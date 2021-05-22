Новый член Набсовета "Укроборонпрома" Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений
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Накануне президент Владимир Зеленский ввел Александра Носова в состав Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
Сам Носов прокомментировал свое назначение в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пишут, звонят, поздравляют. Приятно. Я знаю причины и факторы многолетнего негативного тренда значительного большинства государственных производственных предприятий оборонной промышленности. Осознаю всю сложность процессов приостановления этого падения, стабилизации, с последующим началом хотя бы минимального, но непреклонного роста. В связи с этим, это назначение для меня - вызов, но не награда", - отметил он.
Носов поблагодарил Зеленского "за доверие, за очень мужественный управленческий поступок, взяв на себя риск, доверить часть вопросов государственной оборонной отрасли человеку, которого он лично не знал".
"Оправдаю. По-военному "Служу украинскому народу", - заявил он.
Носов уверен, что на введение в курс дел "будет не более недели", но большинство руководителей "Укроборонпрома" и членов Набсовета с ним знакомы, а "жизнь" многих предприятий знает изнутри около десяти лет.
"Главной задачей вижу скорейшую, в этом году, ликвидацию управления Концерна и одновременное формирование из производственных предприятий и спецэкспортеров отраслевых направлений, техническую кооперацию и экономическую координацию деятельности которых в интересах национальной обороны, а также для развития авиакосмической отрасли, будет регулировать непосредственно Государство, в лице Минстратегпрому.
От себя сделаю все возможное, чтобы до конца текущего 2021 года у Наблюдательного совета Концерна исчез объект надзора, и потребность в НР исчезла", - подчеркнул Носов.
Он также поблагодарил Владимира Горбулина.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава набсовета первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.
Пожалуйста, подождите...
-- жизнь надо прожить так, шо бы небыло больно...*)
З 2006 року Ростислав Шурма - ахметівський менеджер на Метінвесті.
З 2012 року - директор ахметівської «Запорожсталі».
З 2010 року - ахметівський депутат Донецької облради.
З 2015 року - голова регіональної організації «Оппоблок» в Запорізькій області.
І грін-поц після цього ще питає у Байдена "чому ми не в НАТО?"
№208/2021№ 209/2021
Весь воодушевленный, радостный, рассказывал, как мы теперь будем строить работу.
Промолчал, а хотелось сказать - ты старый дурак, 25 лет в специальности, наслушался полной фигни и радуешься.
Оно ж так не может работать в принципе.
Видимо имеют в виду обратную сторону медали - зарплату.
Пральна ,, ліквідувати до біса ,всяке управління оборонпрому . Дайош анархію в управлінні .
Це ж скільки можливостей ! Нерентабельні,непотрібні заводи,з величезними цехами й вільною земелькою...
Але що далі ?
Милованов, сын регионала и не только. Весело.
Президент Владимир Зеленский решил обновить наблюдательный совет уже известного вам государственного концерна «Укроборонпром». Как сообщает ОП, соответствующий указ подписан сегодня, 21 мая. Знаете, кого туда позвали? Сейчас вкратце расскажем.
Во-первых, туда назначили экс-министра экономики Тимофея Милованова. Да-да, того самого, который сам признает, что является великим технократом местного разлива.
А кроме самокритичного Тимофея, заодно Зеленский назначил туда и Ростислава
ШаурмуШурму - сына одиозного депутата-регионала Игоря Шурмы. Об этом славном семействе мы и хотим вам напомнить.
Мсье Шурма, напомним, не только активно поддерживал Виктора Януковича на выборах 2004 года. Он еще и был заместителем Михаила Добкина, когда тот отсиживался на посту городского головы Харькова.
В то же время младшее поколение, то есть Ростислав Шурма, было гендиректором «Запорожстали». Довольно долго продержался: с 2012 по 2019 год. Как вы считаете, с Ахметовым связи могли накопиться за такой длительный срок? Или Ринат Леонидович просто мимо пробегал? Оставим этот вопрос на ваше личное рассмотрение, никого не убеждаем.
Ведь у нас есть не умозаключения, а самые настоящие ссылки на самые настоящие залеты. Напомним, в 2010-2014 годах почтенный господин был депутатом Донецкого облсовета. От «Партии регионов», куда ж его?
Но у самого героя дела шли вполне неплохо. Например, в 2015 году его даже избрали главой Запорожской региональной организации «Оппозиционного блока». А после местных выборов в том же году Шурма решил отказаться от мандатов депутата Запорожского областного и городского советов.
А так как набсовет главного ВПК-предприятия страны рискует треснуть от такого числа патриотичных профессионалов, Владимир Зеленский вывел из его состава Владимира Горбулина.
В связи с этим, выводы следующие.У нас в набсовет «Укроборонпрома» попал человек из славного семейства регионалов.Этот же человек ранее нехило вмазался в делах, немного связанных с сепаратизмом.Более того, он еще и на орбите Ахметова всплывал периодически.
А вопрос всего один. Наш президент так с олигархами борется, или как назвать сие?