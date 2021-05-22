Новый член Набсовета "Укроборонпрома" Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений

Накануне президент Владимир Зеленский ввел Александра Носова в состав Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Сам Носов прокомментировал свое назначение в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пишут, звонят, поздравляют. Приятно. Я знаю причины и факторы многолетнего негативного тренда значительного большинства государственных производственных предприятий оборонной промышленности. Осознаю всю сложность процессов приостановления этого падения, стабилизации, с последующим началом хотя бы минимального, но непреклонного роста. В связи с этим, это назначение для меня - вызов, но не награда", - отметил он.

Носов поблагодарил Зеленского "за доверие, за очень мужественный управленческий поступок, взяв на себя риск, доверить часть вопросов государственной оборонной отрасли человеку, которого он лично не знал".

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"Оправдаю. По-военному "Служу украинскому народу", - заявил он.

Носов уверен, что на введение в курс дел "будет не более недели", но большинство руководителей "Укроборонпрома" и членов Набсовета с ним знакомы, а "жизнь" многих предприятий знает изнутри около десяти лет.

"Главной задачей вижу скорейшую, в этом году, ликвидацию управления Концерна и одновременное формирование из производственных предприятий и спецэкспортеров отраслевых направлений, техническую кооперацию и экономическую координацию деятельности которых в интересах национальной обороны, а также для развития авиакосмической отрасли, будет регулировать непосредственно Государство, в лице Минстратегпрому.

От себя сделаю все возможное, чтобы до конца текущего 2021 года у Наблюдательного совета Концерна исчез объект надзора, и потребность в НР исчезла", - подчеркнул Носов.

Он также поблагодарил Владимира Горбулина.

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава набсовета первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.