За сутки от COVID-19 в Украине вакцинировано 3503 человека, всего - 1 052 814, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За субботу, 22 мая, в Украине еще 3503 человека получили прививки против коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения
Первую дозу получили 1022 человека, полностью иммунизирован - 2481 человек.
В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.
С начала кампании привито уже 978 033 человека, из них получили 1 дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированны (получили 2 дозы) - 74 783 человека.
Всего сделано 1 052 814 прививок.
По состоянию на 22 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 украинцев.
Топ комментарии
+4 Super Gut
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+3 мойша одесский
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+2 Super Gut
показать весь комментарий23.05.2021 09:44
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Пожалуйста, подождите...
Зате після нищівної перемоги чергової самореволюції не лише миздобули найбоэздатнішу в Європі армію, а й найМЕДовішу реформу здійснили!
Всі ці героїчні зусилля призвели до того, що за рівнем доходів на душу населення миопинилися у самому єврохвості, а за рівнеи тестування та вакцинації населення навіть трошки нижче. І якщо раніше мивимагали "підпиши" та "впустибезвіз", то тепер можемо заслужено вимагати "защепи!". Ну, а ентузіасти перманентного спротиву та невпинних реформ: "ЗЕщепи!"
Щоправда, воно не казало коли...
І навіть не обіцяло, що в один тур.
Але какая разнітса...
Доки суспільство буде дозволяти їм брехати, вони будуть це робити, хто б не прийшов на цю посаду.
Так само як і іншим керманичам.
Простая арифметика говорит, что при скорости 3500 человек в сутки, за 4 месяца будет вакцинировано 420 тыс человек, после этого первые вакцинированные уже вакцинированными считаться не будут и их нужно вакцинировать по новой!!!
А теперь добавьте сюда естественный прирост населения порядка 1000 человек в сутки.
Получаем просто перевод вакцин!!!
Для того, чтобы вакцинация работала темп должен быть увеличен в 100-150 раз, т.е. до 0,5 млн. в сутки
Прошло 3 дня...и осталось 97 из заявленных 100 дней и 5 000 000 вакцинаций..
И если на дату обещания нужно было вакцинировать 50000 человек в день.. что бы обещание выполнить...то на сегодня нужно вакцинировать уже 51134 человека в день...
Зеленые твари брешут как дышат...