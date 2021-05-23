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Зеленский оценил выступление Go_A на Евровидении: "Замечательная песня с привкусом души нашей страны"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент Владимир Зеленский высоко оценил выступление Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Инстаграме.

"Группа Go_A - крутое выступление и достойный результат на "Евровидении". Прекрасный промоушен Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны", - написал он.

 
 
 
 
 
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+43
"твоя страна" заждалась в ростове с косовороткой
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23.05.2021 12:05
+31
Оце "з присмаком" одразу видає чужинця.
"Забавная песня, да-с. Этакий, знаете ли, привкус этих, аборигенов здешних, как их... Малоросов, да-с. Занятно-с, батенька..."
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23.05.2021 12:13
+29
"З присмаком", сказало воно.
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23.05.2021 12:03
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"З присмаком", сказало воно.
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23.05.2021 12:03 Ответить
Ну без косоворотки ж... Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 2543
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23.05.2021 12:11 Ответить
Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 1644
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23.05.2021 13:38 Ответить
Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 1450
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23.05.2021 14:53 Ответить
Бо співали ж про коноплі, а йому як бальзам на душу. Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 652
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23.05.2021 12:18 Ответить
Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 7388 Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 7388 Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 7388
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23.05.2021 14:30 Ответить
Та ще як їх сіють-віють багато... Це вобШе... Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 298
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23.05.2021 14:54 Ответить
Я ціную гумор ГоА -- ні щоб сіяти - віяти в кожному куплеті пісні картоплю, огірки, кавуни, пшеницю, кукурудзу та моркву, то вони більшу частину пісні сіють лише коноплі.І з цією піснею рвонути підкорювати Європу! Але МОЛОДЦІ! Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 1052І Катя файна!
А можливо, Європі облом було перекладати український текст Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 6147?? Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 2977
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23.05.2021 17:33 Ответить
Дивує наше жюрі, яке не дало жодного балу нашому другу Литві
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24.05.2021 14:55 Ответить
Цікава програма на українському радіо. Слухайте.
Євробачення 2021: підсумки.

www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2826135
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24.05.2021 19:13 Ответить
про Душу... і з "присмаком" )))
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23.05.2021 13:13 Ответить
У душі є смак ?
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23.05.2021 13:51 Ответить
Вова, да, да, это к тебе обращаются!

ты выглядешь лучше когда нюхаешь, чем когда говоришь.


ну и 3,14 дар !!!!

запретите ему открывать рот. кроме как для приемы шаурмы ! Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 1235
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23.05.2021 17:06 Ответить
Вова, привкус страны у порошка, у песни - шарм Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 5766
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23.05.2021 17:12 Ответить
Акакаяразніца?
Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 6704
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23.05.2021 22:25 Ответить
...векнуло гебешний аватар із присмаком совка
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23.05.2021 12:04 Ответить
А косоворотку на зуб не пробовал?? Не?? А ленка??
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23.05.2021 12:04 Ответить
"твоя страна" заждалась в ростове с косовороткой
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23.05.2021 12:05 Ответить
"коксовороткой".. Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 8348
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23.05.2021 12:08 Ответить
"коксовроткой" Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 4110
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23.05.2021 12:59 Ответить
Адіннаротка это.
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23.05.2021 13:50 Ответить
Если бы выступали в косоворотке, то вообще заняли 1 место.
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23.05.2021 12:05 Ответить
То был бы уже вкус...а не привкус...😁
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23.05.2021 12:06 Ответить
Але тільки в голові узеленського.
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23.05.2021 12:06 Ответить
душі можна їсти?... звідки в них присмак?... добре, що не принюх...
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23.05.2021 12:06 Ответить
А от Душу Країни на зуб куштувати не треба...
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23.05.2021 12:06 Ответить
Оговорка по юдэ Фрейду, зе пейсатый смакует душой нашей страны , ещё одно доказательство правдивости дела Бейлиса в Киеве.
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23.05.2021 12:06 Ответить
зе-мародер из Украины кровь пьет, поэтому знает какой "привкус"..
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23.05.2021 12:07 Ответить
Про істерику в ОПі через скандал з косовороткою написав Борислав Береза на своїй сторінці у Фейсбук.

Одновременно несколько источников в ОП мне подтвердили, что там вчера была истерика из-за скандала с вышиванкой. Оказалось, что компетентность людей окружающих президента соответствует компетентности самого Зеленского. Ведь они даже не в состоянии просчитать вероятность скандала. Почему? Потому что теза "Какая разница?" - многим из них ментально близка. И теперь из-за этого факапа опять рассыпается образ патриота, который пытаются натянуть на Зеленского. Все это и смешно и грустно одновременно.
В общем, с этими людьми на Банковой количество факапов уменьшаться не будет. Мне они напоминают характеристику персонажей басни Крылова:
- А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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23.05.2021 12:10 Ответить
Які обирали, такого і обрали.
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23.05.2021 12:19 Ответить
Оце "з присмаком" одразу видає чужинця.
"Забавная песня, да-с. Этакий, знаете ли, привкус этих, аборигенов здешних, как их... Малоросов, да-с. Занятно-с, батенька..."
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23.05.2021 12:13 Ответить


