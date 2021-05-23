16 285 21
Один человек погиб, пятеро травмированы в результате падения воздушного шара на Хмельнитчине, - полиция. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Вечером 22 мая возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области упал воздушный шар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Правоохранители уточнили, что на борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.
"Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
ФОТО: ГСЧС
Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.
Топ комментарии
+6 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий23.05.2021 07:00
+6 Viktor Zotov
показать весь комментарий23.05.2021 09:14
+6 Skomoroh
показать весь комментарий23.05.2021 09:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Шар пролетая над линией высоковольтных передач, задел корзиной провода, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди которые выпали оттуда.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2021-05-23/pod-kamenets-podolskim-ruhnul-vozdushnyiy-shar-s-lyudmi-est-pogibshiy-foto-i-detali-tragedii/233004
Або щоб відірвалась гондола, або просто пошматувати кулю...
Скоріше всього використовувалась куля, що значно перевищила ресурс експлуатації....
Пілота не скинули, бо його місце в черзі останнє.
Висловлюю глибоке співчуття.
Які можуть бути жарти?