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"Батькивщина": Организация "земельного референдума" стартовала на Киевщине - 11 тысяч человек начнут собирать 3 миллиона подписей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Батькивщина" поддержала проведение референдума относительно рынка земли. К его организации согласились присоединиться 17 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Сообщается, что собрание инициативной группы "земельного референдума", организованное "фермерскими и аграрными ассоциациями и профсоюзами, общественными организациями при поддержке команды "Батькивщины" и ее лидера Юлии Тимошенко", прошло в селе Березовка на Киевщине. В нем "приняли участие представители всех регионов Украины".

На собрании члены инициативной группы единогласно поддержали формулировку вопроса предстоящего референдума, которое будет звучать так: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?"

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К организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тысяч человек. 11 тысяч из них "вскоре начнут сбор трех миллионов подписей".

Во время выступления председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко напомнила, что с 1 июля вступает в силу закон, принятый Верховной Радой по представлению президента, "предусматривающий распродажу украинской земли - не в интересах фермеров и отечественных сельхозпроизводителей, как в других цивилизованных странах, а "реальный дерибан украинской земли". Она подчеркнула, что украинцы "должны бороться за свое право развивать семейное фермерство и правильный аграрный уклад, ведь это - путь к экономическому развитию страны".

Напомним, 17 мая Юлия Тимошенко заявила, что "Батькивщина" инициирует на 22 мая сбор инициативной группы по подготовке к проведению всеукраинского референдума относительно рынка земли сельскохозяйственного назначения.

