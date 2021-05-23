Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года
Новости Цензор.НЕТ Экономика
За первые четыре месяца 2021 года розничная торговля в Украине выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Наибольшие темпы роста показали Черновицкая, Тернопольская и Закарпатская области.
"Это положительный тренд на пути восстановления нашей экономики после кризиса", - отметил он.
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+19 S.Lava
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Але їхні виборці ніби і не проти ...
На асфальте? -- в Беларуси и в Вильнюсе, точно...*)
Мало хто може пригадати, коли ковбасу до столу центнерами купував. Або макарони - мішками чи соняшникову олію бідонами.
Минули ті часи, коли й сірники та цигарки блоками купували.
Передайте этому квартальному долбоящеру, что в 2020-м году, за первые четыре месяца, торговля упала на 50% по сравнению с 2019-м. Поэтому его 14% это даже не востановление, а позор!
это из разряда " срейтинг косовороткина 20% "
охметовский клован и шмыга лошат лохов