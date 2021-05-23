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"Верные всегда": Хомчак и Наев поздравили воинов по случаю Дня морской пехоты Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За годы войны украинская морская пехота окрепла и стала гордостью украинского народа, воплощением его лучших качеств: непокорности, мужества, силы и отваги

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю Дня морской пехоты Украины.

"Сформированы и эффективно действуют Командование морской пехоты, отдельные бригады и батальоны, которые профессионально выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил и достойно представляют Украину на международных мероприятиях.

Имена известных исторических фигур на ваших боевых знаменах свидетельствуют и преемственности национальных военных традиций и подчеркивают важную роль морской пехоты Украины в национальном государственном созидании.

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Я искренне благодарен ветеранам морской пехоты, которые в далеком 1992 году одними из первых заявили о своем выборе служить украинскому народу в составе возрожденного национального флота. Уже тогда морские пехотинцы стали ядром патриотизма и профессионализма, силой, которая сдерживала сепаратизм в Крыму.

Спасибо каждому, кто в 2014 году во время русской оккупации не изменил присяге и под лозунгом "Верные всегда!" продолжает борьбу за свободу и независимость Украины.

Мы склоняем головы, чествуя подвиг героев, отдавших свои жизни за Украину. Их имена увековечены в памятных знаках и названиях улиц. Боевые катера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с честью носят названия населенных пунктов, где родились и выросли павшие побратимы. Земной поклон семьям, которые воспитали достойных сыновей и дочерей Украины.

Уверен, мы с честью преодолеем все испытания и препятствия, станем сильнее ради надежной защиты нашей страны. Верю в морскую пехоту Украины и в нашу общую Победу!"

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Также воинов морской пехоты Украины поздравил и Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем морской пехоты Украины!
Ежедневно, выполняя важные боевые задачи на суше, на море и в воздухе, вы подтверждаете ваш лозунг "Верный всегда".

В противостоянии с российским агрессором в ходе антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины вы всегда доказіваете свое высокое боевое мастерство, демонстрируя мужество и отвагу.
В память о каждом, кто отдал свою жизнь во имя Украины, в этот день мы низко кланяемся погибшим украинским воинам.
От имени личного состава Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично выражаю Вам благодарность за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.
Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимости духа.
Слава Украине!
Вместе победим!"

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+9
"Верные всегда": Хомчак и Наев поздравили воинов по случаю Дня морской пехоты Украины - Цензор.НЕТ 7287

.
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23.05.2021 10:26
+7
95 скотобаза звичайні ватні недоумки, як і їх лохторат.
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23.05.2021 10:51
+6
"Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 4241
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23.05.2021 10:46
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Правила форума Совет форумчан
Верные...Крым показал их верность...85%личного состава перешли на сторону врага.Надеюсь нынешние будут реально верными.
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23.05.2021 10:26 Ответить
Из 19000 военных в Крыму 80% перешло на сторону России. Были предатели и среди морпехов. Но среди них был самый большой процент тех, кто остался верен. Морпехам тогдашний министр обороны Тенюх и и.о. президента дали приказ сдать оружие. И сразу после этого их штурмом взяли зеленые человечки. Конкретно это 1-й отдельный батальон морской пехоты имени Ольшанского. Комбата и его заместителя избили и забрали на пару часов куда-то на вертолете. Остальных связали, бросили в «Уралы» и повезли в Украину.
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23.05.2021 10:46 Ответить
Этот самый большой процент меньше половины, нахер такую героическую шляпу .
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23.05.2021 11:31 Ответить
Так зрадники лишились в Криму.
А ці - ВІРНІ Україні.
Припиняйте свої провокації.
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23.05.2021 10:48 Ответить
Ті українці, які служили у Радянській Армії були зрадниками України?
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23.05.2021 11:38 Ответить
"Верные всегда": Хомчак и Наев поздравили воинов по случаю Дня морской пехоты Украины - Цензор.НЕТ 7287

