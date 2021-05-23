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Украинец Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинец Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Европы в Будапеште.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, к золоту на дистанции 1500 м вольным стилем украинский пловец добавляет награду высшей пробы на 800.

Украинец Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта 01

Напомним, 19 мая украинец Михаил Романчук завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский спортсмен Романчук побил рекорд Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем, который держался 8 лет

Автор: Анна Судак
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Поздравляю! Украинец Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта - Цензор.НЕТ 8111
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23.05.2021 01:35 Ответить
Рівенчанин Романчук дуже талановитий атлет. Мої вітання переможцю!
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23.05.2021 03:18 Ответить
Согласно свежего опроса Левада центра, более 60% граждан рассеи не считают себя европейцами. У меня вопрос: какого черта азиопия делает на европейском первенстве?
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23.05.2021 06:37 Ответить
Мельдоний сэр.
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23.05.2021 07:23 Ответить
Молодец Миха! Слава Герою!
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23.05.2021 06:39 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Українець Романчук виборов друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту - Цензор.НЕТ 8038

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23.05.2021 09:01 Ответить
Украина рукоплещит!
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23.05.2021 12:09 Ответить
 
 