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НАТО (8936) опрос (2619) Евросоюз (15872)

48% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - опрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Если бы референдум относительно вступления Украины в Североатлантический альянс проводился в марте 2021 года, то 48% опрошенных проголосовали бы "за", 28% - "против".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Еще 11% опрошенных не принимали бы участия, а 13% затрудняются с ответом.

В течение последних двух лет поддержка вступления в НАТО находится около уровня 50%. Противников значительно меньше.

48% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - опрос Рейтинга 01

Кроме того, 54% украинцев считают, что Украина должна быть членом Европейского союза, 20% выбирают Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" с 13 по 21 марта 2021 года по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Методом личных интервью по месту жительства респондентов опрошено 2 400 человек. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+31
Пока 30% населения верит, что тупорылый шут олигархов, может быть нормальным президентом, про нато можно забыть
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23.05.2021 12:29
+20
І що? В країнах Балтії не проводили референдуми з приводу втупу в НАТО.
Керівництво країн, розуміючи життєву необхідність, взяло на себе це рішення.
Так зробила і минула українська влада.
А Юлька ... Вона в 2019 казала, що Зєля це шанс для України.
Шанс, щоб повернутись в кремлівське стойло?
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23.05.2021 12:41
+20
Минула влада внесла це в Конституцію. Референдум вже не потрібен.
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23.05.2021 12:51
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Чомусь мені здається, що в Нато вступить тільки Правобережна Україна.
До того йде і ніхто це спиняти не збирається...
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23.05.2021 14:28 Ответить
28 % проти.
Додати вату крима і даунбасу- і що ми маємо ???
Суспільство ідійотів...
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23.05.2021 14:31 Ответить
Негайний вступ України в ПДПЧ і в НАТО! Звичайно ж не кацапурам,і їх главрю фашисту )(уйлу або його холуям продажним яничарам Іудам капітулянтам з 5 кремлівської колони в Україні. Не їм вирішувати в які військові та політичні блоки приєднуватися і де і з ким бути суверенній Україні. Так ось в НАТО за всіма опитуваннями прагнуть 50% опитаних українців , і безпеку України в складі дружнього нам НАТО буде вирішувати тільки народ України. А ситуація с тимчасово окупованим проклятими загарбниками суверенної української території Криму і Донбасу вона просто не дає нам інших варіантів захисту територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Це і означає що питання захисту святого нашої вільної української Батьківщини від зазіхань на її суверенітет від озвірілих кривавих кремлівських орд маніяка фашиста )(уйла, можливе тільки з негайним вступом України в братній альянс НАТО і ЄС.-
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23.05.2021 14:39 Ответить
понимают что Россия пугает этим всегда кандидатов в НАТО, берет на шантаж
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23.05.2021 14:47 Ответить
это значит что, 60% из тех кто пришел бы на референдум и будет голосовать проголосовало бы ЗА, а 40% против
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23.05.2021 14:45 Ответить
Це значить, що з поправкою на тих, хто, в дійсності, просто побоявся сказати правду при цьому опитуванні, було б навпаки...
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23.05.2021 23:58 Ответить
НАТО - правильно! С востока нависает орда убийц.
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23.05.2021 15:22 Ответить
Заниженный сильно рейтинг и используется это в пропагандистских целях! Покажите реальные рейтинги, что 90% за вступление в НАТО!
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23.05.2021 16:08 Ответить
Віддам безкоштовно свою земельну ділянку під базу НАТО.
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23.05.2021 16:17 Ответить
Сусіди не ватники?
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23.05.2021 17:25 Ответить
Побратим з дитинства,разом були в 2014 під Дебальцевим,він теж згоден віддати свою під базу.
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23.05.2021 22:05 Ответить
Юля в 2008му підписала Лист Трьох за ПДЧ до НАТО - прем'єр, президент, спікер(Тімошенко, Ющенко, Яценюк). Це було ще до війни і за НАТО було ще тільки 30% українців. Продажні юлєфоби закидають Юлє, що вона в них щастя вкрала. Може не щастя а мізки?
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23.05.2021 17:21 Ответить
ваня, не писти, через місяць, на безпековій конференції в Мюнхені вона анулювала свій підпис
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23.05.2021 17:37 Ответить
Ніхто не анулював, це брехня ботоферми російського шпигуна Мародера.
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23.05.2021 17:53 Ответить
Всі пам'ятають Юліне "НАТО зараз не на часі" 48% українців проголосували б на референдумі за вступ до НАТО, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5669
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23.05.2021 21:31 Ответить
якщо слідкувати за ділами, військово-політичного керівництва країни немає. Просто бригада гопників в кількості 20-30 чоловік вирішила "нарубати" кеш. Вона екстериторіальна по своїй суті. чого така обмежена кількість - жадність.
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23.05.2021 18:24 Ответить
не треба спрощувати
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23.05.2021 21:32 Ответить
У Украины впереди светлое будущее в составе Израиля. Этот процесс уже запущен. В Киеве заседает верховный кнессет Евреев, президент и правительство Евреи. А в Израиле, пустыня с враждебным Арабским окружением, внутренний политический кризис. Зачем им бороться за выживание в неблагоприятных условиях, когда есть Украина? Евреи уже начали строить своё новое государство. Его столица будет в Умани. Украине это на пользу.
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23.05.2021 18:16 Ответить
А українцям? Ти дійсно впевнений, що євреї прийдуть сюди, щоб зробити райське життя гоям? Наївний...
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24.05.2021 00:02 Ответить
Я же писал про светлое будущее Украины в составе Израиля, а не про райське життя гоям.
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24.05.2021 19:28 Ответить
Зрозуміло. Тобто в Україні, наскільки я зрозумів, добре житимуть "не только ліш все, украінци не смогут ето сдєлать".
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24.05.2021 20:26 Ответить
Ну хуже не будет. Наверно. Надо попробовать.
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24.05.2021 22:54 Ответить
Ми вже 30 років пробуєм. Але стає тільки гірше, на жаль.
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24.05.2021 23:50 Ответить
агенства рейтинг не має. Це наперсточники. Яскравий приклад - тільки закінчилась "вікопомна" конференція одного "актора" як рейтинг зразу ж через півгодини відрапортував -рейтинг актора зніс на 5 відсотків. Навіть інститут геллапа подивувався такій "швидкості". А до "результату" слід добавити ще мінімум 10-15 відсотків. Все це робиться, щоб потрафити фюреру, бо скоро будете дивитись 5,7.9.
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23.05.2021 18:29 Ответить
Не проголосували б навіть і 48%. Проголосували б стільки як у випадку з Вірастюком - скільки треба для Зе і ввп. Скільки можна з цією владою та ще з цим нарідом тішити себе ілюзіями.
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23.05.2021 21:20 Ответить
При Зеленському чесних виборів не буде. Він же аж пищить, так хоче бути маленьким фюрером-путіним, в гіршому випадку- лукашенком. Оце його кумири. Свій вибір знову доведеться важко відстоювати. Можливо ще гірше, ніж при Януковичі, - Зешобла набагато нахабніша і хитріша.
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24.05.2021 18:10 Ответить
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