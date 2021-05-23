Зеленский оценил выступление Go_A на Евровидении: "Замечательная песня с привкусом души нашей страны"

Президент Владимир Зеленский высоко оценил выступление Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Инстаграме.

"Группа Go_A - крутое выступление и достойный результат на "Евровидении". Прекрасный промоушен Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны", - написал он.

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