18 мая Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №2195 относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+39
ага.. с учётом того, что в "Матькивщины" собраны все крупнейшие землевладельцы, то реХферендум бабы Йули будет с заранее определнным результатом..
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22.05.2021 21:28
+35
стосовно землі буде так само:
"Батьківщина": Організація "земельного референдуму" стартувала на Київщині - 11 тисяч осіб почнуть збирати 3 мільйони підписів - Цензор.НЕТ 6073
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22.05.2021 23:41
+26
У Жульки это просто метод "интенсивного пиара". То же, шо делал "найвелычниший" на местных выборах, де "я запитаю в тебе про 5 важливих питань"! В результате все превратилось в обычный для Квартала балаган.
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22.05.2021 21:35
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Ти платив за Юлі за газ вдесятеро меньше, продажний троль! А ціна на російський газ у 2009му була 232 дол. за тисячу, це навіть зафіксовано у Юліному вироку. І це найнижча ціна серед всіх європейських, там тільки з 300 стартувало.
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23.05.2021 10:20 Ответить
Успокойся и иди проголосуй за Зеленского ещё разок.
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23.05.2021 10:36 Ответить
Аквафреш, за рівнем інтелекту - ти глист з кацапської дупи.
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23.05.2021 12:18 Ответить
Дорогой Лизун, спроси у Вани, за кого он голосовал. Ты будешь приятно удивлён!
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23.05.2021 13:59 Ответить
ты мне уже заплатил ??? с какого бодуна я продажный ??? Ванятко не злись и не порти
себе невры
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23.05.2021 10:44 Ответить
Сборище идиотов...
Ну купит землю государство Украина, и что потом оно будет с ней делать?
Точнее - что чиновники потом с ней будут делать?
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23.05.2021 10:35 Ответить
Антон Яценко вже придумав, як правильно продавати землю. Так що мекайте овечки далі, готуйтеся до чергової стрижки
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23.05.2021 10:59 Ответить
Пусть кто ни будь, назовет мне хоть одну внятную причину, почему я не могу продать СВОЙ пай земли, доставшийся мне в наследство?
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23.05.2021 11:24 Ответить
100% маєш право, але продати ДЕРЖАВІ. По прийнятній ціні. Десь по Тисячі-півтори за га.
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23.05.2021 11:48 Ответить
Доларів.
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23.05.2021 11:51 Ответить
Ціну визначає тільки вільний ринок!
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23.05.2021 11:54 Ответить
Сьгодні така ціна десь і є. А через три роки за вільного ринку 100% українької теріторії буде в руках у двух-трьох корпорацій, які будуть вирощувати сою і рапс на експорт сировиною. А українці будуть купувати хліб і овочі у Франції і Польщі. Яко ще буде кому купувати.
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23.05.2021 14:24 Ответить
Чому б не заборонити продаж квартир, і продавати їх тільки державі десь по 1000 доларів?
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23.05.2021 11:59 Ответить
Ви квартриу зможете нову збудувати, а нову землю ви вже не зможете відтворити. Зараз зелені лупануть податок на землю такий, що люди будуть бігти продавати свої паї, аж гуркіт буде стояти. Всі продадуть. Фермерство зникне, як в Аргентині і Бразилії. Всі селяни переселяться до міст в фавели, або до метро. Або взагалі витравлять людей якимсь вірусом, чи щепленням, щоб було меньше клопоту. Ну, хто не встигне втікти кудись.
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23.05.2021 14:29 Ответить
Щоб побудувати будинок, теж потрібна земля.
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23.05.2021 14:31 Ответить
Щоб збудувати будинок треба 2-3 сотки землі, а щоб прогодувати одну людину треба хочаб гектар-два. А це в сто разів більше. Зєля донищує промисловість і тут в Україні не буде чого робити без землі. Навіть держава сама-себе не прогодує, не те, що соціалка якась.
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23.05.2021 14:43 Ответить
У будь-якої землі повинен бути хазяїн!
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23.05.2021 14:50 Ответить
Як в Ізраїлі? Де 98% землі в держвласності? Чи, як у Штатах, де 60% землі у держвласності? І державна частка збільшується, бо всю землю на ринку скуповує Земельний, федеральний банк. Так само у всіх успішних країнах. На відміну від Мадагаскару, і Аргентини, де ринок землі подібний Зеленському і де зараз голод.
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23.05.2021 14:55 Ответить
В Ізраїлі одна пустеля.
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23.05.2021 15:02 Ответить
Пану до відома доводжу, що з Ізраїлю Україна імпортує помідори і картоплю. Звісно в невеликих обсягах, але ці позиції там дешевші, ніж у нас на ринку. Вся земля орендується у держави.
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23.05.2021 16:19 Ответить
Дивіться, як розкавкалися московські шакали!
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23.05.2021 11:27 Ответить
Продаж землі іноземцям- за польською моделлю!
і то, не під час війни і злиднів.
Олігархам спочатку хороші намордники вдягнути.
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23.05.2021 11:30 Ответить
Або за французькою. Там треба ще й жити на цій землі і давати їй раду. І теж суворо обмежена площа.
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23.05.2021 11:50 Ответить
Распродажа украинской земли бандой зеленского это преступление перед Украиной и открый акт геноцида украинского народа за который срока давности нет и не будет.
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23.05.2021 12:11 Ответить
Тільки оренда землі із державним контролем її використання.
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23.05.2021 12:19 Ответить
Нікому не потрібен контроль чиновників - казнокрадів.
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23.05.2021 12:21 Ответить
Так що, віддати олігархам - шахраям - казнокрадам у повну власність назавжди?
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23.05.2021 12:37 Ответить
Не віддати, а продати трудівникам, які зможуть на ній працювати.
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23.05.2021 12:38 Ответить
Цей шахрайський закон створений на тому, щоб земля стала власністю шахраїв олігархів-транснаціоналів. Поки в нас кланово-олігархічна система, взагалі не допустимий ніякий ринок землі. Бо обмануть обов'язково. Ще гірше ніж колись з ваучерами по підприємствам.
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23.05.2021 13:02 Ответить
А що таке громади? Це місцевий голова, якого можна підкупити, чи залякати. Це зроблено шахраями.
