Воин Объединенных сил тяжело ранен на Донбассе, враг открывал огонь 8 раз, - пресс-центр
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С начала суток 22 мая зафиксировано восемь нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Уточняется, что вблизи Песков оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Водяного враг два раза применил в направлении позиций ВСУ ручные противотанковые и подствольные гранатометы.
В районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде поселка Пивденное наемники дважды совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - из стрелкового оружия.
"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое", - подчеркивают в пресс-центре.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ.
Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 12 гектаров территории и передали на уничтожение 63 взрывоопасных предмета.
Пожалуйста, подождите...
...зато, из разрешённых калибров не пуляют...
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
рассвет приходит к тем, кто видел тьму
во всем ее убийственном величьи
кто плакал от людского безразличья
но безразличен не был ни к кому !
рассвет приходит к тем, кто был в пути
не зная ни усталости ни лени..
кто ранен был и падал на колени
но поднимаясь продолжал идти
и зажимая волю в кулаки
вдруг находил ромашковое поле
и задыхаясь от смертельной боли
свои ладони прятал в лепестки..
и к тем, кто схоронив свои мечты
и помянув их, устремлялся дальше
кто смог среди предательства и фальши
не растерять душевной чистоты
тому и тем... в небесной вышине
вдруг распахнутся солнечные двери
рассвет приходит к тем, кто верит в свет
абсурдно, до последнего… но верит !
автор Иван Андреев (Спілка ветеранів АТО)