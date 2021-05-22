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Новый член Набсовета "Укроборонпрома" Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый член Набсовета

Накануне президент Владимир Зеленский ввел Александра Носова в состав Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Сам Носов прокомментировал свое назначение в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пишут, звонят, поздравляют. Приятно. Я знаю причины и факторы многолетнего негативного тренда значительного большинства государственных производственных предприятий оборонной промышленности. Осознаю всю сложность процессов приостановления этого падения, стабилизации, с последующим началом хотя бы минимального, но непреклонного роста. В связи с этим, это назначение для меня - вызов, но не награда", - отметил он.

Носов поблагодарил Зеленского "за доверие, за очень мужественный управленческий поступок, взяв на себя риск, доверить часть вопросов государственной оборонной отрасли человеку, которого он лично не знал".

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"Оправдаю. По-военному "Служу украинскому народу", - заявил он.

Носов уверен, что на введение в курс дел "будет не более недели", но большинство руководителей "Укроборонпрома" и членов Набсовета с ним знакомы, а "жизнь" многих предприятий знает изнутри около десяти лет.

"Главной задачей вижу скорейшую, в этом году, ликвидацию управления Концерна и одновременное формирование из производственных предприятий и спецэкспортеров отраслевых направлений, техническую кооперацию и экономическую координацию деятельности которых в интересах национальной обороны, а также для развития авиакосмической отрасли, будет регулировать непосредственно Государство, в лице Минстратегпрому.

От себя сделаю все возможное, чтобы до конца текущего 2021 года у Наблюдательного совета Концерна исчез объект надзора, и потребность в НР исчезла", - подчеркнул Носов.

Он также поблагодарил Владимира Горбулина.

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Новый член Набсовета Укроборонпрома Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений 01

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава набсовета первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
Новый член Набсовета "Укроборонпрома" Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений - Цензор.НЕТ 6529
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22.05.2021 19:12
+7
Зелені гниди розмножуються з геометричною прогресією !!!)))
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22.05.2021 19:14
+7
Ага. Они уже все "реорганизовали" до ручки. Из последних улучшений

Новый член Набсовета "Укроборонпрома" Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений - Цензор.НЕТ 7575
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22.05.2021 19:16
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ПОБІЛЬШЕ НОВИХ АБРАЗАВАНІЙ ДЛЯ 95-тиКВАРТАЛЬНОЇ МЕРЗОТИ!
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22.05.2021 19:09 Ответить
Зелені гниди розмножуються з геометричною прогресією !!!)))
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22.05.2021 19:14 Ответить
гебньонні російські воші вивели мутацію нових саморозмножуючихся гнид
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22.05.2021 19:17 Ответить
Розмножуються брунькуванням !!!))))
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22.05.2021 19:21 Ответить
даунбасянська бандота теж дуже швидко, як тля по Україні розповзлася , але не на увесь термін Вітька їх вистачило... Дай Боже вові такими темпами хоча б ще одну вільну тусовку з пресою через рік провести, а не з-за грат...
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22.05.2021 19:28 Ответить
здається (десь читав), це не просто зелена гнида; а *****-гнида...
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22.05.2021 19:42 Ответить
Новообразованій... If you know what I mean)
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22.05.2021 20:54 Ответить
"Пишут, звонят, поздравляют. Приятно."
-- жизнь надо прожить так, шо бы небыло больно...*)
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22.05.2021 19:11 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!))))
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22.05.2021 19:12 Ответить
-- триває лише те, що ти тримаєш...*)
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22.05.2021 19:38 Ответить
Новый член Набсовета "Укроборонпрома" Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений - Цензор.НЕТ 6529
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22.05.2021 19:12 Ответить
доречі вони ж тупі й користуються тільки як відкатами від олігархічних укогеніїв
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22.05.2021 19:20 Ответить
Может оно и правильно, слишком много распилов по стыкам.
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22.05.2021 19:13 Ответить
Ага. Они уже все "реорганизовали" до ручки. Из последних улучшений

Новый член Набсовета "Укроборонпрома" Носов о задачах до конца года: Ликвидация управления Концерна и одновременное формирование отраслевых направлений - Цензор.НЕТ 7575
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22.05.2021 19:16 Ответить
Верховний косоворотник України своїм Указом (№208/2021) призначив до вищого керівного органу концерну Укроборонпром окрім Носова, також Ростислава Ігоровича Шурму. Так ось:
З 2006 року Ростислав Шурма - ахметівський менеджер на Метінвесті.

