"Верные всегда": Хомчак и Наев поздравили воинов по случаю Дня морской пехоты Украины
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За годы войны украинская морская пехота окрепла и стала гордостью украинского народа, воплощением его лучших качеств: непокорности, мужества, силы и отваги
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю Дня морской пехоты Украины.
"Сформированы и эффективно действуют Командование морской пехоты, отдельные бригады и батальоны, которые профессионально выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил и достойно представляют Украину на международных мероприятиях.
Имена известных исторических фигур на ваших боевых знаменах свидетельствуют и преемственности национальных военных традиций и подчеркивают важную роль морской пехоты Украины в национальном государственном созидании.
Я искренне благодарен ветеранам морской пехоты, которые в далеком 1992 году одними из первых заявили о своем выборе служить украинскому народу в составе возрожденного национального флота. Уже тогда морские пехотинцы стали ядром патриотизма и профессионализма, силой, которая сдерживала сепаратизм в Крыму.
Спасибо каждому, кто в 2014 году во время русской оккупации не изменил присяге и под лозунгом "Верные всегда!" продолжает борьбу за свободу и независимость Украины.
Мы склоняем головы, чествуя подвиг героев, отдавших свои жизни за Украину. Их имена увековечены в памятных знаках и названиях улиц. Боевые катера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с честью носят названия населенных пунктов, где родились и выросли павшие побратимы. Земной поклон семьям, которые воспитали достойных сыновей и дочерей Украины.
Уверен, мы с честью преодолеем все испытания и препятствия, станем сильнее ради надежной защиты нашей страны. Верю в морскую пехоту Украины и в нашу общую Победу!"
Также воинов морской пехоты Украины поздравил и Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем морской пехоты Украины!
Ежедневно, выполняя важные боевые задачи на суше, на море и в воздухе, вы подтверждаете ваш лозунг "Верный всегда".
В противостоянии с российским агрессором в ходе антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины вы всегда доказіваете свое высокое боевое мастерство, демонстрируя мужество и отвагу.
В память о каждом, кто отдал свою жизнь во имя Украины, в этот день мы низко кланяемся погибшим украинским воинам.
От имени личного состава Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично выражаю Вам благодарность за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.
Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимости духа.
Слава Украине!
Вместе победим!"
Пожалуйста, подождите...
А ці - ВІРНІ Україні.
Припиняйте свої провокації.
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Він будує дороги та садки.
А головнокомандувач займається військом, безпекою країни та зовнішньою політикою.
Висновок- Зе не виконує і третину своїх обов'язків. Простіше збудувати туалет і вчепити на нього зелені кульки.
Вони нічого свого не створюють. Лише пасуться на чужому. Псуюють його. Зводять на рівень кловунства. Принижують.
А в это время, верховный говнокомандующий, завернувшись в косоворотку, думает как продавать телесериалы в страну-убийцу украинцев.