РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5401 посетитель онлайн
Новости Происшествия
7 601 23
Нацполиция (15730) Черкасщина (952) ложь (377) вертолёт (1037)

"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкасщине мужчина заставил полицию искать несуществующий геликоптер. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

22 мая мужчина позвонил на номер 102 и сообщил о падении вертолета в одном из сел Черкасской области. Во время проверки полицейские не обнаружили летательного аппарата, то есть сообщение о его падении было заведомо ложное.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации полиции Черкасской области.

Мужчина позвонил в полицию около 15:00 часов и сообщил, что на Смелянщине упал вертолет.

В любом случае, сообщение на специальную линию 102 нуждаются в проверке, поэтому экипаж выехал на указанное заявителем место. Никаких летательных аппаратов правоохранители не обнаружили.

Местные жители рассказали полицейским, что утром над селом действительно пролетал вертолет, и никаких падений они не видели и не слышали. Человек, который совершил заведомо ложное сообщение, был в состоянии опьянения. Его предупреждали об ответственности и штрафе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Борисполе мужчина выдумал историю о домашнем насилии, чтобы патрульные его подвезли домой, - полиция

Полицейские составили административный протокол по статье 183 КУоАП. Заведомо ложный вызов специальных служб влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

В марте этого года президент подписал закон "О внесении изменений в ст. 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет).

Также читайте: Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Шо це було? Мабуть НЛО.
показать весь комментарий
23.05.2021 13:08
+5
"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 9380 "Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 1265
показать весь комментарий
23.05.2021 14:25
+4
https://www.youtube.com/watch?v=V2lorImezPg

Звонок в полицию, Ой баба не чує.

"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкасщине мужчина заставил полицию искать несуществующий геликоптер - Цензор.НЕТ 2118
показать весь комментарий
23.05.2021 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо це було? Мабуть НЛО.
показать весь комментарий
23.05.2021 13:08 Ответить
Ні. Це був український-російський.
показать весь комментарий
23.05.2021 13:13 Ответить
А куди ж він зник?
показать весь комментарий
23.05.2021 13:20 Ответить
Куди язикъ зник?
показать весь комментарий
23.05.2021 13:28 Ответить
"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 4631
показать весь комментарий
23.05.2021 13:34 Ответить
Циркащина- це ти
показать весь комментарий
23.05.2021 13:19 Ответить
"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 1794
показать весь комментарий
23.05.2021 14:51 Ответить
зараз приватні вертольоти обробляють поля...прилітають, в той же смілянський район, х. зна звідки, місцевості не знають... і приземляються по-різному далеко від місця вильоту, сусідньому районі
колись один розповідав, що у фермера на поділлі ціла ескадрилья...і вертольти і самольоти..
і чи проходять вони т.о?
показать весь комментарий
23.05.2021 13:40 Ответить
А ще була оказія...
Зеленский застрял в стене в Вилейке (звонок в МЧС)
показать весь комментарий
23.05.2021 13:15 Ответить
"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 7649
показать весь комментарий
23.05.2021 13:54 Ответить
Наслухався Моргенштерна.. эта вертальот
показать весь комментарий
23.05.2021 13:25 Ответить
Работа по твоему профилю.
А кого наслушался?
Много у нас "певцов". "Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 2850
показать весь комментарий
23.05.2021 13:38 Ответить
А про це свято Цензор забув?"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 5082.
показать весь комментарий
23.05.2021 13:38 Ответить
Всіх їх знищила маасковія.
показать весь комментарий
23.05.2021 13:44 Ответить
"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 9380 "Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер - Цензор.НЕТ 1265
показать весь комментарий
23.05.2021 14:25 Ответить
Говорят, после бутылки водки, если плохо закусывать, начинаются вертолеты.
показать весь комментарий
23.05.2021 17:04 Ответить
Надо было просто меньше пить, тогда точно не было бы никаких вертолётов.
показать весь комментарий
23.05.2021 18:59 Ответить
"білочка" приходить в різних образах. тут була у вигляді гелікоптера
показать весь комментарий
23.05.2021 20:55 Ответить
 
 