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23.05.2021 13:30 Ответить
Ви самі собі суперечите. Хочете державний контроль чиновників - казнокрадів, і не вірите місцевої виборної владi.
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23.05.2021 13:38 Ответить
Не маніпулюйте. Я більше не вірю олігархам ніж чиновникам. І не хочу їм спрощувати процес дерибану землі. Коли буде нормальна влада чиновників поміняють. А шахраїв власників поміняти не вдасться. І повернути роздерибанее також.
Ана рахунок виборної влади, то в нас нема демократичних виборів. Все, я тут закінчив.
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23.05.2021 13:48 Ответить
"Кожен народ гідний своїх правителів" (с). Інший влади не буде.
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23.05.2021 13:49 Ответить
Це маніпуляції. В нас правителі не являються продуктом українського народу. Це бувша комуністично-комсомольська номенклатура ссср, створена для нас москвою жорстокими методами. В процесі свого формування вона пройшла етап участі в проведенні голодомору організованого москвою.
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23.05.2021 13:55 Ответить
Сьогодні вперше в ******** укріанской історії, презіднет не є спадкоємцем совка.
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23.05.2021 13:59 Ответить
Ви правильно помилились, Зєля не "президент", а "презіднет" якийсь. Виконує завдання ліквідації України на відмінно. Все, що він робив два роки, зроблено виключно на шкоду українцям. Доречі я за нього голосував у другому турі.
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23.05.2021 14:35 Ответить
"Кожен народ гідний своїх правителів" (с).
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23.05.2021 14:36 Ответить
Як послідовному юлєфобу дам Вам медалю "Почесний ліквідатор України". І на Україні можна ставити хрест.
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23.05.2021 14:52 Ответить
Такі закони демократії. Меншість підкоряється більшості, звикайте.
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23.05.2021 14:54 Ответить
Тобто мені Вам навіть показати палець у скроні не можна? "Батьківщина": Організація "земельного референдуму" стартувала на Київщині - 11 тисяч осіб почнуть збирати 3 мільйони підписів - Цензор.НЕТ 6539
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23.05.2021 16:20 Ответить
В цій вітці я вже ясно довів, що українців це не стосується. А ви своє. Невже не зрозуміло просте? Українці не заслуговують своїх мерзенних правителів. Читайте вище.
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23.05.2021 23:14 Ответить
Боты олигархов-мошенников нагло и агрессивно пытаются переводить стрелки на личность Тимошенко. Я считаю ее сложной фигурой. Но всякий здравомыслящий украинец любой национальности должен понимать, что попытки сейчас продавать землю по этому мошенническому закону, во время войны, при феодальной кланово-олигархической системе - это АФЕРА тысячелетия. Всем надо подписываться в требованиях референдума. Необходимо добиться референдума.
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23.05.2021 12:32 Ответить
"Батьківщина": Організація "земельного референдуму" стартувала на Київщині - 11 тисяч осіб почнуть збирати 3 мільйони підписів - Цензор.НЕТ 5557
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23.05.2021 12:41 Ответить
Вони не власники. Земля по конституції народна. Заставити оформити аренду і платити за аренду. А вони хочуть за безцінок привласнити.
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23.05.2021 13:36 Ответить
У нас багато чого написано в Конституції. Земля вже в руках олігархів БЕЗКОШТОВНО! Тому Тимошенко не хоче Закон про ринок землі.
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23.05.2021 13:41 Ответить
Я же вам сказав. Оформити як аренду і заставити їх платити за аренду.
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23.05.2021 23:19 Ответить
А на первом месте "жулька" с 1,5 мл.га.
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23.05.2021 15:00 Ответить
Віддам 4 га земельного паю під базу НАТО. Задурно. Хоч якась користь.
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23.05.2021 13:10 Ответить
По Зєлєному закону Ваш орендатор може без Вашої згоди ваші гектари закласти в іноземний банк за борг по земельному податку. Забувайте про "віддам, не віддам"...
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23.05.2021 14:38 Ответить
Грошовим, міжнародним мішкам з грошима, якими вони не обмежені, ніяких проблем в купівлі всієї теріторії України не буде. Коли люди продадуть свою землю, вони зрозуміють, що гроші жерти не можна, бо не смачно.
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23.05.2021 14:49 Ответить
Якщо нікому не вірити, не потрібно жити.
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23.05.2021 14:56 Ответить
ТНК(транс національні корпорації) - це не окремі люди. Це капітал багатьох людей. Якийсь німець, чи француз, навіть не в курсі, що його корпорація, куди він вклав свій капітал, вбила чергову державу а людей виморила голодом. Вкладники тільки підраховують свої відсотки від кількості вкладених грошей. І таких вбитих країн вже більше, ніж не вбитих. Кому пан пропонує вірити?
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23.05.2021 16:26 Ответить
Тыць, та й розвиднiлось... Мовчала-мовчала, ся взяла та й проснула... Навколо цего питання... iй свiтить хiба що завферми, бо там давно вже нема що красти... До Юлi ж вже немае анiякiсiнькоi довiри... Хто iй ще вiрить - голос...
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23.05.2021 13:11 Ответить
Пока в Украине существует почти половина населения быдла, для "жульки" это поле нераспаханной земли, на этом поле "жулька" соберёт урожай угрожающий безопасности Украины.
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23.05.2021 14:57 Ответить
Урожай угрожающий безопасности Украины соберут Зеленский с Коломойским через аферу - дерибан украинской земли.
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23.05.2021 23:24 Ответить
Жулька це та скотиняка яку в клiтци тримати трэба.
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23.05.2021 15:04 Ответить
Щось у пана нульового кацапа українська мова не встановлюється. Спитай у свого куратора на Лубянці, він підкаже, як встановити
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23.05.2021 16:29 Ответить
Боты олигархов-мошенников нагло и агрессивно пытаются переводить стрелки на личность Тимошенко. Я считаю ее сложной фигурой. Но всякий здравомыслящий украинец любой национальности должен понимать, что попытки сейчас продавать землю по этому мошенническому закону, во время войны, при феодальной кланово-олигархической системе - это АФЕРА тысячелетия. Всем надо подписываться в требованиях референдума. Необходимо добиться референдума.
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24.05.2021 10:30 Ответить
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