З 2012 року - директор ахметівської «Запорожсталі».
З 2010 року - ахметівський депутат Донецької облради.
З 2015 року - голова регіональної організації «Оппоблок» в Запорізькій області.
І грін-поц після цього ще питає у Байдена "чому ми не в НАТО?"
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22.05.2021 21:07 Ответить
нет там такого
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22.05.2021 22:40 Ответить
Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків - Цензор.НЕТ 1686
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22.05.2021 23:24 Ответить
Из изложенного вами ясно. что вы не знакомы с документом 208/2021, т.е. вы излагаете фейк.
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23.05.2021 00:45 Ответить
Визнаю, що помилився номером указу. 208-м був => "Припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» В.Горбуліна." А наступним, 209-м, вже про Шурму, Милованова, Носова :

Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків - Цензор.НЕТ 1747
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23.05.2021 09:50 Ответить
№208/2021 № 209/2021
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23.05.2021 10:40 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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22.05.2021 19:22 Ответить
Заскочил ко мне шеф после мастер-класса, проведенного таким вот фахивцем.
Весь воодушевленный, радостный, рассказывал, как мы теперь будем строить работу.
Промолчал, а хотелось сказать - ты старый дурак, 25 лет в специальности, наслушался полной фигни и радуешься.
Оно ж так не может работать в принципе.
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22.05.2021 19:27 Ответить
Проще говоря вместо одного центра управления госпредприятиями создание на каждом предприятии отделов для координации. Это не только раздует штат ненужных клерков с нехилыми зарплатами, но и внесет такой хаос в кооперации предприятий что сам Укроборонпром станет бесполезной по эффективности организацией.
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22.05.2021 19:32 Ответить
Скиз ми, а член снова обрезаный ?
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22.05.2021 19:37 Ответить
Такая тяжёлая, ответственная, неблагодарная работа, а они поздравляют...
Видимо имеют в виду обратную сторону медали - зарплату.
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22.05.2021 19:38 Ответить
Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків - Цензор.НЕТ 5724
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22.05.2021 19:46 Ответить
Ключові слова - Ликвидация управления Концерна..!! Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків - Цензор.НЕТ 2443 .

Пральна Новий член наглядової ради "Укроборонпрому" Носов про завдання до кінця року: Ліквідація управління концерну та одночасне формування галузевих напрямків - Цензор.НЕТ 8717 ,, ліквідувати до біса ,всяке управління оборонпрому . Дайош анархію в управлінні .
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22.05.2021 19:50 Ответить
Речь идёт не о реорганизации, а о ликвидации концерна как такового.
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23.05.2021 00:53 Ответить
Хочу спросить:какого хера они командуют вещами,в которых нифига не смыслят? Человек должен рисковать СВОИМИ ДЕНЬГАМИ И ШКУРОЙ , иначе он или вор или дурак.Эти гарвардские мальчики понимают только бухгалтерию- они презирают спецов,но почему-то думают,что дело делается само,надо только рулить.Ни труда, ни таланта,ни если хотите,гения не надо.Сойдет олух с бухгалтерскими курсами.
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22.05.2021 20:01 Ответить
Ликвидация управления концерна Укроборонпрома - это зеленая подготовка к вторжению оккупантов по схеме Януковича?
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22.05.2021 20:16 Ответить
Цікаве завдання: ліквідація концерну. Вірю-справляться.
Це ж скільки можливостей ! Нерентабельні,непотрібні заводи,з величезними цехами й вільною земелькою...
Але що далі ?
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22.05.2021 20:42 Ответить
Минута на прочтение. Кого Зеленский напихал в набсовет «Укроборонпрома»
Милованов, сын регионала и не только. Весело.

Президент Владимир Зеленский решил обновить наблюдательный совет уже известного вам государственного концерна «Укроборонпром». Как сообщает ОП, соответствующий указ подписан сегодня, 21 мая. Знаете, кого туда позвали? Сейчас вкратце расскажем.
Во-первых, туда назначили экс-министра экономики Тимофея Милованова. Да-да, того самого, который сам признает, что является великим технократом местного разлива.
А кроме самокритичного Тимофея, заодно Зеленский назначил туда и Ростислава ШаурмуШурму - сына одиозного депутата-регионала Игоря Шурмы. Об этом славном семействе мы и хотим вам напомнить.
Мсье Шурма, напомним, не только активно поддерживал Виктора Януковича на выборах 2004 года. Он еще и был заместителем Михаила Добкина, когда тот отсиживался на посту городского головы Харькова.
В то же время младшее поколение, то есть Ростислав Шурма, было гендиректором «Запорожстали». Довольно долго продержался: с 2012 по 2019 год. Как вы считаете, с Ахметовым связи могли накопиться за такой длительный срок? Или Ринат Леонидович просто мимо пробегал? Оставим этот вопрос на ваше личное рассмотрение, никого не убеждаем.
Ведь у нас есть не умозаключения, а самые настоящие ссылки на самые настоящие залеты. Напомним, в 2010-2014 годах почтенный господин был депутатом Донецкого облсовета. От «Партии регионов», куда ж его?

Но у самого героя дела шли вполне неплохо. Например, в 2015 году его даже избрали главой Запорожской региональной организации «Оппозиционного блока». А после местных выборов в том же году Шурма решил отказаться от мандатов депутата Запорожского областного и городского советов.
А так как набсовет главного ВПК-предприятия страны рискует треснуть от такого числа патриотичных профессионалов, Владимир Зеленский вывел из его состава Владимира Горбулина.
В связи с этим, выводы следующие.У нас в набсовет «Укроборонпрома» попал человек из славного семейства регионалов.Этот же человек ранее нехило вмазался в делах, немного связанных с сепаратизмом.Более того, он еще и на орбите Ахметова всплывал периодически.
А вопрос всего один. Наш президент так с олигархами борется, или как назвать сие?
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23.05.2021 00:50 Ответить
 
 