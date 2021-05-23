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Новости Киевские новости
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В центре Киева сегодня продолжатся спортивные мероприятия - движение транспорта ограничено

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В воскресенье, 23 мая, в Киеве продолжиться проведение спортивных мероприятий, вследствие чего будет ограничено движение транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

Правоохранители опубликовали график и перечень улиц, движение по которым будет частично ограничено.

В частности, до 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади и на Почтовой площади (Причал 6-10).

Также с 07:00 до 12:30 движение ограничено:

По ул. Петра Сагайдачного; Боричевому спуску; ул.Набережно-Крещатицкой (в направлении Гаванского моста); Гаванскому мосту (в направлении Северного моста); по ул.Набережно-Рыбальской (в направлении Северного моста до ул. Электриков); Набережному шоссе (в направлении Гаванского моста); Владимирскому спуску (в направлении Почтовой площади); повороту с моста Метро на Набережное шоссе.

В центре Киева сегодня продолжатся спортивные мероприятия - движение транспорта ограничено 01
В центре Киева сегодня продолжатся спортивные мероприятия - движение транспорта ограничено 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение до 27 июня. КАРТА

Автор: Вадим Куц
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В субботу, 22 мая, на северо-западе Китая из-за непогоды погибли 20 участников марафона на 100 км в Каменном лесу Желтой реки, судьба еще одного пока остается неизвестной (позже появилась неутешительная информация, число погибших увеличилось до 21. Один из погибших был обладателем национальных рекордов).
Об этом в воскресенье утром сообщает китайское агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.
"Экстремальные погодные условия обрушились на этот район во время забега, который начался в субботу утром в ландшафтном парке "Хуанхэ Шилинь" в уезде Цзинтай, города Байинь", - говорится в информации.
Всего в марафоне участвовали 172 человека. Когда появились сообщения о пропавших без вести участниках, забег было решено прекратить и власти организовали спасательную операцию, для которой привлекли около 700 спасателей. Только на рассвете 23 мая стали находить первые тела погибших.
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23.05.2021 09:16 Ответить
Организаторы обязаны были отменить гонку глядя на прогноз погоды, либо остановить трейл и эвакуировать участников в безопасное место, когда стало известно об ухудшении погоды. Это чистой воды преступная халатность организаторов. Хоть есть конечно и природный фактор, когда невозможно предугадать внезапное стихное бедствие на такой длинной дистанции.
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23.05.2021 09:58 Ответить
...в провинции Ганьсу, где и проходил марафон по пересеченной горной местности ( трасса -100 километров). Днем в субботу на высотном участке трассы на участников забега внезапно обрушился крупный град, ледяной дождь и ураган, резко упала температура воздуха до заморозков.
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23.05.2021 10:24 Ответить
Сало сила - спорт могила, стверджують здорові кияни і залюбки пруться на природу пожерти, а от бігунці настільки кволі, що сил їм вистачає лише на те, щоб пробігтися під своїми вікнами.
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23.05.2021 10:26 Ответить
А що за змагання то? І що це за подача новин така?
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23.05.2021 22:00 Ответить
 
 