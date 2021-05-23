В центре Киева сегодня продолжатся спортивные мероприятия - движение транспорта ограничено
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В воскресенье, 23 мая, в Киеве продолжиться проведение спортивных мероприятий, вследствие чего будет ограничено движение транспорта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в патрульной полиции столицы.
Правоохранители опубликовали график и перечень улиц, движение по которым будет частично ограничено.
В частности, до 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади и на Почтовой площади (Причал 6-10).
Также с 07:00 до 12:30 движение ограничено:
По ул. Петра Сагайдачного; Боричевому спуску; ул.Набережно-Крещатицкой (в направлении Гаванского моста); Гаванскому мосту (в направлении Северного моста); по ул.Набережно-Рыбальской (в направлении Северного моста до ул. Электриков); Набережному шоссе (в направлении Гаванского моста); Владимирскому спуску (в направлении Почтовой площади); повороту с моста Метро на Набережное шоссе.
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В субботу, 22 мая, на северо-западе Китая из-за непогоды погибли 20 участников марафона на 100 км в Каменном лесу Желтой реки, судьба еще одного пока остается неизвестной (позже появилась неутешительная информация, число погибших увеличилось до 21. Один из погибших был обладателем национальных рекордов).
Об этом в воскресенье утром сообщает китайское агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.
"Экстремальные погодные условия обрушились на этот район во время забега, который начался в субботу утром в ландшафтном парке "Хуанхэ Шилинь" в уезде Цзинтай, города Байинь", - говорится в информации.
Всего в марафоне участвовали 172 человека. Когда появились сообщения о пропавших без вести участниках, забег было решено прекратить и власти организовали спасательную операцию, для которой привлекли около 700 спасателей. Только на рассвете 23 мая стали находить первые тела погибших.