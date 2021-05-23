"Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года"

За первые четыре месяца 2021 года розничная торговля в Украине выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Наибольшие темпы роста показали Черновицкая, Тернопольская и Закарпатская области.

"Это положительный тренд на пути восстановления нашей экономики после кризиса", - отметил он.

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