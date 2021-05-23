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вакцина (3815) COVID-19 (18599)

За сутки от COVID-19 в Украине вакцинировано 3503 человека, всего - 1 052 814, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки от COVID-19 в Украине вакцинировано 3503 человека, всего - 1 052 814, - Минздрав

За субботу, 22 мая, в Украине еще 3503 человека получили прививки против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения

Первую дозу получили 1022 человека, полностью иммунизирован - 2481 человек.

В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.

С начала кампании привито уже 978 033 человека, из них получили 1 дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированны (получили 2 дозы) - 74 783 человека.

Всего сделано 1 052 814 прививок.

По состоянию на 22 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 украинцев.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+4
Еще три года назад, зебилов пугали "доктором смерть" показывая на Уляну Супрун. Но дорвавшись к власти, квартал95 привел в минздрав действительно доктора смерть: 40тыс смертей за один год то ковида, уничтоженая медицина и полное отсутствие вакцинации нормальной вакциной. Зато плять зебилам смешно
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23.05.2021 09:42
+3
Такими темпами, глядишь, и в 2034 году рапортуют об успешной вакцинации половины населения Украины!
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23.05.2021 09:33
+2
косовороточник не говорил до 24 августа, какого года. Думаю к 34-м как раз справятся.
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23.05.2021 09:44
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Такими темпами, глядишь, и в 2034 году рапортуют об успешной вакцинации половины населения Украины!
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23.05.2021 09:33 Ответить
Вова-кацаваротка обіцяв до 24 серпня. Невже знов збрехав?
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23.05.2021 09:36 Ответить
косовороточник не говорил до 24 августа, какого года. Думаю к 34-м как раз справятся.
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23.05.2021 09:44 Ответить
Оманське брехло обіцяло до 30 річчя Незалежності.
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23.05.2021 09:49 Ответить
Хе, а чого ж ви хотіли? Мальдивське обіцяло за кілька днів АТО завершити - і нічьо...
Зате після нищівної перемоги чергової самореволюції не лише миздобули найбоэздатнішу в Європі армію, а й найМЕДовішу реформу здійснили!
Всі ці героїчні зусилля призвели до того, що за рівнем доходів на душу населення миопинилися у самому єврохвості, а за рівнеи тестування та вакцинації населення навіть трошки нижче. І якщо раніше мивимагали "підпиши" та "впустибезвіз", то тепер можемо заслужено вимагати "защепи!". Ну, а ентузіасти перманентного спротиву та невпинних реформ: "ЗЕщепи!"
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23.05.2021 10:54 Ответить
Оманське обіцяло закінчити війну. І шо?
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23.05.2021 11:20 Ответить
Ну що - те ж, що і у мальдивського.
Щоправда, воно не казало коли...
І навіть не обіцяло, що в один тур.
Але какая разнітса...
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23.05.2021 13:20 Ответить
Наведи приклад, за 30 років який президент не брехав Українському народу? Так ото ж.
Доки суспільство буде дозволяти їм брехати, вони будуть це робити, хто б не прийшов на цю посаду.
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23.05.2021 10:33 Ответить
Так откровенно и нагло как брешет осел...не брехал ни один из предыдущих президентов....даже скот янукович и тот был поскромнее...
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23.05.2021 10:41 Ответить
Чому "простой парень из народа" теж бреше?
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23.05.2021 10:41 Ответить
Тому що президент, а ще тому, що ми йому дозволили це робити.
Так само як і іншим керманичам.
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23.05.2021 10:55 Ответить
Таким темпами не вакцинирую никогда!
Простая арифметика говорит, что при скорости 3500 человек в сутки, за 4 месяца будет вакцинировано 420 тыс человек, после этого первые вакцинированные уже вакцинированными считаться не будут и их нужно вакцинировать по новой!!!
А теперь добавьте сюда естественный прирост населения порядка 1000 человек в сутки.
Получаем просто перевод вакцин!!!

Для того, чтобы вакцинация работала темп должен быть увеличен в 100-150 раз, т.е. до 0,5 млн. в сутки
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23.05.2021 09:44 Ответить
немає там 3500 за добу. Україна за добу зробила 1 дозою 800, а вони пишуть 1022, БО на кордоні поляки укололи 200 джонсон, а такої вакцини в Україні немає, а в статистику внесли!!! https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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23.05.2021 12:14 Ответить
Такими темпами мы очень быстро провакцинируемся: вчера в публикациях было меньше миллиона(964 745 человек), а сегодня добавили 3 с половиной тысячи и получили на 52 тысячи больше миллиона. Где то не стыкуется. С приходом Ляшко статистика прогрессирует.
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23.05.2021 10:18 Ответить
А где этот клоун ляшко??? Новый типа министр??
Прошло 3 дня...и осталось 97 из заявленных 100 дней и 5 000 000 вакцинаций..
И если на дату обещания нужно было вакцинировать 50000 человек в день.. что бы обещание выполнить...то на сегодня нужно вакцинировать уже 51134 человека в день...
Зеленые твари брешут как дышат...
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23.05.2021 09:41 Ответить
А в печати писали, что Ляшко лоббировал Пинчук. Я не знал, что он тоже за Зеленского.
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23.05.2021 10:21 Ответить
Ввімкніть новини ICTV щоб бачити за кого пінчук)
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23.05.2021 10:44 Ответить
ещё 30 лет и ключик у нас в кармане
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23.05.2021 09:41 Ответить
в учоряшніх даних вакциновані поляками 219 людей! хоча такої вакцини в Україні немає і не буде. ОСЬ ЯК ЛЯШКО ПЛАНУЄ 5МЛН ВАКЦИНУВАТИ!
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23.05.2021 12:16 Ответить
Еще три года назад, зебилов пугали "доктором смерть" показывая на Уляну Супрун. Но дорвавшись к власти, квартал95 привел в минздрав действительно доктора смерть: 40тыс смертей за один год то ковида, уничтоженая медицина и полное отсутствие вакцинации нормальной вакциной. Зато плять зебилам смешно
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23.05.2021 09:42 Ответить
Лохи не так зрозуміли девіз главкловуна "Зробимо їх разом".
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23.05.2021 09:46 Ответить
І вакцини забанили, і лікарні розігнали, і ліки повзвінчували... Всьо уряд по рептілоїдським методичкам виконав. А невдячний нарід масово не вимирає. "Яке живуче це бидло... Пєчалька". --- розмірковують квартальні. " Зєлєньського на другий термін!" --- захоплено гундосять щасливі електорати. Чи не це гармонія?!
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23.05.2021 09:59 Ответить
Зате медреформа переконливо довела свою нищівну ефктивність!

За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 3503 людини, загалом - 1 052 814, - МОЗ - Цензор.НЕТ 302
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23.05.2021 11:07 Ответить
Мені хтось скаже, чого ці придурки вперли 219 джонсон у першу дозу, тоді коли вона одноразова і разом із цим ці люди закінчили вакцинацію????
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23.05.2021 13:12 Ответить
друга доза 2482 + 219 повинно бути, а не перша доза 803 + 219= 1022
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23.05.2021 13:14 Ответить
дурачки
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23.05.2021 15:37 Ответить
 
 