.
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23.05.2021 10:26 Ответить
Да. Вірні. Русні достатньо замочили.
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23.05.2021 10:40 Ответить
Почти каждый день хорошие новости. Меня всё устраивает.
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23.05.2021 11:18 Ответить
А говнокомандуючий прогуносить що небудь, чи йому не доповіли яке свято сьогодні?
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23.05.2021 10:32 Ответить
а нужно ? кому интересны его поздравления ? пускай продолжает праздновать свои 10 побед и не мешает "Верные всегда": Хомчак и Наев поздравили воинов по случаю Дня морской пехоты Украины - Цензор.НЕТ 2908
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23.05.2021 10:41 Ответить
Він наче головнокомандуючий. Нє?
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23.05.2021 10:43 Ответить
по пачпорту вроде да . но есть мнение что из него такой главнокомандующий как из говна конфетка
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23.05.2021 10:46 Ответить
Наче...
Він будує дороги та садки.
А головнокомандувач займається військом, безпекою країни та зовнішньою політикою.
Висновок- Зе не виконує і третину своїх обов'язків. Простіше збудувати туалет і вчепити на нього зелені кульки.
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23.05.2021 10:47 Ответить
Ща появітся! "Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 4203

"Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 1604
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23.05.2021 10:47 Ответить
квартал вже обіссяв пісню Шум.
Вони нічого свого не створюють. Лише пасуться на чужому. Псуюють його. Зводять на рівень кловунства. Принижують.
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23.05.2021 10:50 Ответить
95 скотобаза звичайні ватні недоумки, як і їх лохторат.
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23.05.2021 10:51 Ответить
Это девиз американской морской пехоты. Могли бы придумать что нибудь свое.
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23.05.2021 10:34 Ответить
Как раз наоборот. Девиз Semper Fidelis - девиз города Львов с 1658 года по 1939 год.
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23.05.2021 10:40 Ответить
Когда был польским городом?
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23.05.2021 10:46 Ответить
Кацапе, ти дуже добре знаєш історію? То давай поговоримо ху із ху "Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 4749
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23.05.2021 10:49 Ответить
И австро-венгерским а также ЗУНР....
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23.05.2021 10:51 Ответить
З 1658 года по 1939 год? Тоді більше австроугорським, угруповання австрійських військ в Галичині і Буковині одна з причин поразки москалів в Кримській війні.
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23.05.2021 11:13 Ответить
Гониво, в Крыму кацапы просрали только по тому шо их там отпздли бриты,жостко и со всей силы.Никакой другой причины там быть не может .
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23.05.2021 11:23 Ответить
Москва тоже была польским городом, и французским, года напомнить лаптеногий?
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23.05.2021 11:25 Ответить
Fidelis Constans це девіз Шостого легіону Ferrata/
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23.05.2021 11:01 Ответить
В 1658 році Львів вже був, а росії ще не було. "Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 9894
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23.05.2021 11:15 Ответить
А в каком месте Львов к морской пехоте?
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23.05.2021 11:19 Ответить
Освободим родную землю! Но потом. А то Путин нападет.
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23.05.2021 10:37 Ответить
Ты уже освободил. Свою черепную коробку от мозга. Теперь там сквозняки гуляют, которые ты за остроумные комменты выдаешь.
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23.05.2021 10:58 Ответить
Ты прямо как моя бывшая.
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23.05.2021 11:04 Ответить
Остался ты одинок со своим сквозняком, дружище. Можешь здесь не делать того чем одинокие мужчины наедине с компом занимаются?
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23.05.2021 12:58 Ответить
"Вірні завжди": Хомчак і Наєв привітали воїнів із нагоди Дня морської піхоти України - Цензор.НЕТ 4241
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23.05.2021 10:46 Ответить
Этот девиз конченный , тот кто его придумал должен быть отпзжн ногами ибо после весны 14го про этот позор лучше стыдливо умолчать, девиз у этого рода войск должен быть как у Барсуков - бачиш, ****.И день создания этого рода войск должен быть изменён на день когда Сухаревский это произнёс первый раз.
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23.05.2021 11:16 Ответить
Девиз придумал Юлий Цезарь для Железного VI Legio Ferrata. И за всю историю было пару случаев когда легион тот девиз не оправдал, но они никому не интересны.
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23.05.2021 11:37 Ответить
А кто его для мп вмсу придумал?Тоже Юлий Цезарь или какая то херня на Лубянке?
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23.05.2021 11:49 Ответить
тут да. Но все равно - не в девизе дело. Он неплохой.
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23.05.2021 11:55 Ответить
В Киеве, на Оболонской набережной, у памятного знака, морпехи празднуют свой праздник. Сюда даже приехал генерал Игорь Гордийчук - Герой войны, который сам не передвигается...
А в это время, верховный говнокомандующий, завернувшись в косоворотку, думает как продавать телесериалы в страну-убийцу украинцев.
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23.05.2021 13:18 Ответить
 
 