Мусь неканонічний@Musyachlopczik





А скажіть но мені, шановні, хоч одне радівко включило в ротацію #Go_A? Га?
Не чує бабаЗеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 5608
@LuxFM

@hitfm
@NasheRadio
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23.05.2021 13:03 Ответить
Он пробует на вкус души?
Психиатр по нему плачет.
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23.05.2021 12:14 Ответить
Да, не Ира Билык, канешно, но тоже неплохо. Присмак души, опять же, имеется.
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23.05.2021 12:19 Ответить
кстати ))) 22 мая...как огурчик помчался поздравлять ))))
Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 6505

..
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23.05.2021 13:16 Ответить
что он может знать о генетических кодах украинцев и "вкусах" наших душ после появления в косоворотке на празднике вышиванки?
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23.05.2021 12:20 Ответить
Кловуну головне шоу, а поздоровити морпіхів то таке.
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23.05.2021 12:21 Ответить
Извините,я пропустил ....а они на еврейском пели?
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23.05.2021 12:24 Ответить
Душа еврея-малороса зеленского - это косоворотка и ностальгия по ссср
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23.05.2021 12:31 Ответить
Запам'ятайте швидкість реакції цього дибільчика на новину з шоубізу - 12 годин (плюс-мінус).
А тепер пригадайте швидкість реації цього гавнокомандувача на загибель наших вояків, на 2 місце в Європі по смертності від коронавірусу, про зерно, що з'їли миші, вже й не згадують (може миші отямились і повернули його до держрезерву?), про падіння економіки...
Щось ще треба говорити про пріорітети цього "керманича"?

А гурту - респект і уважуха!
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23.05.2021 12:32 Ответить
Понятно,что этот "привкус" по душе..), а вот какой привкус души к нашей стране???...
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23.05.2021 12:48 Ответить
Прогноз букмекерів виявився майже точним. Україні давали 4 місце, а зайняла 5. Перемогу давали Франції або Італії.
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23.05.2021 12:49 Ответить
Зєля знає,яка на смак душа України.Шматочками відкушує.
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23.05.2021 13:18 Ответить
зеленский видимо переиграл в Dark Souls
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23.05.2021 13:25 Ответить
Сметанат борщу

73, це вам на наступні вибори

Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 7243
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23.05.2021 13:30 Ответить
ВЫ запатентовали? И о да, худчiй в производство, на поток.
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23.05.2021 13:44 Ответить
то сметанату борщу проблеми Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 6374
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23.05.2021 14:02 Ответить
Косовороткин наплужает лохов согласно инструкциям кремлядей
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23.05.2021 13:30 Ответить
Свіже фото з Євробачення вам в стрічкуЗеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 2694
Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 3544 .
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23.05.2021 13:33 Ответить
с днем косоворотки, Вова ! Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 5114
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23.05.2021 17:08 Ответить
их бревнами завалило, а они все песчинку ищут.
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23.05.2021 14:15 Ответить
А воно душу на смак пробує? Во ідіот...
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23.05.2021 13:43 Ответить
Валоля, а яка твоя країна? Бо опісля касавароткі-гімнастьорки все й так зрозуміло.
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23.05.2021 13:46 Ответить
оцінив шоубіз-попсу а за морпехів ні слова
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23.05.2021 13:54 Ответить
Вечно оно как ляпнет какую то хрень!
Уже лучше бы молчало.
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23.05.2021 14:02 Ответить
Про Моцарта нічого не казав? Не оцінював?
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23.05.2021 14:35 Ответить
...сказал зебил с легким привкусом кретинизма.
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23.05.2021 14:50 Ответить
"ЗеЦенітєль". Посадить їх на танк 24 серпня , будуть по Хрещатику їхать , а мохнатік співати 7.40 буде .
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23.05.2021 15:43 Ответить
Да, ...лять.... Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни" - Цензор.НЕТ 2343
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23.05.2021 15:53 Ответить
Зеленский оценил выступление Go_A на Евровидении: "Замечательная песня с привкусом души нашей страны"

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КОСОВОРОТКА ПОД ПИДЖАКОМ НЕ ВИДНА, А ЧЕРЕЗ РОТ ЕЁ ВИДНО. И ТУТ ЗЕЛЁНЫМ ГОВНИЦОМ ПОПАХИВАЕТ.
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23.05.2021 16:42 Ответить
А мак всё равно лучше. А если ещё только маковые головки----*..турки скачут по гробам, в славный город Амстердам...*.
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23.05.2021 19:36 Ответить
с привкусом души???
Он что, жрать наши души собрался? на хлеб намазывать? Вот осел!
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24.05.2021 00:27 Ответить
 
 