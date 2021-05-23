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Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года

За первые четыре месяца 2021 года розничная торговля в Украине выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Наибольшие темпы роста показали Черновицкая, Тернопольская и Закарпатская области.

"Это положительный тренд на пути восстановления нашей экономики после кризиса", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1,7 млрд грн будут направлены на развитие регионов в пределах соответствующей программы соцэконома, - Шмыгаль

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+19
Ідіот, роздрібні ціни виросли на 26 відсотків, а не торгівля. Але для зеленої влади це як досягнення.
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23.05.2021 11:35
+9
Ну якшо додати до цього 500 000 нових робочих місць створених цим клоуном ще у травні минулого року, то незабаром запануємо. Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года - Цензор.НЕТ 9031
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23.05.2021 11:35
+9
Что он курит такое забористое? Я только на той неделе изучал данные клиентов и партнеров по розничной торговле. Она тупо лежит кроме дешевого сегмента продовольствия. Торговый люд воет. По ощущениям большинства моих партнеров и клиентов, ситуация сейчас напоминает нулевые годы. Такой жопы во всем не было с того времени. И цифры по падению экономики и финансов, росту долгов и прочее только подтверждают эти мысли.
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23.05.2021 11:39
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Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года - Цензор.НЕТ 9334
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23.05.2021 11:35 Ответить
Ну якшо додати до цього 500 000 нових робочих місць створених цим клоуном ще у травні минулого року, то незабаром запануємо. Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года - Цензор.НЕТ 9031
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23.05.2021 11:35 Ответить
Ідіот, роздрібні ціни виросли на 26 відсотків, а не торгівля. Але для зеленої влади це як досягнення.
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23.05.2021 11:35 Ответить
Не только это - рост показан по сравнению с прошлым годом, а в прошлом году весной как минимум пару месяцев мы сидели в полном локлауне т.е. розница = 0, сейчас был типа "адаптивный карантин" и работало хоть что-то
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23.05.2021 12:31 Ответить
Бо цены поднялись на 20%
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23.05.2021 11:35 Ответить
*26
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23.05.2021 11:37 Ответить
шаришь)
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23.05.2021 11:49 Ответить
Измерял рост в гривнах гениальньій ахметовский менеджер или в чем?
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23.05.2021 11:37 Ответить
Падение ВВП за тот-же период в 2.1%. А оно тупые сказки для лохов рассказывает.
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23.05.2021 11:43 Ответить
Випорожнюватись на голови своїх виборців, улюблена справа зелених шарлатанів.
Але їхні виборці ніби і не проти ...
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23.05.2021 11:44 Ответить
Что он курит такое забористое? Я только на той неделе изучал данные клиентов и партнеров по розничной торговле. Она тупо лежит кроме дешевого сегмента продовольствия. Торговый люд воет. По ощущениям большинства моих партнеров и клиентов, ситуация сейчас напоминает нулевые годы. Такой жопы во всем не было с того времени. И цифры по падению экономики и финансов, росту долгов и прочее только подтверждают эти мысли.
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23.05.2021 11:39 Ответить
Сидорович, мне надо адрес схрона с "дешевым сегментом продовольствия" Шмигаль: Роздрібна торгівля зросла на 14% за перші чотири місяці 2021 року - Цензор.НЕТ 4166
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23.05.2021 12:54 Ответить
Ну вот почему без мата невозможно прокомментировать этих клоунов?
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23.05.2021 11:41 Ответить
Куди поділась наша велика аграрна держава з чорноземом?

Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года - Цензор.НЕТ 2465
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23.05.2021 11:43 Ответить
у нас сегодня на рынке видел молодую картошку по 22 грн
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23.05.2021 11:46 Ответить
На каком рынке? У оптовиков сейчас цена в 30-35 грн.
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23.05.2021 11:48 Ответить
на обыкновенном Николаевском
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23.05.2021 11:49 Ответить
Підтверджую. Центральний ринок сьогодні, дрібна, самий смак, 20-21 гривня. Та що побільше по 17 гривень.
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23.05.2021 11:54 Ответить
Надо перенимать опыт закладчиков. Кооперируемся? Шмигаль: Роздрібна торгівля зросла на 14% за перші чотири місяці 2021 року - Цензор.НЕТ 1345
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23.05.2021 12:57 Ответить
Я на неделе мотался на море отдохнуть, заезжал по дороге в Копани. У оптовиков мелкий опт -- 30-35. Крупный опт около 25.
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23.05.2021 11:54 Ответить
На обыкновенном - Изгаельском Шмигаль: Роздрібна торгівля зросла на 14% за перші чотири місяці 2021 року - Цензор.НЕТ 8920
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23.05.2021 12:57 Ответить
только что с магазина , картошка по 22 грн
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23.05.2021 11:55 Ответить
молодая
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23.05.2021 11:56 Ответить
Шмигаль: Роздрібна торгівля зросла на 14% за перші чотири місяці 2021 року - Цензор.НЕТ 4581
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23.05.2021 11:57 Ответить
щас очки одену ,не хрена не видно
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23.05.2021 11:58 Ответить
Не надо очки! Смотри Г+Г там "БОРЩАВЫЙ НАБЫР" - ПОДЕШЕВЕЛ!!!
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23.05.2021 12:58 Ответить
ты снимал неделю назад , проснись ты .........
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23.05.2021 11:59 Ответить
Т.е. за 4-5 дней цены упали более чем в 2 раза? Шмигаль: Роздрібна торгівля зросла на 14% за перші чотири місяці 2021 року - Цензор.НЕТ 5911 Что ты принимаешь?
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23.05.2021 12:01 Ответить
Слухай, ну дійсно така ціна в Миколаєві. Сам зранку на базарі був.
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23.05.2021 12:03 Ответить
оно всегда так весной , капуста молодая упала в три раза и щас по 10 грн
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23.05.2021 12:04 Ответить
Во вторник буду товариться, посмотрю.
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23.05.2021 12:06 Ответить
Таки да. Цены на украинскую продукцию с 2020 года выросли в среднем на 38%. Это отражение роста уровня непрямых налогов на производителя в нашей стране.
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23.05.2021 11:46 Ответить
Вона ще не поділась. Ось коли розпродадуть землю, тоді і подінеться.
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23.05.2021 11:50 Ответить
Странно. В той же Польше землю продают, а цены на аграрную продукцию ниже чем у нас. С чего вдруг?
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23.05.2021 12:32 Ответить
И что? Это заслуга Косоворотько?
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23.05.2021 11:43 Ответить
Ета пять! Шмигаль: Роздрібна торгівля зросла на 14% за перші чотири місяці 2021 року - Цензор.НЕТ 6047
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23.05.2021 11:51 Ответить
у нас в АТБ пусто , хорошие продукты исчезли , продают туфту , кассирши злые как голодные собаки
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23.05.2021 11:43 Ответить
и это в воскресенье
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23.05.2021 11:45 Ответить
Шмыга потерял связь с реальностью
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23.05.2021 11:44 Ответить
В прошлом году зе-шмыгали "напечатали" гривен на ~ $4 млрд. в этом году тоже не стесняются. цены полезли вверх на четверть. больше гривнами шуршать стали - вот и "торговля выросла"... P.S. "#у-зеленского" отважные "иканамисты" трускавецкого разлива.
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23.05.2021 11:48 Ответить
это у Шмыги что то на лбу выросло
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23.05.2021 11:51 Ответить
Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года
На асфальте? -- в Беларуси и в Вильнюсе, точно...*)
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23.05.2021 11:54 Ответить
За счет увеличения розничных цен...но в трускавецкой аккадемии этого не преподают...
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23.05.2021 12:08 Ответить
Грошей немає в населення, щоби воно продукти харчування оптом купувало.
Мало хто може пригадати, коли ковбасу до столу центнерами купував. Або макарони - мішками чи соняшникову олію бідонами.
Минули ті часи, коли й сірники та цигарки блоками купували.
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23.05.2021 12:28 Ответить
"Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года"

Передайте этому квартальному долбоящеру, что в 2020-м году, за первые четыре месяца, торговля упала на 50% по сравнению с 2019-м. Поэтому его 14% это даже не востановление, а позор!
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23.05.2021 12:42 Ответить
ага, и зарплата как в Польше,
это из разряда " срейтинг косовороткина 20% "
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23.05.2021 13:32 Ответить
а, ну да, в атб тушёнка за год с 60гривен до 90 выросла,
охметовский клован и шмыга лошат лохов
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23.05.2021 13:33 Ответить
Понятное дело, масло подсолнечное в 2 раза в цене выросло, вот и объем торговли вырос. Сейчас правительство существует у нас только для того чтобы врать народу в глаза.
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23.05.2021 14:18 Ответить
конечно весь малый бизнес на карантин отправляли, а сети олигархов работали и обогащались. Ушатали малый бизнес и хвалятся заработком олигархата. Шмыгаль иди ка ты нах.. Гнать ссаными тряпками это прокладку олигархов. Он же работал раньше на Ахметова, как его допустили на важнейшую должность в стране, если идет борьба с олигархами??? Власть нужно менять и всех менеджеров олигархов срачами гнать и в мусорки выкидывать!
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23.05.2021 16:12 Ответить
А "дірка" в Бюджеті збільшилася чи так і залишилася "незалатаною"?
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23.05.2021 17:02 Ответить
Если учесть рост цен, то имеем не увеличение объемов торговли, а спад. Конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты.
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23.05.2021 17:59 Ответить
На 14% выросли розничные цены и не путайте божий дар с яичницей.
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23.05.2021 18:42 Ответить
 
 