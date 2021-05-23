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С начала суток наемники РФ на Донбассе дважды нарушили режим тишины, боевых потерь нет, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток наемники РФ на Донбассе дважды нарушили режим тишины, боевых потерь нет, - штаб

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям у Гранитного и Светлодарска. За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 23 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь в результате вражеского огня нет", – сказано в утренней сводке штаба.

Также сообщается о 12 нарушениях режима прекращения огня противником за минувшие сутки. Российские наемники использовали минометы 120-го и 82-го калибров, ручные противотанковые и подствольные гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что из минометов 120-го калибра противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески. Вследствие попадания мины был поврежден частный дом, жителю которого чудом удалось спастись.

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Автор: Вадим Куц
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А це що таке??? !!
https://censor.net/ru/news/3266900/voin_obedinennyh_sil_tyajelo_ranen_na_donbasse_vrag_otkryval_ogon_8_raz_presstsentr
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23.05.2021 08:22 Ответить
Не можу зрозуміти ні наших журналюг,ні чиновників---для чого вживати слова про тишину.на війні з фашистсько-рашистською росією. Кожний день стріляють,майже кожний день поранені,майже щонеділі вбиті І це при тому,що ми незнаємо долю важкопоранених,бо вони помирають в госпіталі.
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23.05.2021 08:38 Ответить
Unfortunately all the corruption and kremlin influence still persists in Ukraine, and while the russian is not expelled from Ukraine, things like this will still happen... it is a bitter reality
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23.05.2021 15:40 Ответить
Звучит как-то по ЗЕбильному боевых потерь нет. А не боевых?
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23.05.2021 08:43 Ответить
Какие могут быть "режимы тишины" с теми, кто силой оккупировал часть украинских земель!
Складывается впечатление что так называемый "штаб" действует против национальных интересов Украини, подрывая суверенитет и территориальную целостность государства.
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23.05.2021 08:45 Ответить
Зелена влада, - зелений і штаб.
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23.05.2021 08:58 Ответить
..І пофф... на ху@ло / Від початку доби найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим тиші, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 4872
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23.05.2021 09:55 Ответить
Від початку доби найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим тиші, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 975 Від початку доби найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим тиші, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5303
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23.05.2021 09:56 Ответить
not agressor, but a murderer and a pure evil
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23.05.2021 15:34 Ответить
Вже дуже давно ми не отримували інформацію про знищених бойовиків, про знищених окупантів та їх техніку. ЧОМУ ???
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23.05.2021 10:15 Ответить
lets skin some russians brothers \m/
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23.05.2021 15:35 Ответить
 
 