СБУ: Эксперты изучают обнародованные журналистами "пленки Медведчука"
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Подлинность материалов расследования Bihus.Info о действиях и политических контактах кума Путина Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов проверяют эксперты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
Он отметил, что на совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора была обнародована только та информация, которую сейчас можно разгласить.
"На брифинге, который проводил председатель Службы безопасности Украины и генеральный прокурор, была озвучена лишь часть фактов, которые мы сейчас можем разглашать", - сообщил представитель спецслужбы.
Дехтяренко добавил, что есть и другие факты, по которым сейчас идет расследование, поэтому ознакомить с этими материалами общественность пока невозможно.
"Учитывая то, что следственные действия продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем", - резюмировал спикер СБУ.
Как известно, журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос политика Виктора Медведчука. Зафиксированные на записях переговоры велись с 2014 по 2018 годы - как с представителями "ДНР" и "ЛНР", так и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
Дивіться, хто прийшов за указом Зеленського до наглядової ради Укроборонпрому! замість Володимира Горбуліна.
Один Горбулін =Мілованов+ Носова +Шурма.
"1. Призначити членами Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»:
МИЛОВАНОВА Тимофія Сергійовича (за згодою);
НОСОВА Олександра Григоровича (за згодою);
ШУРМУ Ростислава Ігоровича (за згодою)."
З 2012 року - директор ахметівської "Запоріжсталі".
З 2010 року - ахметівський депутат Донецької облради
З 2015 року - голова регіональної організації "Опоблок" в Запорізькій області.
І от тепер ця прекрасна людина буде трансформувати Укроборонпром в ******* корпорацію, побудовану по стандартам НАТО.
Після таких призначень питання "Байден, чому ми не в НАТО" уже може ставити не Зеленський, а прямо Ахметов. Прямо в гудок.
Помнится уже изучали пленки этого прохлдимца.
Абсолютно все было сфабриковано.
У стоящего на земле ватолета Су-30СМ срабатывает катапульты.. двух ватолетчиков выбрасывает в воздух, оба приземляются с травмами на бетонку.. техник ватолёта получил ожоги..
МинОбороны Рашки информацию пытается засекретить, но интернет уже знает..
Два летчика катапультировались из российского Су-30СМ в Крыму
Трагедия с бомбардировщиком Ту-22М3 произошла из-за нештатно сработавшей катапульты. Система активировалась на земле, и летчикам не хватило высоты, чтобы раскрыть парашюты. В итоге три члена экипажа погибли, а четвертого доставили в больницу. При этом сам самолет после аварии остался цел.
У Росії під час відпрацювання десантування загинули два співробітника Росгвардіі.
Як повідомляє "РБК", інцидент стався на Північному флоті під Мурманськом. "Командування та особовий склад висловлюють глибокі співчуття у зв'язку із загибеллю двох співробітників СОБР управління Росгвардіі по Мурманської області. Родичам загиблих буде надана необхідна допомога", - заявили в Росгвардіі. Обидва загинули під час спуску з борту вертольота на палубу корабля. Слідчий комітет почав перевірку за ч. 3 ст. 293 КК (халатність), обставини події встановлюються. На опублікованих кадрах видно, що бійці зірвалися з троса і впали з висоти 15 м на палубу. Обидва загиблих були ветеранами бойових дій на Північному Кавказі, мали бойові нагороди.
Пресс -- от понятия пресс, или пресса? *)
Коли 100%-на прозвітує?
Вже 9 місяців пройшло, як вона взялась перевіряти.
https://censor.net/ua/news/3218916/**************************************************************************************************
https://www.youtube.com/watch?v=zVCfw-azEaY
Він без зусиль отримує такий матеріал, який мають спецслужби, питання тільки чиЇ?(
тіпа я не я.. і не моя...
Тут за него, есть кому заступиться, пока Зеле рейтинг мастурбируют...
-- вернётся, как новенький! *)