кредиты брать - это тратить деньги, которых у тебя нет и это в долги загонять страну и это путь в нищету! Нужно зарабатывать, а чтобы зарабатывать, то нужно продавать что-то на экспорт, Украине нужно создать огромное министерство экономики, которое будет развивать множество секторов экономики и менеджеров нужно набирать лучших в мире с огромными знаниями и нужно своих людей обучать в лучших университетах мира, как Китайцы - они всюду учатся и везут знания в Китай и за счет знаний Китай развивается огромными темпами. Экспорт Китая просто гигантский. Китай продает только по онлайн магазинам море товаров любых и только за эти товары море денег отправляется в Китай. Когда Украина начнет развивать экспорт свой. Нужно больше товаров продавать и больше создавать онлайн магазинов мировых и по всему миру продавать товары и перепродавать и т.д.
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22.05.2021 16:48 Ответить
СБУ: Эксперты изучают обнародованные журналистами "пленки Медведчука" - Цензор.НЕТ 3494 21 мая 2021 год.. военный аэродром Саки, оккупированный Крым..
У стоящего на земле ватолета Су-30СМ срабатывает катапульты.. двух ватолетчиков выбрасывает в воздух, оба приземляются с травмами на бетонку.. техник ватолёта получил ожоги..
МинОбороны Рашки информацию пытается засекретить, но интернет уже знает..
Два летчика катапультировались из российского Су-30СМ в Крыму

СБУ: Эксперты изучают обнародованные журналистами "пленки Медведчука" - Цензор.НЕТ 8218
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22.05.2021 16:48 Ответить
Шо, апять пересралися пілоти? Два місяці тому ж таке вже з Ту-22М було...

Трагедия с бомбардировщиком Ту-22М3 произошла из-за нештатно сработавшей катапульты. Система активировалась на земле, и летчикам не хватило высоты, чтобы раскрыть парашюты. В итоге три члена экипажа погибли, а четвертого доставили в больницу. При этом сам самолет после аварии остался цел.
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22.05.2021 17:27 Ответить
об этом сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко
Пресс -- от понятия пресс, или пресса? *)
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22.05.2021 16:50 Ответить
як сбу не може довіряти тим плівкам? вони ж на пару їх зливали СБУ: Эксперты изучают обнародованные журналистами "пленки Медведчука" - Цензор.НЕТ 7875
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22.05.2021 16:52 Ответить
Все перемешалось в доме Зеленских... СБУ: Експерти вивчають оприлюднені журналістами "плівки Медведчука" - Цензор.НЕТ 8219
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22.05.2021 17:05 Ответить
СБУ-95 вивчає плівки...
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22.05.2021 17:03 Ответить
СБУ: Експерти вивчають оприлюднені журналістами "плівки Медведчука" - Цензор.НЕТ 8113
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22.05.2021 17:29 Ответить
Венедиктова вже перевіряла плівки Деркача.
Коли 100%-на прозвітує?
Вже 9 місяців пройшло, як вона взялась перевіряти.

https://censor.net/ua/news/3218916/**************************************************************************************************
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22.05.2021 17:07 Ответить
Одразу після бігусяцького вкиду було зрозуміло,що ті плівки-пшик.(Так само,як після принесених прокурорами в суд "доказів" проти Медведчука).
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22.05.2021 17:08 Ответить
Суд принимает к рассмотрению только сведения, полученные законным способом. Законно прослушать могут только СБУ. И если записи разговоров подлинные, то суд их может отклонить как юридически нечистые.
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22.05.2021 17:13 Ответить
"Фейки плівок Медведчука-Бігуса. Один яскравий епізод."
https://www.youtube.com/watch?v=zVCfw-azEaY
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22.05.2021 17:22 Ответить
Бігус - це зливний бачок для дискредитації попередньої влади, але на користь Гідранта і шапіто!

Він без зусиль отримує такий матеріал, який мають спецслужби, питання тільки чиЇ?(
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22.05.2021 17:49 Ответить
Для мене - питання не має.
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22.05.2021 17:52 Ответить
Фсб
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22.05.2021 19:47 Ответить
що там вивчати.. якщо вони їх і записували.. ??
тіпа я не я.. і не моя...
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22.05.2021 18:00 Ответить
Не засудят Медведчука... -- выдавят из Украины на время -- задерживать не станут.
Тут за него, есть кому заступиться, пока Зеле рейтинг мастурбируют...
-- вернётся, как новенький! *)
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22.05.2021 18:02 Ответить
Сами записали, а теперь "изучают".
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22.05.2021 22:01 Ответить
Голос на плівках - медведчука . Питання в тому як скоро це все лайно підтвердиться . Бо в українських судах експертні дослідження і вироки можна чекати роками . (( .
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22.05.2021 22:07 Ответить
Сегодня случайно наскочил на *Наши гроши* по части записаных разговоров упомянутых. Там хорошо привязано в самом этом анонсе привязка раговоров с происходящими событиями---как результат разговоров или договорённостей. Впечатлило сильно конечно. Я о себе. И от себя считаю что врядли что выйдет у нас у всех в ближайшие лет 10. И позже тоже. Ведь сто лет назад тоже было почти так.
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22.05.2021 22:52 Ответить
Форумчане,ну что за наивность?Ну изучали уже одни пленки из кабинета Кучмы,и что?Все просто треп,ничего не подтвердят,все кончиться пшиком...
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22.05.2021 22:58 Ответить
Борис , ещё лет 15 назад можно было говорить по телефону почти с любой точки Украины в Украине . Тогда это казалось фантастикой . Сейчас , - можно говорить онлайн и видеть собеседника . )) В Украине все меняется , медленно , но в лучшую сторону .
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22.05.2021 23:10 Ответить
 
 