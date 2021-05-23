За сутки от COVID-19 в Украине вакцинировано 3503 человека, всего - 1 052 814, - Минздрав

За субботу, 22 мая, в Украине еще 3503 человека получили прививки против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения

Первую дозу получили 1022 человека, полностью иммунизирован - 2481 человек.

В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.

С начала кампании привито уже 978 033 человека, из них получили 1 дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированны (получили 2 дозы) - 74 783 человека.

Всего сделано 1 052 814 прививок.

По состоянию на 22 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 украинцев.

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