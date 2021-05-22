РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12165 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
1 488 10
ранение (3237) Донбасс (26945) Объединенные силы (605)

Воин Объединенных сил тяжело ранен на Донбассе, враг открывал огонь 8 раз, - пресс-центр

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Воин Объединенных сил тяжело ранен на Донбассе, враг открывал огонь 8 раз, - пресс-центр

С начала суток 22 мая зафиксировано восемь нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что вблизи Песков оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Водяного враг два раза применил в направлении позиций ВСУ ручные противотанковые и подствольные гранатометы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж

В районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Пивденное наемники дважды совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - из стрелкового оружия.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое", - подчеркивают в пресс-центре.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Также смотрите: Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев. ФОТОрепортаж

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ.

Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 12 гектаров территории и передали на уничтожение 63 взрывоопасных предмета.

Воин Объединенных сил тяжело ранен на Донбассе, враг открывал огонь 8 раз, - пресс-центр 01

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Збережи, Боже, життя нашого Героя.
показать весь комментарий
22.05.2021 18:56
+7
Обов*язково одужуй !
показать весь комментарий
22.05.2021 19:22
+2
а если бы зеля сказал, что путин-убийца, было бы 100 погибших?
показать весь комментарий
22.05.2021 19:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збережи, Боже, життя нашого Героя.
показать весь комментарий
22.05.2021 18:56 Ответить
а если бы зеля сказал, что путин-убийца, было бы 100 погибших?
показать весь комментарий
22.05.2021 19:18 Ответить
Это тот же Воин о котором писали ранее или еще один?
показать весь комментарий
22.05.2021 19:19 Ответить
Обов*язково одужуй !
показать весь комментарий
22.05.2021 19:22 Ответить
Тварі кацапські. Одужання воїнові.
показать весь комментарий
22.05.2021 19:39 Ответить
Уточняется, что вблизи Песков оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов.
...зато, из разрешённых калибров не пуляют...
показать весь комментарий
22.05.2021 19:41 Ответить
Ганебне "перемир`я"
показать весь комментарий
22.05.2021 19:43 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїна Об'єднаних сил важко поранено на Донбасі, ворог відкривав вогонь 8 разів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9095
показать весь комментарий
22.05.2021 19:51 Ответить
як бреше МУРАЄВ https://www.youtube.com/watch?v=T9xh4nDe__M
показать весь комментарий
22.05.2021 19:51 Ответить
***
рассвет приходит к тем, кто видел тьму
во всем ее убийственном величьи
кто плакал от людского безразличья
но безразличен не был ни к кому !
рассвет приходит к тем, кто был в пути
не зная ни усталости ни лени..
кто ранен был и падал на колени
но поднимаясь продолжал идти
и зажимая волю в кулаки
вдруг находил ромашковое поле
и задыхаясь от смертельной боли
свои ладони прятал в лепестки..
и к тем, кто схоронив свои мечты
и помянув их, устремлялся дальше
кто смог среди предательства и фальши
не растерять душевной чистоты
тому и тем... в небесной вышине
вдруг распахнутся солнечные двери
рассвет приходит к тем, кто верит в свет
абсурдно, до последнего… но верит !

автор Иван Андреев (Спілка ветеранів АТО)
показать весь комментарий
22.05.2021 20:01 Ответить
 
 