"Батькивщина": Организация "земельного референдума" стартовала на Киевщине - 11 тысяч человек начнут собирать 3 миллиона подписей

"Батькивщина" поддержала проведение референдума относительно рынка земли. К его организации согласились присоединиться 17 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Сообщается, что собрание инициативной группы "земельного референдума", организованное "фермерскими и аграрными ассоциациями и профсоюзами, общественными организациями при поддержке команды "Батькивщины" и ее лидера Юлии Тимошенко", прошло в селе Березовка на Киевщине. В нем "приняли участие представители всех регионов Украины".

На собрании члены инициативной группы единогласно поддержали формулировку вопроса предстоящего референдума, которое будет звучать так: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем, что земельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля, - послы G7

К организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тысяч человек. 11 тысяч из них "вскоре начнут сбор трех миллионов подписей".

Во время выступления председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко напомнила, что с 1 июля вступает в силу закон, принятый Верховной Радой по представлению президента, "предусматривающий распродажу украинской земли - не в интересах фермеров и отечественных сельхозпроизводителей, как в других цивилизованных странах, а "реальный дерибан украинской земли". Она подчеркнула, что украинцы "должны бороться за свое право развивать семейное фермерство и правильный аграрный уклад, ведь это - путь к экономическому развитию страны".

Напомним, 17 мая Юлия Тимошенко заявила, что "Батькивщина" инициирует на 22 мая сбор инициативной группы по подготовке к проведению всеукраинского референдума относительно рынка земли сельскохозяйственного назначения.

18 мая Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №2195 относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы.

Также читайте: Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль