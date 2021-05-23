РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6502 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
3 185 11
ВМС (1317) Минобороны (8226) поздравление (1029) Таран Андрей (267)

"Украинская морская пехота - это более 7 тыс. подготовленных, мотивированных и готовых выполнить самые сложные задачи военнослужащих", - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава минобороны Украины Андрей Таран поздравил военнослужащих с Днем морской пехоты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Он напомнил, что в 2014 году первый, после выхода из Крыма, свой профессиональный праздник морпехи встречали с мизерной инфраструктурой, нехваткой кадров и старым вооружением, в черных беретах и ​​тельняшках.

"Сквозь воду и сушу, грязь, испытания и психологическое давление морскую пехоту удалось возродить. От одной ротной тактической группы, которая в 2014 году выполняла задания на Востоке государства, морская пехота сегодня - это современный высокомобильный род войск. С полигонами, учебными центрами и командованием в структуре Военно-Морских Сил", - отметил глава Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Верные всегда": Хомчак и Наев поздравили воинов по случаю Дня морской пехоты Украины

Он подчеркнул, что сегодня морские пехотинцы перевооружаются и получают современную технику, учатся и расстраиваются по принципу лучших морпехов государств-членов НАТО. Этому способствуют активное участие в международных учениях и тесные двусторонние контакты с коллегами за рубежом.

"Сегодня украинская морская пехота - это более 7 тысяч подготовленных, мотивированных и готовых выполнить самые сложные задачи военнослужащих. В украинской армии знают, что получить берет цвета морской волны стоит немалых испытаний. Он достается только тем, кто готов побеждать трудности, а на полосе препятствий видит, прежде всего, путь, цель и победу! Ценности, формирующие особые стиль и взгляды берета цвета морской волны - это современный украинский морской пехотинец",- отметил Таран.

Также читайте: Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран

Он пожелал военнослужащим морской пехоты крепкого здоровья, новых свершений, мира, сил и вдохновения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Слава Україні!! Слава та вічна пам"ять ,герою Журавлю !!!
показать весь комментарий
23.05.2021 12:20
+2
Повторяем вопрос для Тарана лично: сколько морпехов вышло из Крыма и сколько изменило Род не и осталось там?
Отдельно отмечу: даже вышедшие выходили по граджанке бросив всё оружие.
показать весь комментарий
23.05.2021 12:26
+2
Вітаю з днем спалення Москви Давлет Ґераєм 23 травня 1571 року!
показать весь комментарий
23.05.2021 16:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що теж як Хомка по декілька квартир мають і з/п з 5-ма нулями ????)))
показать весь комментарий
23.05.2021 12:15 Ответить
Слава Україні!! Слава та вічна пам"ять ,герою Журавлю !!!
показать весь комментарий
23.05.2021 12:20 Ответить
Повторяем вопрос для Тарана лично: сколько морпехов вышло из Крыма и сколько изменило Род не и осталось там?
Отдельно отмечу: даже вышедшие выходили по граджанке бросив всё оружие.
показать весь комментарий
23.05.2021 12:26 Ответить
Вопрос скорее к и.о. главнокомандующему и тогдашнему министру обороны. Потому как они дали приказ, что бы не говорили сейчас и изображали из себя Кровавых Пластырей. Из 19000 военных в Крыму 80% перешло на сторону России. Были предатели и среди морпехов. Но среди них был самый большой процент тех, кто остался верен. Морпехам тогдашний министр обороны Тенюх и и.о. президента дали приказ сдать оружие. И сразу после этого их штурмом взяли зеленые человечки. Конкретно это 1-й отдельный батальон морской пехоты имени Ольшанского. Комбата и его заместителя избили и забрали на пару часов куда-то на вертолете. Остальных связали, бросили в «Уралы» и повезли в Украину.
показать весь комментарий
23.05.2021 13:49 Ответить
Смотрим диалог Штирлица и нем.генерала: НЕ БЫВАЕТ таких прказов - сдаться. Умереть - есть. Есть устав: напвдают - стреляем.
показать весь комментарий
23.05.2021 15:12 Ответить
Что теперь вспоминать. Причина массовой сдачи военнослужащих в Крыму проста как мир, они сами были в основном крымчане, там их дома, там их семьи. Они служили бок о бок с россиянами и насквозь пропитались их пропагандой. Вот тебе и ответ почему был сдан Крым. Все эти приказы из Киева до одного места.
показать весь комментарий
23.05.2021 15:37 Ответить
Вітаю з днем спалення Москви Давлет Ґераєм 23 травня 1571 року!
показать весь комментарий
23.05.2021 16:12 Ответить
 
 