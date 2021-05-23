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Новости Политика Украины
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31 пункт пропуска на границе с Молдовой возобновит работу 24 мая, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

31 пункт пропуска на границе с Молдовой возобновит работу 24 мая, - МВД

На украинско-молдавской границе с понедельника, 24 мая, возобновит работу 31 пункт пропуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"На украинско-молдавской границе возобновляет работу 31 пункт пропуска", - отмечается в сообщении.

Так, с 08:00 24 мая 2021 года начинают функционировать пункты пропуска: Бронница - Унгурь; Ямполь - Косэуць; Цекиновка - Сорока; Великая Косница - Василькеу; Великая Косница - Хрушка; Грабаровка - Окница; Болган - Христова; Студена - Ротарь; Алексеевка - Валя Туркулуй; Шершенцы - Валя Туркулуй; Домница - Колбасная; Тимково - Броштень; Станиславка - Веренкеу; Федосеевка - Жура; Дубово - Дубеу; Платоново - Гоянул Ноу; Осиповка - Колосово; Павловка - Мочаровка; Великоплоское - Мелеешть; Славяносербка - Ближний Хутор; Гребеники - Тирасполь; Розаловка - Фрунзе; Граденцы - Незавертайловка; Лесное - Саиц; Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга; Зализничное - Кайраклия; Долинское - Чышмикиой; Вашковцы - Грименкеуц; Сокиряны - Колокушная; Зеленая - Медвежье; Подворьевка - Липкань.

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Автор: Анна Судак
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Я так понимаю, после того, как по приказу дерьмаков-зеленских, был незаконно похищен чаус, Молдова закрыла с нами границы?!
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23.05.2021 06:42 Ответить
Интересно сколько из этих " пропусков" проходят через оккупированное Рашей Приднестровье.
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23.05.2021 13:08 Ответить
 
 